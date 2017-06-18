Бей в пах! Как судьи портят бои и боксерские карьеры

Рефери Расселл Мора, который разрешает бить ниже пояса

Статья написана 20 июня 2015 года.



В минувшие выходные именитый рефери Пэт Расселл едва не влип в грандиозный скандал. На последних секундах боя, когда Джесси Варгас явно потряс Тимоти Брэдли, рефери досрочно остановил бой. Варгас посчитал, что победил нокаутом, оказалась, Расселлу послышался финальный гонг, поэтому он просто не дал провести последние 10 секунд поединка. В итоге заслуженную победу одержал Брэдли, а Sovsport.ru в связи с этим решил вспомнить моменты, когда рефери на ринге совершали чудовищные ошибки.

Роберт Гонсалес

Марк Джонсон – Рафаэль Маркес (2001, первый бой)

Результат: победа Маркеса раздельным решением судей: 96-91, 93-94 и 94-93 (при первом объявлении 94-97 в пользу Джонсона).

Восходящая звезда мексиканского бокса и младший брат Хуана Мануэля Маркеса одержал победу над Джонсоном во многом благодаря рефери. Гонсалес в 9-м раунде снял очко с американца за клинч, а в 10-м за удар по почкам.

После окончания боя была объявлена победа Джонсона. Позднее выяснилось, что произошла ошибка в подсчете голосов. В карточке судьи Люси Роджерс цифру «три» ошибочно приняли за «семерку» и победа досталась Маркесу.

Хеласио Перес Уэрта

Лукас Матиссе – Вивиан Харрис (2010)

Результат: победа Матиссе техническим нокаутом.

31-летний Харрис, нечасто выходящий на ринг в последние годы, удачно начал поединок и сумел потрясти соперника во втором раунде. В целом, выглядел он неплохо. В конце четвертого раунда Матиссе провел сильный удар справа. И рефери сразу остановил бой, хотя Харрис не то, что не упал, даже не очень-то был потрясен. Бурные протесты его команды ни к чему не привели. Матиссе получил роскошный подарок.

Фрэнк Санторе-младший

Серхио Мартинес – Кермит Кинтрон (2009)

Результат: ничья спорным решением судей: 116-110, 113-113, 113-113.

Перед тем, как засиять на боксерском небосклоне, Серхио Мартинес столкнулся с вопиющим судейским произволом. В седьмом раунде аргентинец несколько раз пробил защиту соперника левым боковым ударом. Кинтрон встал на колени и не успел подняться до счета 10.

Казалось, бой закончен, но американец убедил рефери, что «бесчестный Мартинес ударил его головой». Бой был возобновлен, а у Мартинеса отняли не просто заслуженный нокдаун – нокаут. Что видели судьи – совершенно непонятно. Двое из них поставили ничью, засудив аргентинца.

Артур Меркате-младший

Юрий Форман – Мигель Котто (2010)

Результат: победа Котто техническим нокаутом.

К чести Меркате-младшего его решение никак не повлияло на исход поединка. Но совершил другую, куда более грубую ошибку.

Форман вышел бой с повязкой на правом колене. Он получил травму, катаясь на велосипеде. Первые шесть раундов Юрий выглядел вполне конкурентно, но в седьмом раунде по неосторожности Форман травмировал ногу и два раза упал.

Боксер явно хромал. От былой подвижности не осталось и следа, однако рефери почему-то не подумал о здоровье Формана и дал команду продолжить бой.

В 8-м раунде Котто от души избивал соперника, из угла которого вылетело полотенце. Мерканте-младший продолжил бой, посчитав, что оно появилось из зала. Рефери удалил с ринга лишних людей, а в 9-м раунде все было закончено. Котто наносил жесткие удары по корпусу и Форман сел на канвас, рефери прекратил бой без начала отсчета.

Джо Кортес

Умберто Сото – Франциско Лоренцо (первый бой, 2008)

Результат: победа Лоренцо из-за дисквалификации соперника.

Сото считался явным фаворитом и без особого труда вел бой. В четвертом раунде он дважды отправил соперника на настил ринга. Это были чистые нокдауны. На свое беду Сото после падений соперника продолжал по инерции махать руками и во втором случае вскользь задел затылок соперника.

Лоренцо явно не выглядел потрясенным, но начал активно жаловаться. В результате рефери Джо Кортес дисквалифицировал Сото. При этом бой был титульным, но в виду столь неоднозначного решение WBC не стал присуждать Лоренцо пояс чемпиона мира.

Расселл Мора

Джозеф Агбеко – Абнер Марес (первый бой, 2011)

Результат: победа Марес спорным решением судей: 113-113, 115-111, 115-111.

Бой начался с ошибки рефери. Ганец Агбеко в первом раунде потерял равновесие, а Мора отсчитал ему нокдаун. Но это были только «семечки». В течение всего боя Марес нанес сопернику 23 (!) удара ниже пояса и не получил ни одного предупреждения. Где-то в Польше Анджей Голота, глядя на этот бой, поднял большой палец вверх. Причем последний «удар в цель» привел к тому, что Агбеко вновь оказался на настиле ринга. И рефери, не поверите, второй раз отсчитал ганцу нокдаун.

