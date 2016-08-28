Налдо перешел в «Краснодар», Гарай уедет в «Валенсию»? Таблица трансферов РФПЛ

Sovsport.ru о возможных и состоявшихся переходах в летнее трансферное окно РФПЛ.



ЦСКА (Москва)

Пришли: п. Ионов («Динамо», аренда), з. Караваев («Яблонец», из аренды), п. Миланов («Грассхоппер», из аренды), н. Траоре («Монако», аренда), н. Страндберг (АИК, из аренды)

Могут прийти: п. Велков («Славия»), н. Умар («Османлыспор»)

Ушли: н. Панченко («Динамо», аренда), п. Ефремов («Оренбург», аренда), А. Натхо (завершился контракт), з. Чернов («Енисей», аренда), н. Базелюк («Эшторил», аренда), п. Ткачев («Крылья Советов», аренда), п. Тен («Томь»), н. Оланаре («Гуанчжоу Фули»), н. Муса («Лестер»), п. Широков (завершился контракт), н. Алиев (ГАИС, аренда), з. Караваев («Спарта»)

Могут уйти: в. Чепчугов (завершился контракт)

Контрольные матчи: «Строгино» (1:0), «Енисей» (2:2), «Долгопрудный» (4:0), «Уфа» (1:0), «Крумкачи» (2:0), «Арсенал» Т (3:1)

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)

Пришли: н. Азмун («Рубин»), в. Ермаков («Крылья Советов»), п. Ярошенко («Зенит-2»)

Могут прийти: з. Ротенберг («Динамо»), з. Мартынович («Краснодар»), п. Латифи («Скендербеу»)

Ушли: т. Бердыев, п. Могилевец («Зенит», из аренды), з. Ротенберг («Динамо», из аренды), н. Ю Бен Су (завершился контракт), н. Николич («Актобе»), н Качарава («Этникос», аренда), в. Покатилов («Кайрат, аренда), п. Канга («Црвена Звезда»), п. Трошечкин («Факел», аренда), н. Ахмаев («Черноморец», аренда), з. Маргасов, з. Баштуш («Лацио»)

Могут уйти: н. Азмун («Ливерпуль», «Шальке», «Байер», «Эвертон»)

Контрольные матчи: «Уйпешт» (2:2), «Славия» (3:3), «Тренчен» (1:1), «Адмиравакер» (7:0), «Слован» (2:0), «Хайденхайм» (0:1)

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург )

Пришли: т. Луческу, н. Кержаков («Цюрих», из аренды), п. Могилевец («Ростов», из аренды), п. Рязанцев («Урал», из аренды), н. Джорджевич («Понферрадина», из аренды), п. Мак (ПАОК), п. Жулиано («Гремио»)

Могут прийти: п. Тайсон («Шахтер»), п. Марлос («Шахтер»), п. Рафа Силва («Брага»), з. Стринич («Наполи»), п. Пинто («Брага»), н. Карвальо («Атлетико Минейро»), з. Тигиев («Анжи»), з. Набиуллин («Рубин»), в. Селихов («Амкар»), п. Коноплянка («Севилья»), з. Эркин («Интер»)

Ушли: т. Виллаш-Боаш, в. Малафеев (завершил карьеру), п. Соловьев (завершился контракт), н. Халк («Шанхай СИПГ»), з. Богаев (завершился контракт), н. Шейдаев («Трабзонспор»), н. Киреенко (завершился контракт), з. Ансальди («Интер»), з. Иванов («Мордовия», аренда), п. Попов («Томь»), п. Осипов («Лахти», аренда), в. Васютин («Лахти», аренда), п. Ярошенко («Ростов»)

Могут уйти: з. Гарай («Интер», «Манчестер Юнайтед», «Бенфика», «Валенсия»), з. Ломбертс («Аякс», «Боруссия» М, «Уотфорд», «Андерлехт», «Арсенал», «Бешикташ»), з. Кришито («Наполи», «Интер»), з. Йованович («Црвена Звезда»), н. Денисов («Мальорка»)

