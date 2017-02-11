«Он оказался проституткой за 17 миллионов!» Как Майк Тайсон потерпел первое поражение

Майкл Тайсон (слева) получает удар от Джеймса "Бастера" Дагласа Источник: Associated Press

11 февраля 1990 года Джеймс «Бастер» Даглас впервые в истории отправил в нокаут непобедимого Майка Тайсонa, положив начало конца карьеры величайшего боксера всех времен.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Джеймс вырос к боксерской семье. Его отец Билл Даглас был победителем престижного турнира для молодых боксеров «Золотые перчатки», но на профессиональном ринге следов не оставил, завершив карьеру с рекордом: 41 (31) – 15 (7) – 1. Список боев младшего брата Дагласа – Билли даже скромнее: 12 (8) – 5 (1). Ничто не говорило о том, что карьера Джеймса будет чем-то отличаться.

В своем пятом бою он потерпел поражение нокаутом, в 13-м - едва добился ничьей. «Бастер» проиграл еще дважды, прежде чем ему выпал первый шанс встретится с Тайсоном. Было это в 1987 году. Международная Боксерская Федерация (IBF) лишила чемпионского пояса Майкла Спинкса. Был назначен бой претендентов. Ими стали Даглас и не имеющий поражений Тони Таккер.

Почему был выбран «Бастер» – загадка. Ему дали «последний» шанс. Большую часть боя Джеймс выглядел сильнее Таккера, но пропустив серию ударов, проиграл техническим нокаутом в десятом раунде. Даглас был забыт.

Но его карьера неожиданным образом после этого поражения пошла наверх. Сначала он победил в серии «разминочных» боев, а затем одолел бывшего чемпиона мира Тревора Бербика и будущего чемпиона мира Оливера Макколла.

«Бастер» получил «самый последний» шанс.

ПЕРЕД БОЕМ С ТАЙСОНОМ

Этого боя не должно было быть в принципе. Тайсон встречался с более сильными соперниками и спокойно отправлял их на настил. Планировалось провести осенью поединок с Донованом «Бритвой» Раддоком.

Но «Железный» Майк «забыл» про тренировки и наслаждался женским обществом. Его промоутер Дон Кинг, чтобы избежать скандала «нашел» врача, который «подтвердил», что Тайсон заболел плевритом. Поединок был отменен.

Следом Кинг договорился о бое в июне с Эвандером Холифилдом, который должен был принести Тайсону 25 миллионов. Оставалось лишь найти соперника «полегче», чтобы провести еще один бой в феврале. Этим соперником стал Даглас.

Тем временем Тайсон уже вовсю праздновал, сулимый ему гонорар за бой с Холифилдом, и 8 января его с трудом запихнули в самолет, чтобы лететь в Токио. Тайсона интересовали лишь алкоголь и доступные девушки. Ему повезло, в Японии его ждал не меньший разврат.

Тайсон не раз говорил, что не готовился к бою с Дагласом, даже не просматривал его бои. Но не видеть Дагласа он не мог, потому что зачастую они выступали на разогревах друг у друга. Так что «Железный» Майк как минимум мог увидеть бои Дагласа с Бербиком, Таккером, Майком Уильямсом и Ди Кулльером.

Причем Бербика и Таккера, а также Джесси Фергюсона, которые победили Дагласа, Тайсон буквально «снес» с ринга. «Зачем готовиться к Дагласу, если боксеры, победившие его, проиграли мне?» - встречал вопросом Тайсон любой намек на тренировки, которые посещал крайне неохотно.

В показательном спарринг-бою с Грегом Пейджем за 10 дней до матча Тайсон пропустил хук и упал. Журналисты были в шоке: «Кто-то может отправить Майка в нокдаун?» И чтобы изменить впечатление Кинг организовал еще один показательный поединок, но Тайсон был так плох, что его тренеры Аарон Сноуэлл и Джей Брайт прекратили бой после первого раунда.

В это время у Джеймса Дагласа произошла трагедия. За три недели до боя умерла его мама, а буквально за несколько дней до поединка его жена попала в больницу с серьезным заболеванием почек. Врачи даже не думали скрывать от боксера, что все может закончиться летальным исходом.

Даглас получил два удара куда более серьезных, чем те, что мог нанести Майк. Джеймс не испытывал страха перед ним. Даже люди из лагеря Тайсона говорили, что «этот парень делает пробежки с пеной у рта». Единственный раз в жизни Даглас с таким усердием готовился к своему поединку.

За день до боя выяснилось, что Тайсон набрал 100 килограмм. Это был его самый большой вес с момента начала карьеры. Но Майк, совершенно не блиставший умом, еще умудрился добавить, что «Бастер может «присоединиться» к своей маме в день поединка».

ПОЕДИНОК

Уже в первом раунде стало понятно – у Тайсона проблемы. Пожалуй, никогда ранее он не выбрасывал так мало ударов, а Даглас спокойно использовал джеб, не позволяя Майку сблизиться с ним.

В начале второго раунда «Бастер» нанес несколько ударов с ближней дистанции. «Где твой «маятник», Майк», – вскричали бы «создатели» Тайсона Кас Д'Амато и Кевин Руни, но их не было рядом, как уже не было у их воспитанника защиты «пикабу».

После третьего раунда взбешенный Сноуэлл прокричал:

– Ты не можешь сблизиться с ним. Ты должен прорваться к нему, но ты не двигаешься.

– Попробовал бы сам, мать твою, прорваться и сблизиться! У него преимущество передо мной в длине рук в 30 см! – ответил Тайсон.

