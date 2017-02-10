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Насильник или жертва? За что суд приговорил Майка Тайсона к тюремному заключению

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Майк Тайсон перед отправкой в тюрьму
Майк Тайсон перед отправкой в тюрьмуИсточник: Associated Press

10 февраля 1992 года бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон был осужден за изнасилование и приговорен к шести годам лишения свободы. Sovsport.ru вспоминает, как проходил судебный процесс, на котором было сделано все, чтобы боксер оказался за решеткой.

«Я буду утверждать это до конца своих дней: я не насиловал Дезире Вашингтон. Она знает это, и Всевышний знает это, и это останется на ее совести до конца ее жизни». (Майк Тайсон)

ЧТО ПРОИЗОШЛО. ВЕРСИЯ ТАЙСОНА

18 июля в Индианаполисе на фестивале «Блэк Экспо» он познакомился с Дезире Вашингтон, участницей конкурса «Мисс Черная Америка». При этом он почти всем конкурсанткам предлагал «встретиться вечером, чтобы хорошо провести время».

В середине первого дубля видеозаписи Тайсон обнял Вашингтон и предложил ей продолжить знакомство. Она кокетничала и была не против, поэтому Тайсон попросил ее захватить с собой подружку для «вечеринки втроем».

Когда он уходил, Тайсон был убежден, что Дезире прекрасно понимала, что этой ночью у них будет секс. И на встречу с Тайсоном она привела подружку. После чего показала свои фотографии, сделанные во время конкурса купальных костюмов.

После совместного вечера Тайсон вместе с Вашингтон отправился к себе в номер. При этом его новый охранник Дейл Эдвардс (племянник Дона Кинга – прим. ред.) совершил грубую ошибку, уйдя в свой номер. Прежние телохранители обычно оставались рядом с люксом Тайсона, особенно, когда у него была незнакомая девушка.

Со слов Тайсона Дезире сразу направилась в его спальню. Они некоторое время разговаривали, а затем он начал ее целовать. Девушка направилась в ванную, как позже выяснилось для того, чтобы снять прокладку с трусиков.

После ее возвращения Тайсон начал делать ей куннилингус. «Процесс» продолжался около 20 минут. Майк признался, что почувствовал привкус крови. Он же не знал, что у Вашингтон были «эти дни». Затем они занялись сексом, причем в какой-то момент Дезире пожаловалась, что ей неудобно, поэтому Тайсон предложил ей быть сверху.

Сексуальный акт был закончен поздно ночью. У Тайсона чуть более чем через час был самолет в Нью-Йорк, а поскольку ранее девушка жаловалась на то, что у нее маленький номер в отеле «Омни», Тайсон предложил ей остаться у себя с условием, что высадит ее у отеля, когда поедет в аэропорт.

Девушка стала настаивать на том, чтобы он отвез ее сейчас, и тогда Тайсон в грубой форме велел ей убираться вон. Охранника боксера опять не оказалось на месте, и Вашингтон вышла из номера, сев в лимузин Тайсона. Она велела шоферу, чтобы тот отвез ее обратно в свой отель и при этом сказала: «Не могу поверить. Кем он себя возомнил?»

Через неделю Тайсон узнал, что на него поступило заявление об изнасиловании.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. ВЕРСИЯ ВАШИНГТОН

«В ранний утренний час 19 июля 1991 года произошло посягательство, как на мое тело, так и на мою психику. Я была физически подавлена до такой степени, что мне стало казаться, будто меня лишили самого сокровенного: моей личности. Взамен того, что было моими восемнадцатью годами, у меня теперь ощущение холода и пустоты. Я абсолютно не знаю, что ожидает меня впереди. Могу только сказать, что после того, как я была изнасилована, каждый день превратился для меня в борьбу: надо снова научиться доверять, улыбаться так, как я делала это раньше, и найти ту Дезире Линн Вашингтон, которая была украдена у самой меня и у тех, кто любил меня до 19 июля 1991 года. Что же касается той боли, которую причинил мне насильник, то бог даровал мне мудрость увидеть, что он психически болен. Хотя иногда я плачу, когда я вижу боль в своих глазах, я способна испытать сострадание к своему насильнику. Я всегда желала и продолжаю желать, чтобы он прошел реабилитацию».

Дезире Вашингтон
Дезире ВашингтонИсточник: Reuters

В своих показаниях Дезире не отрицала, что по своей воле пришла в номер Тайсона.

– Он спросил, не хочу ли я зайти на минутку, и я ответила: «Хорошо, ладно». Мы зашли, а он набросился на меня. Я только отлучилась в туалет, а этот человек уже оказался в нижнем белье.

Обвинение попросило объяснить, почему в туалете она сняла прокладку. Вашингтон объяснила это тем, что Майк «неожиданно стал грубым, поэтому это было первым, что пришло ей в голову».

Она по привычке выбросила испачканную прокладку, а затем вернулась в спальню, потому что там оставила кошелек. При этом она не надела новой прокладки, рассчитывая это сделать позже.