Контрольные матчи: Олимпийская сборная Ирана (0:0), «Карабах» (0:1), «Университатя (0:2), «Сьон» (1:3), «Лион» (1:2), «Базель» (4:1), «Спортинг» (4:2), «Монако» (3:1)

«КРАСНОДАР» (Краснодар)

Пришли: з. Мартынович («Урал», из аренды), з. Енджейчик («Легия», из аренды), п. Измайлов (свободный агент), з. Налдо («Спортинг»)

Могут прийти: п. Молло («Сент-Этьен»), н. Кларо («Витории Сетубал»), з. Кверквелия («Рубин»), з. Паршивлюк («Спартак»)

Ушли: в. Дикань (завершил карьеру), п. Бурмистров («Арсенал»), н. Комличенко («Слован», аренда), п. Марков («Кубань»), п. Ланин («Енисей», аренда), п. Батюнин («Уфа»), н. Болов («Факел», аренда), з. Старков («Динамо» СПб, аренда), з. Сигурдссон («Фулхэм»), з. Страндберг («Ганновер», аренда)

Могут уйти: п. Быстров, з. Енджейчик («Бордо»), н. Смолов («Лилль», «Лацио»), з. Мартынович («Ростов»)

Контрольные матчи: СКА (1:0), «Афипс» (1:0), «Дружба» (6:1), ЦСКА Сф (5:2), «Цибалия» (1:4), «Пршибрам» (0:0), «Сараево» (3:1), «Дукла» (0:0), «Удинезе» (2:2), «Арсенал» Т (4:0)

«СПАРТАК» (Москва)

Пришли: т. Каррера, з. Ещенко («Анжи»), н. Давыдов («Млада Болеслав», из аренды), п. Зобнин («Динамо»), Таски («Бавария», из аренды), п. Яковлев, («Крылья Советов», из аренды), п. Никулин («Лейрия»), п. Фернандо («Сампдория»)

Могут прийти: в. Селихов («Амкар»), з. Цаллагов («Крылья Советов»), н. Андоне («Кордоба»), п. Гренье («Лион»), з. Кверквелия («Рубин»), п. Денисов («Динамо»), н. Кларо («Витории Сетубал»), з. Жардел («Бенфика»), п. Коноплянка («Севилья»), з. Раноккиа («Интер»), з. Мартинс Инди («Порту»), з. Маурисио («Лацио»), н. Вучинич («Аль-Джазира»), з. Гонсалес («Палермо»)

Ушли: т. Аленичев, н. Козлов («Тосно»), п. Зотов («Динамо»), з. Брызгалов («Терек»), н. Обухов («Кубань»), з. К. Комбаров («Томь»), п. Тино Коста («Сан-Лоренсо»), п. Каюмов («Тамбов»)

Могут уйти: з. Гранат («Рубин», «Анжи»), з. Паршивлюк («Рубин», «Краснодар»), з. Таски («Трабзонспор», «Бешикташ»), п. Попов («Сампдория», «Палермо»), п. Яковлев («Арсенал», «Крылья Советов»), н. Промес («Интер»), н. Мельгарехо, з. Боккетти («Бешикташ»), п. Ромуло («Фенербахче»)

Контрольные матчи: «Арсенал» (2:1), «Рудар» (2:1), «Истра 1961» (1:0), «Сараево» (2:0), «Янг Бойз» (3:1), «Штутгарт» (0:1)

«ЛОКОМОТИВ» (Москва)

Пришли: в. Лобанцев («Крылья Советов», из аренды)

Могут прийти: з. Бутко («Шахтер»), з. Анхель («Депортиво Тахира»), з. Кадар («Лех»), з. Семенов («Терек»)

Ушли: т. Черевченко, п. Ан. Миранчук («Левадия», аренда) п. Шешуков («Арсенал»), п. Григорьев (завершился контракт), з. Дюрица («Трабзонспор»), п. Буссуфа (завершился контракт), в. Коченков («Томь», аренда), н. Жемалетдинов («Рубин»), п. Махатадзе («Рубин»)

