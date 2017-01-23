В понедельник стало известно о распаде феминистского движения «Фемен», известного акциями протеста с неизменным обнажением активисток. Пик его популярности пришелся на чемпионат Европы по футболу 2012 года в Польше и Украине. Тогда «Советский спорт» побеседовал в Киеве с лидерами организации. Предлагаем вспомнить это интервью.

НОЧЬ В МОРГЕ

Штаб-квартира «Фемен» расположена в самом центре украинской столицы, в паре минут ходьбы от площади Независимости. Гостей встречает фирменная дверь c двумя женскими грудями по бокам от глазка. Внутри многолюдно. Знакомлюсь – Анна Гуцол, Инна Шевченко, ее сестра Александра, бразильянка Сара Винтер, другие активистки.

Анна и Александра – лидеры и голоса «Фемен». Присаживаемся с ними на скамейку во дворе дома.

– Вон оттуда, из-за кустов, за нами нередко следят спецслужбы, – признается Александра. – Сейчас вроде никого. Евро закончился, контроль ослаблен.

– Самое время подвести итоги…

– Около 90% задуманного мы сумели реализовать, – берет слово Анна. – Были и неудавшиеся акции. Причины – тотальная слежка, преследования, прослушивание телефонов, похищения активисток. Например, в Донецке спецслужбы целую ночь продержали девчонок сначала в милиции, а потом… в морге. Запугивали.

Но мы получили опыт, учимся работать в новых условиях. Это доказала акция против приезда на финал Евро Александра Лукашенко. Хотя под домом каждой девушки стояли сотрудники спецслужб, у нас получилось исчезнуть, добраться до места и провести протест. Поверьте, «Фемен» будет жить и существовать, портить и гадить в любой точке планеты. Никто и ничто нас не остановит!

– В Киеве, Днепропетровске и Львове мы сбрасывали с постамента кубок Европы, – дополняет рассказ подруги Александра. – В первых двух городах нас не ждали, а во Львове подготовились, вели слежку. Но мы нашли ребят, которые помогли замаскироваться, переодеться и образовать парочки, чтобы нас не узнали. В итоге активистке Яне удалось в третий раз сбросить с пьедестала этот фаллический символ, за что она отсидела пять суток.

В Варшаве 8 июня, в день открытия Евро, мы с помощью огнетушителей отгоняли фанатов от стадиона. Пришлось девять часов просидеть в отделении и заплатить штраф. Нам инкриминировали аморальное поведение, хотя в Польше такая юридическая формулировка отсутствует. Это помогло понять, что на время Евро польские и украинские спецслужбы объединились против «Фемен». Видимо, исполняли просьбу УЕФА и лично Мишеля Платини. Абсолютно те же досье на нас, которыми хвастались глупые полицейские в Варшаве, мы потом видели в Донецке. Информация из паспортов, фотографии, домашний адрес, дополнительные данные о внешности были идентичны.

Если бы в нашей стране буква закона хоть что-то значила, мы могли бы подать десяток судебных исков. Нас без всяких оснований задерживали, подолгу держали в участках, транспортировали в наручниках. Работать приходилось в режиме «против одной активистки – 20 эсбэушников» (СБУ – Служба безопасности Украины. – Прим. авт.).

– Зарубежные болельщики и официальные лица в целом остались довольны чемпионатом…

– Конечно, ведь они иностранцы! Можно, извините, мочиться посреди Крещатика и оставаться безнаказанным. Можно напиваться, вести себя как угодно – и тебе за это ничего не будет. Украина для иностранцев – рай! Это подтверждают и сами болельщики в своих интервью: бухло дешевое, менты не трогают, а если тронут, дал десять баксов – и свободен.

Наши СМИ ситуацию игнорируют, в отличие, например, от «Нью-Йорк Таймс». Американцы написали, что футбольный турнир открыл Украину с новой стороны – как страну, где нарушают права человека. А «Фемен» – единственная организация, кому власти и УЕФА не сумели закрыть глаза пропагандой.

«ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА УВИДИТЕ ПОДЫХАЮЩУЮ УКРАИНУ»

– Мишеля Платини вы назвали главным сутенером Европы. Но что мог сделать президент УЕФА – отменить чемпионат?

Александра: Как минимум он мог разработать программу по борьбе с проституцией и секс-туризмом. Есть же в УЕФА программа «Респект» по борьбе с расизмом.