Дезире заявила, что за время всего знакомства с Тайсоном они не целовались, не держались за руки и не проявляли никаких признаков любви.

После возвращения из туалета, Тайсон затащил ее в постель грубым образом. С ее слов Тайсон сначала зажал ее, снял с нее топ, спустил с нее шорты и трусики.

– Одним словом, он делал все, что хотел сделать, и повторял при этом: «Не дерись со мной, не дерись со мной!» Я говорила что-то вроде: «Нет, нет, отстань от меня, убирайся, пожалуйста, отстань от меня!» Но он продолжал: «Не дерись со мной, не дерись со мной!» Этот человек был намного сильнее меня, и он делал то, что хотел, а я лишь повторяла: «Прекрати, пожалуйста, прекрати, пожалуйста!» Но он не прекращал.  

После окончания полового акта она спрыгнула с кровати, быстро схватила свою одежду, вытирая слезы, натянула ее на себя, пытаясь наряду с одеждой обрести и чувство собственного достоинства, и спросила: «Лимузин все еще там, внизу?» Тайсон ответил: «О-о, ты можешь остаться, если хочешь». Она сказала: «Зачем? Чтобы ты сделал это снова?»

На следующий вечер она рассказал об этом матери и позвонила по телефонному номеру  911.

На суде был перекрестный вопрос Дезире Вашингтон.

– Послушайте, вы встречались с Майком Тайсоном, вы видели, как он ухаживает за девушками, вы дали ему свою фотографию в купальном костюме… Неужели вы не предполагали, что у него на уме был секс?
– Нет.

– Он позвал вас в середине ночи, и вы спустились к его лимузину. Когда вы подошли, он поцеловал вас. Неужели и тогда вам не пришло в голову, что у него на уме был секс?
– Нет.

– Потом вы поехали в отель, вошли к нему в номер, сели на его кровать. Вам и тогда не пришло в голову, что он хотел заняться с вами сексом?
– Нет.

– А когда он сказал: «Ты меня возбуждаешь!», вы тоже не думали, что у него на уме был секс?
– Нет.

При этом адвокат Тайсона даже не задал вопрос о прокладке, которую она сняла. Его не интересовало, как мог Тайсон заниматься с ней оральным сексом, удерживая ее на кровати. Если Тайсон физически овладел ей, то где же были синяки? А если она кричала, почему никто в отеле не услышал ее? Дело было в гостиничном номере в середине ночи, стояла полная тишина, и она кричала без всяких последствий?

КТО ПРОВОДИЛ СУД

Прокурор округа Джеффри Модисэт победил на выборах с минимальным перевесом. Причем самую массовую поддержку ему обеспечил район с чернокожим населением. Когда он узнал, кого обвиняют, то не стал выдвигать обвинения, отправив дело на рассмотрение «большому» жюри.

Судья Патриция Гиффорд (слева)
Судья Патриция Гиффорд (слева)Источник: Associated Press

После того, как жюри решением 5 из 6 проголосовало за то, чтобы выдвинуть обвинения Тайсону, Модисэт, не желающий иметь с делом ничего общего, за 20 тысяч долларов передал это дело независимому прокурору Грегу Гаррисону (запомните это имя, позже он детально разберет весь судебный процесс).

Тайсона же на протяжении всего этого дела представлял Винс Фуллер, адвокат нанятый Доном Кингом. Причем Фуллер был налоговым адвокатом, который помогал Кингу избегать обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Впоследствии выяснилось, что Кинг просто задолжал Фуллеру по другому делу, поэтому предложил заработать на Тайсоне. В итоге этот процесс стоил боксеру – 100 миллионов долларов на оплату услуг команды, которая не провела ни одного уголовного дела в федеральном суде!

Судебный процесс начался 27 января 1992 года. Судьей была назначена Патриция Гиффорд. Ранее в качестве прокурора специализировалась на расследовании преступлений на сексуальной почве и была известна как «судья-вешатель».

КАК ПРОХОДИЛ СУД

После окончания судебного пресса прокурор Грег Гаррисон выпустил о нем книгу, которая пролила свет на некоторые факты. 

В частности, во время слушания дела семья Вашингтонов наняла для Дезире гражданского адвоката Эдварда Герштайна. Он должен был взыскать с Тайсона наибольшие убытки, чтобы выторговать себе наибольший гонорар за авторские права на фильм и книгу.

Это стало неприятным сюрпризом для обвинения, которое попросту скрыло эту информацию от суда, чтобы не нарушить образ «наивной жертвы».

Судья Гиффорд в свою очередь не допустила к слушанию трех свидетельниц, которые видели, как Дезире обнималась и целовалась на заднем сиденье лимузина с Тайсоном, а также держались за руки по дороге в отель.

Девушек проверили. Все они были заслуживающими доверия, но судья Гиффорд не допустила их до суда, потому что обвинение не было незамедлительно поставлено в известность об этих свидетелях.