Могут уйти: ---

Контрольные матчи: «Истикол» (2:1), «Долгопрудный» (7:1), «Уфа» (2:0), «Лорьян» (1:1), «Виктория» (0:0)

«ТЕРЕК» (Грозный)

Пришли: з. Брызгалов («Спартак»), н. Балай («Риека»), п. Торже («Удинезе»), п. Роши («Риека»), з. Вилькер («Депортиво Тачира»)

Могут прийти: н. Чема («Интер», Албания), п. Джабраилов («Стумбрас»), п. Жоау Виктор («Анортосис»)

Ушли: п. Кану («Бурирам Юнайтед»), п. Рыбус («Лион»), п. Айссати (завершился контракт), з. Коморовски (завершился контракт), з. Ояла (завершился контракт)

Могут уйти: з. Родолфо (завершился контракт), з. Уилкшир (завершился контракт), н. Митришев (завершился контракт), з. Семенов («Локомотив»)

Контрольные матчи: «Интер» Хорватия (1:0), «Адмира Ваккер» (1:0), «Олимпия» (0:0), «Сеница» (0:0), «Жальгирис» (2:1), «Халадаш» (2:0), «Заврч» (1:0), «Рома» (2:3), «Кальяри» (0:1), «Болонья» (1:0)

«УРАЛ» (Екатеринбург)

Пришли: з. Панков («Войводина»), з. Динга («Войводина»), н. Павлюченко («Кубань»), н Бугуи («Армавир»), н. Чантурия («Дуйсбург»), п. Жуков («Стандард»), п. Павленко («Шинник»)

Могут прийти: ---

Ушли: п. Чудин (завершился контракт), п. Ярошенко (завершился контракт), п. Сапета («Динамо»), п. Асеведо («Кайрат»), в. Жевнов (завершился контракт), п. Бурмистров («Краснодар», из аренды), н. Дорожкин («Тамбов»), Манучарян (завершился контракт), п. Рязанцев («Зенит», из аренды), н. Гогниев («Кубань»), з. Мартынович («Краснодар», из аренды)

Могут уйти: з. Данцев (завершился контракт), п. Новиков (завершился контракт), п. Билонг («Зирка»)

Контрольные матчи: «Челябинск» (1:0), «Заврч» (5:0), «Рудар» (0:1), «Амкар» (0:2), «Словацко» (0:0)

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)

Пришли: п. Ткачев (ЦСКА, аренда), п. Башкиров («Томь»), н. Паскуато («Ювентус»), н. Мбагоку («Карпи»)

Могут прийти: п. Сиротов («Шинник»), з. А. Иванов («Сибирь»), п. Яковлев («Спартак»), з. Ходырев («Спартак-2»), з. Фадеев («Спартак-2»)

Ушли: п. Горбатенко («Арсенал»), в. Лобанцев («Локомотив», из аренды), з. Каленкович (завершился контракт), з. Симайс (завершился контракт), п. Ахиссан (завершился контракт), п. Г. Габулов (завершился контракт), а. Померко (завершился контракт), п. Молло («Сент-Этьен», из аренды), з. Бурлак («Рубин», из аренды), п. Яковлев («Спартак», из аренды), п. Махмудов («Боавишта»)

Могут уйти: з. Цаллагов («Спартак»), п. Чочиев (завершился контракт)

Контрольные матчи: «Сокол» (1:0), «Стяуа» (0:1), «Аякс» (2:1), «Локерен» (1:0), «Гент» (1:2), «Кортрейк» (1:2)

«РУБИН» (Казань)