Альфредо Гарсия Перес

Дэнни Уильямс – Константин Айрих (2008)

Результат: победа Уильямса техническим нокаутом.

Турецкий промоутер Ахмет Енер выбрал местом проведения Испанию, назначив местного рефери, который во время принимал, мягко говоря, странные решения.

Во 2-м раунде он снял с Уильямса два очка за удар ниже пояса. В 3-м раунде отсчитал Уильямсу два стоячих нокдауна. При этом у Уильямса размотался бинт, но вместо того, чтобы обратиться к команде британца, Гарсия сам принялся его поправлять. Но сделал это так неумело, что Уильямс попросту его снял.

В 5-м раунде рефери снял с британца очко за удар после команды «стоп». В итоге бой был остановлен в середине 7-го раунда, потому что турецкий промоутер Ахмет Енер сам ударил в гонг после того, как его подопечный Айрих уже дважды побывал в нокдауне и был близок к поражению.

Несмотря на ужасающее судейство и организацию боксерского вечера, Уильямс одержал заслуженную победу.

Роберт Гонсалес

Рокки Хуарес – Заир Рахим (2004)

Результат: победа Хуареса единогласным решением судей: 115-109, 114-110, 113-111

Выше уже было написано, что Гонсалес плохо судил бой Джонсон – Маркес, но в этом поединке непобежденных боксеров рефери превзошел себя. В 4-м, 6-м и 10-м раундах он снял с Рахима три очка за захват головы соперника.

При этом в 4-м раунде Гонсалес засчитал Рахиму нокдаун, когда тот подвернул ногу. С таким судейством у американца не было никаких шансов на удачный исход боя.

Знаменитый рефери Миллз Лейн, просмотрев этот бой, даже написал жалобу главе техасской комиссии бокса Ричарду Коулу, в котором сообщил, что «Гонсалес препятствовал действиям Рахима, который соблюдал правила», «поведение господина Гонсалеса было подлым», «захваты Рахима были использованы в случаях, когда головы боксеров находились близко друг к другу. Подобную тактику использовал Али» и «Хуарес несколько раз ударил Рахима перед перерывом, не получив ни одного предупреждения».

«Короче говоря, это был худший рефери из тех, что я когда-либо видел», - резюмировал в своем письме Лейн.

Роджер Тиллеман

Свен Оттке – Робин Рид (2003)

Результат: победа Оттке единогласным решением судей: 117-112, 115-113. 115-113

Бельгийский рефери немецкого происхождения явно симпатизировал Оттке в этом бою. Он не засчитал немцу нокдаун в 6-м раунде. Кроме того, через 30 секунд снял очко с Рида за удар головой, которого и близко не было.

При этом Тиллеман постоянно предупреждал Рида за любые действия, которые наносили вред Оттке. Также рефери игнорировал постоянные клинчи немца и его манеру идти головой вперед, вызывая угрозу столкновения.

Таким образом, благодаря Тиллеману, Оттке сумел завершить карьеру с нулем в графе «поражения».

Дэн Келли

Эмануэль Огастес – Кортни Бартон (первый бой, 2004)

Результат: победа Бартона раздельным решением судей: 98:94, 90-99, 92-97.

Слово «засудили» к этому поединку совершенного не применимо. Это было настоящее мошенничество и грабеж. Огастес не просто был лучше Бартона, он был намного лучше. В четвертом раунде он отправил соперника в нокдаун после двух ударов по печени, но рефери «увидел» удар ниже пояса и дал время Бартону восстановиться.

И это не спишешь на случайность, потому что потом Келли снял очко с Огастеса за другой удар по корпусу, а затем за оригинальный выход из клинча.

Огастес понял, что ему в этот день ему просто не дадут победить. Он начал глумиться над соперником, попутно разговаривая с кем-то из зала.

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Другие номинанты: Хосе Хирам Ривера (Лэймон Брюстер – Луан Красничи), Дженаро Родригес (Рикардо Торрес – Кендал Холт, первый бой). Лоренс Коул (Хуан Мануэль Маркес – Джимрекс Джака), Рэнди Ньюманн (Артур Абрахам – Эдисон Миранда, первый бой), Мэрион Райт (Лучиан Буте – Либрадо Андраде, первый бой), Фрэнк Капучино (Артуро Гатти – Микки Уорд, первый бой), Измаэль Куинонес Файлу (Мигель Котто – Демаркус Корли), Стив Смугер (Денис Лебедев – Рой Джонс), Джей Нейди (Хуан Мануэль Маркес – Марко Антонио Баррера), Харли Макколл (Бернард Хопкинс – Венделл Холт), Джо Уар (Кип Диггс – Тони Мартин).