«Я придерживаюсь мнения, что допуск этих свидетелей может нанести значительный ущерб штату Индиана, и полагаю, что штат в любом случае имеет такое же право на справедливое судебное разбирательство, как и ответчик», - заявила Гиффорд.

Личный представитель Тайсона в суде Джим Войлес даже получил разрешение изъять лимузин из базы вещественных доказательств и поставил его перед входом в отель, чтобы можно было убедиться в возможности в ночное время видеть через его тонированные стекла, как днем.

Майк Тайсон не единожды побывал в тюрьме
Майк Тайсон не единожды побывал в тюрьмеИсточник: Reuters

Далее судья Гиффорд допустила еще одну ведь, которые многие правоведы сочли недопустимой, поскольку этот шаг мог стать причиной необъективной оценки жюри. Судья допустила в качестве доказательства аудиозапись Дезире со службой «911».

Гаррисон в своей книге охарактеризовал трусики Дезире, как «пикантную одежду». Причем, сделав анализ пятен крови на них, он пришел к выводу, что они были нанесены после секса, а не от использованной прокладки.

Про оральный секс, который со слов Тайсона продолжался 20 минут, бывший прокурор написал: «Его описание события разительно противоречило всему тому, что мне было известно о сексе».

Во время суда свидетельствовал врач пункта медицинской помощи Стивен Ричардсон. Он показал, что обследовал Дезире ночью после предполагаемого нападения. Он не обнаружил никаких синяков или ссадин на ее руках и ногах, никаких признаков того, что ее били или сжимали в объятиях. Не было травм ни на больших, ни на малых половых губах. Но он обнаружил две небольшие ссадины, шириной в 0,3 и 0,9 сантиметров на входе во влагалище. Он сказал, что такие повреждения встречаются у 10-20 процентов жертв изнасилования.

Но в качестве доказательства был представлен увеличенный снимок такого размера, что даже у Тайсона создалось впечатление, что травмы получены от ударов киянкой.

Джим Войлес предложил экспертизу полового органа боксера не предмет нанесения этих травм, но предложение было отклонено… Фуллером, адвокатом Дона Кинга.

И это не было единичным случаем. Войлесу также показалось неправдоподобным то, что Дезире после ухода в туалет не направилась к двери на выход, где не было даже охранника, а вернулась обратно в спальню.

Майк Тайсон отправляется в тюрьму
Майк Тайсон отправляется в тюрьмуИсточник: Associated Press

Войлес воссоздал модель гостиничного номера, чтобы продемонстрировать этот факт, но Фуллер и эту инициативу пресек, даже не упомянув в суде.

Защита Тайсона, стоившая сто миллионов, продолжила «блестящую» работу. Она строилась на том, что Дезире должно было быть известно, во что она ввязывается, потому что «Тайсон  был грубым, вульгарным, отвратительным сексуальным животным». На минуточку, так охарактеризовал адвокат своего клиента.

Не меньший вклад внесла со-консультант Фуллера Кэтлин Бэггс, которая, по словам Гаррисона, была «гневной, высокомерной, жестокой и низкой». Во время письменных показаний под присягой вместо того, чтобы проявить доброжелательность и искусно выведать некоторые сведения из жизни Вашингтон, которые сторона защиты могла бы использовать, она довела Дезире до слез.

Дополнил картину и сам Тайсон, которого Фуллер не подготовил к даче показаний. Когда он произнес фразу «Я хотел трахнуть ее», из присяжных словно выпустили дух. Тайсон понятия не имел, что такие слово «трахнуть» в суде недопустимо.

Завершилось заседание тем, что судья прервала Фуллера во время заключительной речи, и жюри оправилось на совещание. После пятнадцати минут, без обсуждения доказательства, они проголосовали с результатом шесть голосов против шести. Менее чем девять часов спустя они пришли к единогласному обвинительному вердикту.

Майк Тайсон был осужден на шесть лет, из которых в тюрьме отсидел три года.

P.S. После этого дела были введены два «правила Тайсона».

Первое. Была предусмотрена ротация, чтобы судья, который председательствовал в «большом» жюри, не получал это дело в производство.

Второе. Поскольку большинство черных не голосовало, они не могли быть кандидатами в присяжные. После дела было разработано правило, которое изменило эту ситуацию.

Жюри, приговорившее Тайсона
Жюри, приговорившее ТайсонаИсточник: Associated Press

Тогда из 179 человек, названных в качестве кандидатов в присяжные, 160 были белыми. В окончательный состав жюри вошли трое чернокожих, из которых один был снят по решению судьи, которая назвала неудовлетворительным его психологическое состояние. После пожара в своем номере в отеле этот присяжный постоянно жаловался на еду.

«Я с самого начала знал, что не добьюсь справедливости. Ведь меня судили не в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе – суд состоялся в Индианаполисе, штат Индиана, в одном из исторических оплотов ку-клукс-клана» (Майк Тайсон).

Голосование: Был ли виновен в изнасиловании Майк Тайсон?

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