Пришли: т. Грасия, з. Самбрано («Айнтрахт»), п. Самуэль Гарсиа («Вильярреал»), н. Жемалетдинов («Локомотив»), з. Серхио Санчес («Панатинаикос») , з. Бауэр («Грассхоппер»), в. Фильцов («Арсенал», из аренды), п. М’Вила («Сандерленд», из аренды), з. Мавинга («Труа», из аренды), п. Шарипов («Томь», из аренды), з. Гетигежев («Оренбург», из аренды), з. Бурлак («Крылья Советов», из аренды), н. Лестьенн («Аль-Араби»), п. Рочина («Гранада»), п. Алекс Сонг («Барселона»), п. Махатадзе («Локомотив»), н. Жонатас («Реал Сосьедад»)

Могут прийти: з. Гранат («Спартак»), з. Паршивлюк («Спартак»), н. Андоне («Кордоба»), з. Гонсалес («Эспаньол»), н. Голдобин («Лейрия»)

Ушли: т. Чалый, н. Отставнов («Санта-Клара»), п. Кисляк («Газиантепспор» ), п. Карлос Эдуардо (завершился контракт), п. Вакасо («Панатинаикос»), н. Ливайя («Лас-Пальмас»), з. Пилявский («Ворскла», аренда), з. Котуньо («Атлетико Тальерес»), в. Фильцов («Арсенал», аренда)

Могут уйти: н. Дядюн, п. Георгиев, з. Кверквелия («Спартак», «Краснодар»), п. Кулик («Анжи»), в. Нестеренко («Томь»), п. М’Вила («Сандерленд»), з. Набиуллин («Зенит»)

Контрольные матчи: «Рапид» (1:2), «Спарта» (2:0), «Витесс» (1:2), «Вест Хэм» (3:0), «Норвич Сити» (1:2)

«АМКАР» (Пермь)

Пришли: н. Прокофьев («СКА-Энергия»), з. Милькович («Сплит»), п. Костюков («Волга»), н. Шиндер («Шахтер» Дн), н. Бодул (свободный агент), в. Будаков («Ислочь»), з. Конде («Олимпик»), п. Алейников («Псков», из аренды)

Могут прийти: в. Баклов («Сызрань»)

Ушли: з. Бутко («Шахтер», из аренды), н. Дайк (завершился контракт), п. Пеев (завершился контрат), з. Белоруков («Динамо»), в. Герус («Арсенал»), н. Прудников («Оренбург»)

Могут уйти: в. Селихов («Спартак», «Зенит»)

Контрольные матчи: «Вашаш» (1:1), «Копенгаген» (0:3), «Академика Клинчени» (6:0), «Динамо Бх» (1:0), «Вождовац» (2:1), «Урал» (2:0), «Кармиотисса» (7:1)

«УФА» (Уфа)

Пришли: т. Гончаренко, п. Батютин («Краснодар»), з. Васин (ЦСКА, аренда), п. Васильев («Армавир», из аренды), п. Ванек («Виктория»), з. Живоглядов («Динамо»), н. Абдулавов («Анжи»), н. Фатаи («Спарта»)

Могут прийти: п. Адамович («Динамо» Мн)

Ушли: в. Нарубин («Динамо»), п. Пауревич («Хаддерсфилд»), п. Фримпонг (завершился контракт), н. Пурье («Копенгаген», из аренды), з. Осипов, п. Семакин («Енисей», аренда), в. Юрченко («Анжи»), п. Зинченко («Манчестер Сити»), п. Безлихонтов («Сибирь»), н Ханджич (расторг контракт)

Могут уйти: ---

Контрольные матчи: «Домодедово» (3:0), «Спартак»-м (5:0), «Локомотив» (0:2), ЦСКА (0:1), «Санкт-Паули» (0:2), сб. Узбекистана (2:2), «Аль-Садд» (26 июля)

«АНЖИ» (Махачкала)

Пришли: т Врба, п. Георгиевский («Кубань»), в. Беленов («Кубань»), п. Чуперка («Томь», из аренды), п. Курбанов («Химик», из аренды), п. Удунян («Химик», из аренды), п. Каретник («Кубань»), в. Юрченко («Уфа»), н. Будковский («Шахтер», аренда), з. Ямбере («Бордо», аренда), п. Рабиу («Кубань»), з. Кала («Хетафе», аренда), п. Щербак («Кубань»), н. Обертан (свободный агент), п. Иличевич (свободный агент)