Четвертый раунд сложился для Майка плохо. Пятый – еще хуже. У Тайсона начал опухать глаз, но когда он вернулся в свой угол, оказалась, что у его тренеров нет ни «глазного утюга», ни даже пакета со льдом.

Тедди Атлас, тренировавший Тайсона в любителях, заявил: «Эти двое не могут работать тренерами, как рыба не может жить без воды».

Ситуация для Тайсона становилось все хуже, а Даглас вошел в раж. Он сериями всаживал удары в голову, но под конец восьмого раунда увлекся. Единственный раз за весь бой Тайсон увидел брешь в его обороне. Майк провел коронный апперкот, а Джеймс упал.

Произошедшее далее Тайсон охарактеризовал следующим образом: «Меня поимели. Судья-хронометрист был японцем, рефери – мексиканцем, они говорили на разных языках и не могли согласовать счет».

Оказавшись на настиле ринга Даглас сначала от души треснул по нему кулаком, затем поднялся на одно колено, и на счет «девять» показал, что готов продолжить бой. Но прошло 13 секунд. Раунд был закончен. У Тайсона не было шанса добить соперника.

После перерыва Даглас пошел в такую яростную атаку, что голова Тайсона отлетела, как чертик из табакерки. Даже Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд не учиняли Майку подобного разгрома. Во время перерыва тренеры кричали на Тайсона, но тот слышал только тишину.

В следующем раунде все было кончено. Даглас вновь провел серию мощных ударов, нокаутировав Майка его же коронным апперкотом. У Тайсона изо рта вылетела капа. Этот момент был во всех утренних газетах. Майк едва поднялся и, жуя капу, вернулся в угол.

– Что произошло?

– Судья отсчитал тебе десять секунд. Ты проиграл, чемпион.

При этом поразили судейские записки. Американец Ларри Розадилла выставил 88:82 в пользу Дагласа, что соответствовало происходящему. Но двое японских судей Кен Морита и Масакузу Учида поставили 86-86 и 86-87 в пользу Тайсона. Это было безумием. Явно не обошлось без нечистых сил. Судьи рассчитывали на бонусы от одного господина, в случае если бы Тайсон «дожил» до конца 12-го раунда, и их баллы принесли бы ему победу.

ПОСЛЕ БОЯ

И не был бы дьяволом Дон Кинг, если бы не попытался отобрать у Дагласа все честно завоеванные титулы через десять минут после окончания боя. Он собрал пресс-конференцию и организовал встречу с главами боксерских организаций. «Первый нокаут отменяет второй», - провозгласил его голосом Сатана.

И его совсем не волновало, что рефери, прежде чем зафиксировать победу «Бастера», дал те же 13 секунд Тайсону, чтобы подняться. Разница в том, что Джеймс встал, а Майк – нет.

Красноречие Кинга дало обратный эффект. После возвращения в США боссы WBC, WBA и IBF не просто не удовлетворили его просьбу. Они даже не обязали Дагласа провести обязательный реванш.

Тайсон был «убит». Это с Кингом никто не хотел иметь дело, но пострадал в итоге он сам.

А Даглас не собирался давать никакого реванша. Он согласился на бой с Холифилдом, вышел на ринг с избыточным весом и с треском проиграл. Эвандер словно прогуливаясь по парку теплым вечером, нашел по дороге домой сразу три чемпионских пояса, и забрал их, не успев вспотеть, пока никто не видел.

«Бастер» оказался шлюхой за 17 миллионов долларов», – дал Тайсон новую характеристику сопернику.

Даглас в поединке с Холифилдом не показал даже 10% от того, что было в бою с Майком. В бою с Холифилдом он уже был тем «Тайсоном», которого сам избил. «Бастер» вышел на ринг без чувства собственного достоинства и гордости, чтобы отстоять пояса. Он получил свой гонорар и потерял честь.

Став абсолютным чемпионом мира на «ровном месте», Холифилд также не думал встречаться с Тайсоном. Вместо этого он провел три поединка с боксерами, чей суммарный возраст составлял 119 лет! После этого он «сделал» абсолютным чемпионом Риддика Боу. В это время Тайсон оказался в тюрьме, а в тяжелом весе царил хаос. Титулами попеременно владели Леннокс Льюис, Холифилд, Боу, Макколл, Майкл Мурер, Джордж Форман, Фрэнк Бруно, Фрэнс Бота и Брюс Селдон. Фотография последних трех была размещена на обложке журнала «Ринг», а рядом была надпись: «Кто эти люди?»

Победа Джеймса «Бастера» Дагласа ознаменовала не новую эпоху, а мощнейший кризис в тяжелом весе, который вновь пришлось разгребать Майку Тайсону, вышедшему из тюрьмы в 1995 году. Ему практически удалось второй раз в карьере по косточкам собрать вместе все пояса, но он остановился в одном шаге, а новым абсолютным чемпионом стал Льюис.

Дагласа в свою очередь больше не подпускали к титульным боям. Он вновь был всеми забыт. На этот раз навсегда.

Спустя несколько лет Тайсон пересекся с ним на автограф-сессии. Никто не хотел брать у Дагласа автографа. Он вошел в историю тем, что побил Тайсона, но затем история его собственной жизни была сведена на «нет».

СЧЕТ РАУНДОВ. ВЕРСИЯ SOVSPORT.RU



БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет Даглас 10 10 10 10 10 9 10 8 10 - - - 87 Тайсон 9 9 9 9 9 10 9 10 8 - - - 82

Счет судей: 88-82, 86-87, 86-86