Анна: Сейчас на Украине популярно движение в защиту бездомных собак. А чем женщины хуже? Но дело в другом. Посмотрите, чем занимается УЕФА на протяжении сорока лет. Вовсе не приобщением людей к спорту! Это машина по зарабатыванию безумных денег. Взять договора с пивными магнатами: что это за спорт, когда все кругом заливается пивом?!

То же самое и с секс-индустрией. Не говорю, что они напрямую договариваются с владельцами борделей, но опосредованно зарабатывают на этом деньги. УЕФА развращает болельщика, делая его деградантом и алкоголиком. Понятно, разгоряченному и пьяному хорошо бы еще подсунуть бабу – и болельщик будет счастлив!

– Не хотите бороться другими способами? Например, перед матчем Англия – Украина у стадиона в Донецке мне вручили пачку презервативов с призывом «Развлекайся безопасно».

– Безопасный секс, секс по обоюдному согласию – на здоровье! Главное, чтобы в этом не участвовали большие боссы, не калечились судьбы людей.

А.Ш.: Проституция – не секс без презерватива, а торговля человеком. Пишут, что на Украине 50 тысяч проституток. На самом деле эту цифру нужно увеличить минимум в пять раз!

– К Евро-2012 построены новые дороги, модернизированы вокзалы, аэропорты, гостиницы, люди получили рабочие места. Неужели и это плохо? – силюсь хоть как-то задобрить собеседниц.

А.Г.: После зимы дорог не будет, ведь на их строительстве разворованы огромные деньги. При этом стройка велась на кредиты – спонсоры отказывались участвовать. А выплачивать кредиты придется простым украинцам посредством налогов.

А.Ш.: Президент Украины Виктор Янукович еще до Евро заявил, что страна не сможет вернуть деньги, потраченные на турнир, не говоря уже о доходах. Думаю, после парламентских выборов (намечены на октябрь. – Прим. авт.) вообще начнется жуткий финансовый кризис. Все вспомнят, сколько потрачено на чемпионат Европы и те же выборы, и мы окажемся в полной ж…!

Это сейчас все играют в демократию и патриотизм, твердят о развивающейся экономике. Через полгодика готовьтесь! Увидите подыхающую Украину.

«ЕСЛИ КОМУ-ТО ПРИДЕТСЯ ПОГИБНУТЬ, МЫ БУДЕМ К ЭТОМУ ГОТОВЫ»

– Есть ли у «Фемен» официальная программа требований?

– Мы не бумагомараки. Все пункты программы в наших головах и лозунгах: «Украина не бордель!», «Голая – значит, свободная!» и многих других. Мы всё говорим своими акциями и не нуждаемся в написании книжек, которые никто не читает.

– На какие средства существует ваша организация?

А.Г.: У нас нет спонсоров. Они обязательно потребуют что-то взамен или захотят вернуть вложенное. «Фемен» живет за счет благотворительных взносов со всего мира. А недавно мы начали коммерческую деятельность – открыли свой электронный магазин. Распространяем по миру продукцию с нашей символикой.

– Свои акции вы проводите топ-лесс. В украинском законодательстве прописано, какие части тела можно оголять на публике, а какие нет?

– Статья 173 Административного кодекса Украины «Мелкое хулиганство», которую нам приписывают, запрещает оголять гениталии. Но грудь к таковым не относится! Вообще эта статья существует со времен СССР, являясь самым удобным поводом для задержания человека, ареста на 15 суток. Помимо перечисления правонарушений, там есть фраза «и другие действия». Под эти «действия» может подпасть что угодно. В последнее время нам все меньше инкриминируют выступление топлесс, а пишут примерно следующее: «Страшно матерились во время акций». Находятся свидетели, утверждающие, что мы действительно ругались по-черному, приставали к прохожим. А Сашу однажды обвинили в том, что она… покусала милиционера.

– Но слово «f...k», которое вы выкрикиваете (например, «f...k Euro!»), в английском языке является матерным.

– На Украине только 9% милиционеров владеют английским. Откуда им знать, что означает это слово? И если оно запрещено, почему воспроизводится в СМИ? Считаю, мы имеем право его употреблять. К тому же во время задержания от милиции слышно гораздо больше мата.

По забавному совпадению, в этот момент во дворик заходят три милиционера. Усевшись в сторонке и с любопытством косясь на нас, мужчины приступают к нехитрой трапезе. Становится немного не по себе, тем не менее продолжаю разговор с девушками.

– У «Фемен» много сторонников?

А.Г.: Число сочувствующих мы определяем по социальным сетям. Уже одного «лайка» достаточно, чтобы считать человека своим. На «Фейсбук» нас около 50 тысяч. Это люди со всего мира.

