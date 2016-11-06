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5 лучших матчей сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алекс Фергюсон
Алекс ФергюсонИсточник: Reuters

Ровно 30 лет назад Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед», который впоследствии стал одним из самых титулованных клубов в Европе. В 2013 году великий шотландец завершил тренерскую карьеру. «Советский спорт» представляет пять лучших матчей великого шотландского специалиста в «МЮ».

ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-1998/99. «МЮ» – «БАВАРИЯ» – 2:1

Матч-феномен, матч-триллер, матч-драма. Каталонские болельщики мечтали увидеть выходящими на поле стадиона «Камп Ноу» игроков своей команды. Но 26 мая в Барселону оспорить звание лучшей команды Европы приехали «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», вышедшие в плей-офф из той самой «группы смерти», куда не подфартило попасть «Барселоне».

Немцы забили в самом начале матча  - Марио Баслер отличился  на шестой минуте. Все шло к победе немцев. И когда работники команды побежали за бутылками с шампанским, чтобы было чем отпраздновать успех, а у тренера «Баварии» Хитцфельда чесались руки во второй раз в карьере прикоснуться к Кубку чемпионов (первый он выиграл в сезоне 1996/97 с дортмундской «Боруссией» - Прим.ред.), случилось нечто. Пожалуй, страшнее этого фильма ужасов баварцы и их поклонники не увидят в жизни более никогда. Вышедшие на замену во втором тайме Тедди Шерингем и Уле Гуннар Сульшер испортили немцам всю «малину». Два гола в добавленное время – Шерингема на 91-й минуте, и Сульшера (после этой встречи он получит прозвище «убийца с детским лицом») на 93-й – поставили всё с ног на голову. Немцы оставалось разве что застрелиться. А сэру Алексу – не умереть от удушья в крепких и чувственных объятиях своих игроков, обезумевших от радости.


ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2002/03. «МЮ» – «РЕАЛ» – 4:3

Перед ответной встречей с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов расклад был не в пользу манчестерцев – поражение в Мадриде со счетом 1:3. А значит, дома надо побеждать с разницей в два мяча (а при определенных раскладах и в три). Увы и ах, желания болельщиков «МЮ», пришедших в «Театр мечты» о победе любимцев с необходимым результатом, не сбылись.

Зато представление удалось на славу. Обилие голов, феерия финтов, океан эмоций и космические скорости – и все это в одной игре. С невыполнимой миссией – вывести «МЮ» в полуфинал – попытались было справиться Бекхэм и ван Нистелрой, но-но-но … Роналдо («Зубастик») в тот вечер тоже хотел отгрызть свою часть пирога. Его хет-трик отправил «Реал» в полуфинал, и оставил «МЮ» не у дел, но зрители были в восторге. Невероятно уже то, что «МЮ» смог-таки выиграть в той встрече, хоть и не вышел в полуфинал.


ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2007/08. «МЮ» – «ЧЕЛСИ» – 1:1 (6:5 –  ПО ПЕНАЛЬТИ)

Майский московский вечер 2008-го. Переполненные «Лужники». «Челси» Абрамовича намеревается впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов. В клубном музее готовят место для желанного хозяином клуба кубка. Все в команде – от Анелька до Шевченко – жаждут поднять над головой заветный трофей.

Но пожилой шотландец Фергюсон и его парни другого мнения. В основное и дополнительное время зрители любуются на «бей-беги» и «тяни-толкай» в исполнении английских грандов. А на серию пенальти припасена трагедия. Первым, запоровшим одиннадцатиметровой, станет любимчик судьбы и миллионов дам – лощеный Криштиану Роналдо.

В тот вечер сэр  Алекс не устроит португальскому красавчику взбучку. Бездарные удары «с точки» в исполнении капитана «Челси» Терри  и форварда Анелька принесут Фергюсону звание двукратного победителя Лиги чемпионов. И вновь пока плачут соперники, шотландский старикан смеется и радуется.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ 2011/12. «МЮ» – «АРСЕНАЛ» – 8:2

Болельщикам наверняка запомнилась та встреча с «Арсеналом». Третий тур, начало сезона, а Аршавин еще играет в футбол. Втаптывание в грязь, избиение лежачего в четыре ноги, забивание камнями – ничто из этого не сможет сравниться с тем, что испытал «Арсенал» в то воскресенье, 28 августа.

Утлая лодка во время девятибалльного шторма, гость столицы на «джихад-такси» против Шумахера на болиде Формулы-1, костлявый задохлик против Николая Валуева – так выглядел «Арсенал»  на фоне «МЮ» в тот вечер. Манчестерцы укатали в тот вечер команду интеллигентного Венгера. А зрителям едва хватило пальцев обеих рук, чтобы сосчитать все голы матча.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ 2012/13. «НЬЮКАСЛ» – «МЮ» – 0:3

В предыдущем - к сожалению, последнем - сезоне для сэра Алекса в «МЮ» сам мэтр особо выделил гостевую игру с «Ньюкаслом». Приехав в шахтерский Ньюкасл, манчестерцы без вопросов одолели хозяев, тогда являвшим собой клон сборной Франции.

- Наш лучший матч в сезоне. На протяжении всей встречи демонстрировали отличный футбол. Чтобы приехать сюда и выиграть 3:0 у по-настоящему мощной, и агрессивной команды, которой является «Ньюкасл», нужно быть уверенным, что сможешь показать свой лучший футбол и контролировать нити игры», – заявил сФергюсон.

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