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Печатная машинка Филатова, перчатки Валуева, свитер Моуринью

Иван Матвеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В день 93-летия нашей газеты представляем вашему вниманию девять главных артефактов из музея «Советского спорта».

Печатная машинка и записная книжка Филатова 

Мэтр отечественной спортивной журналистики Лев Иванович Филатов 24 года работал в «Советском спорте» и его приложении – «Футбол-Хоккей». Был заместителем главного редактора в ежедневной газете и главным в еженедельнике. На его счету пять чемпионатов мира, три Олимпиады. В нашем музее бережно хранятся записная книжка Льва Ивановича с ЧМ-1958, его рабочая печатная машинка, а также кепка, купленная им в Лондоне во время ЧМ-1966.

Печатная машинка и кепка
Печатная машинка и кепкаФото: «Советский спорт»

Записная книжка
Записная книжкаФото: «Советский спорт»

Орден Трудового Красного Знамени

Этим орденом в Советском союзе награждались люди и предприятия за особые достижении и развитии физической культуры и спорта. «Советский спорт» получил награду в 1974 году как самая крупная по тиражу спортивная газета в мире (распространялся в 104 странах).

Орден
ОрденФото: «Советский спорт»

Личные вещи Старостина

Один из основателей «Спартака» еще в начале 1990-х лично составлял приглашения журналистам, желающим посетить базу клуба в Тарасовке (порой там встречались такие обороты, как «Если соблаговолите…», «Почтем за честь…») и проводил для них экскурсию. Особое отношение к работникам прессы передалось и дочери Старостина Елене Николаевне, которая подарила музею «Советского спорт» шикарный пиджак из гардероба отца, его часы и самые важные – с нашей точки зрения – документы: спартаковский членский билет, удостоверение главного тренера команды и корочка начальника олимпийской сборной СССР.

Вещи
ВещиФото: «Советский спорт»

Юбилейный портфель

Кожаным портфелем с фирменной печатью в свое время презентовали работников газеты на 50-летний юбилей. Искренне ждем аналогичных подарков через десять лет на самую круглую дату в истории «Советского спорта».

Портфель
ПортфельФото: «Советский спорт»

Футболка Милла

Шесть лет назад наш корреспондент Антон Ванденко отправился в Аккру на Кубок африканских наций. А заодно встретился там с живой легендой африканского футбола Роже Миллой. Разумеется, журналист приехал в гости к Милла не с пустыми руками: матрешки, расписные ложки, другие сувениры. Но больше всего камерунец порадовался видеопривету от своего бывшего тренера Валерия Непомнящего, записанному на телефону. В ответ Милла подарил корреспонденту «Советского спорта» раритетную футболку сборной Камеруна с пожеланиями всего самого лучшего Непомнящему.

Футболка
ФутболкаФото: «Советский спорт»

Выездной триколор

Шелковый стяг размером 90 на 135 сантиметров вместе с его обладателем – корреспондентом еженедельника «Советский спорт – Футбол» Дмитрием Тумановым отправился автостопом в Австрию, где российская сборная готовилась к Евро-2008. Ярцево Смоленск, Борисов, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Прага, Мюнхен, Бургхаузен, Леоганг – где только не был флаг, какие только люди не оставляли на нем записи… В итоге до Гуса Хиддинка, который лично встретил «гостя», добралось под сотню автографов!

Флаг
ФлагФото: «Советский спорт»

Свитер Моуринью

В 2009 году в Казани перед матчем «Рубина» и «Интера» в Лиге чемпионов корреспондент отдела футбола Артем Локалов презентовал наставнику гостей Жозе Моуринью тюбетейку. В тот же день после тренировки португалец надумал сделать ответный подарок – снял у кромки поля свой интеровский свитер и протянул Артему. Корона, шинель, буденовка, валенки – все эти подарки «Советского спорта», по признанию, Жозе до сих пор хранятся в его коллекции. Мы же можем похвастаться свитером, заставшим самый успешный этап карьеры «Особенного».

Фотография Шпаро 

«На лыжах – к Северному полюсу!» - так назывались соревнования по зимнему туризму среди учащихся московских школ, которые организовали известные полярники Дмитрий и Матвей Шпаро. Впервые в мире на Северный полюс пришла команда российских юношей и девушек, которым на тот момент было от 16 до 18 лет. Прибыв к месту назначения, путешественники развернули флаг «Советского спорта», который освещал историческое событие.

Фото
ФотоФото: «Советский спорт»

Перчатки Валуева

Уже став депутатом Государственной думы, Николай Валуев посетил в Казани Музей соцбыта, где действовала выставка «Советский спорт», приуроченная к Универсиаде 2013 года. К слову, Валуеву был преподнесен ответный подарок - памятный значок 1960-х «Боксер-перворазрядник».

Перчатки
ПерчаткиФото: «Советский спорт»
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