А.Ш.: Если считать и наши личные аккаунты, MySpace, «ВКонтакте», «Живой журнал», «Твиттер», наберется около ста тысяч сочувствующих.

– А сколько активисток в вашем движении?

– На Украине примерно сорок. В наших отделениях во Франции, Бразилии, Италии, Голландии, Швейцарии, Болгарии, Польше, США и Тунисе еще около ста.

– В России?

– Пока нет. Мы получаем сообщения от девчонок, которые хотят создать филиал «Фемен» в России, но дальше переписки дело пока не идет. Во-первых, у вас слишком патриархальное общество. На Украине женщины тоже сильно зависимы от мнения родителей, мужа или бойфренда, но в России ситуация еще хуже.

Во-вторых, страх. Люди боятся оказаться в тюрьме за поднятие плаката, не говоря уже о выступлении топлесс. В общем, нам самим приходится ездить к вам. Мы уже много раз проводили акции в России. Три наши активистки отсидели в московской тюрьме и теперь являются персонами нон-грата.

Еще поражает негативное отношение граждан вашей страны к помощи извне, особенно с Украины. Мол, какие-то хохлушки будут рассказывать нам, великороссам, как жить. Противоположное мнение, например, у белорусского или иранского народов, от которых мы получаем исключительно слова благодарности.

– Вы рискнули показать себя в мусульманских странах?!

– В Турции устраивали акцию против домашнего насилия. Провели сутки в тюрьме для иностранных граждан, а на следующий день были депортированы на Украину. Никто не вывозил нас в лес, как случилось в Белоруссии, не угрожал убить в случае возвращения в страну, не сажал в тюрьму на две недели. Уже после депортации мы узнали: прокуратура требовала возбуждения уголовного дела, но суд Стамбула оправдал наши действия, постановив, что акция была легальной, а раздевание – законным.

А.Г.: Турция пытается стать светским европейским государством, вступить в ЕС. Для нее сейчас это важнее личных оскорблений и законов шариата.

– Но Иран, согласитесь, – совсем другое. Оттуда можно не вернуться живыми.

– Согласна. В Киеве мы сорвали открытие Недели иранской культуры. Во время выступления посла голые девчонки ворвались в помещение. У собравшихся чуть глаза не вылезли из орбит! В итоге охранники вынесли активисток на улицу. Было море возмущения, на нас подавали жалобы. Однако мы получили огромную поддержку и слова благодарности от людей, живущих в Иране.

А.Ш.: Что касается визита в страну, мы его осуществим, когда всё тщательно проработаем. И если кому-то придется погибнуть, мы будем к этому готовы.

– Саша, после участия в акции у вас на правой руке до сих пор синяк. Неужели себя совсем не жалко?

– Синяки – ерунда. Мы не первые и не последние, кто их получает, кому отрубят руки и головы за требования демократии. Понимаем, на что идем.

А.Г.: До 2010 года «Фемен» не трогали, мы свободно проводили протесты, милиция нас даже охраняла. А потом мы встали перед выбором: кем быть? Ночью ко мне приехали представители СБУ и потребовали уступок. Утром мы собрались с девчонками и решали: или сдаемся, начинаем бояться и кого-то слушать, или идем ва-банк и вступаем на тропу вой-ны. Выбрали второй путь.

«В БРАЗИЛИИ ПРОВЕДЕМ БОЛЕЕ МАСШТАБНУЮ КАМПАНИЮ»

– За рубежом есть организации, подобные «Фемен»?

А.Г.: Да, в Канаде популярно движение за свободу женщин «Марш шлюх». Их философия – «Если я одеваюсь сексуально, это не означает, что я сексуальный объект». Они наши последователи, взяли «Фемен» в качестве примера.

– Через два года – чемпионат мира в Бразилии. Уже готовитесь?

– Да, Сара, бразильская активистка «Фемен», собирает сторонников. Мы убедились в том, что футбольные шефы – мафия, способная влиять на государственную власть, имея под рукой полицию и спецслужбы. Слава богу, у нас в Бразилию безвизовый въезд. Думаю, там проведем более масштабную кампанию.

– Как считаете, за четыре года деятельности «Фемен» удалось что-то изменить на Украине?

– Благодаря нам в стране появился женский голос. Нас можно любить или ненавидеть, но все обсуждают наши акции. Мы стали международным движением, создаем свои представительства. Наши идеи совпадают с желанием женщин всей планеты быть свободными. Мы на правильном пути. У мировой женской революции есть шанс…