Могут прийти: з. Гранат («Спартак»), п. Кулик («Рубин»), п. Тиоте («Ньюкасл»)

Ушли: т. Руслан Агаларов, з. Ещенко («Спартак»), з. Тагиберков (завершился контракт), п. К. Агаларов (завершился контракт), в. Криворучко («СКА-Хабаровск»), н. Абдулавов («Уфа»), н. Дибиргаджиев («Фатима», аренда), в. Дженетов («Балтика», аренда)

Могут уйти: з. Тигиев («Зенит»)

Контрольные матчи: «Химки» (0:2), «Спартак-2» (2:3), «Чарльтон» (1:0), «Аль-Иттифак» (2:1), «Уотфорд» (0:0)

«ОРЕНБУРГ» (Оренбург)

Пришли: п. Нехайчик («Томь»), н. Саная («Томь»), п. Ефремов (ЦСКА, аренда), Прудников («Амкар»), в. Гутор («Динамо» Мн), п. Бамба («Заря»), п. Жунич («Волынь»)

Могут прийти: п. Г. Габулов (свободный агент)

Ушли: в. Чванов (завершился контракт), з. Ахмедов (завершился контракт), з. Аскаров (завершился контракт), п. Друзин («СКА-Хабаровск»), п. Зюзинс (завершился контракт), н. Кобялко («СКА-Хабаровск»), з. Гетигежев («Рубин», из аренды), н Аппаев («Арсенал»), з. Аскаров (завершился контракт)

Могут уйти: ---

Контрольные матчи: «Носта» (3:0), ДВТК (3:0), «Сеница» (0:0), «Заврч» (0:0), «Волунтари» (1:3), «Карвина» (3:1), «Аль-Вахда» (3:0), «Кармиотисса» (8:1)

«АРСЕНАЛ» (Тула)

Пришли: п. Горбатенко («Крылья Советов»), п. Бурмистров «(Краснодар»), п. Власов («Мордовия»), н. Аппаев («Оренбург»), н. Руслан Мухаметшин («Мордовия»), п. Шешуков («Локомотив»), в. Герус («Амкар»), з. Горбатюк («Сокол»), п. Столяренко («Сокол»), з. Тесак («Кайрат»), з. Авал («Марицбург Юнайтед»), п. Фримпонг (свободный агент), в. Фильцов («Рубин», аренда)

Могут прийти: в. В. Габулов («Динамо»), п. Яковлев («Спартак»), п. Григорьев («Локомотив»), н. Аристегьета («Нант»)

Ушли: в. Кот («Мордовия»), н. Базанов («Текстильщик»), п. Дудолев («Сокол»), в. Фильцов («Рубин», из аренды), п. Федотов (завершился контракт), п. Деобальд («Мордовия»), в. Котов (завершился контракт), н. Вуйнович («Будучность»)

Могут уйти: ---

Контрольные матчи: «Енисей» (3:2), «Спартак» (1:2), «Истра 1961» (1:0), «Радомлье» (2:0), ЦСКА (1:3), «Краснодар» (0:4)

«ТОМЬ» (Томск)

Пришли: п. К. Ковальчук («Каршияка»), п. Дудиев («Мордовия), з. К. Комбаров («Спартак»), з. Дьяков («Динамо», аренда), з. Тишкин («Мордовия»), н. Самодин («Мордовия»), з. Тен (ЦСКА), з. Яблонски («Баник»), з. Ярмолицкий («Мика», из аренды), в. Коченков («Локомотив», аренда), п. Бикфалви («Динамо» Бх), п. Дроппа (свободный агент), з. Манолев («Кубань»), п. Пульич («Динамо» Бх), н. Касьян («Факел»), п. Попов («Зенит»), з. Враньеш («Спортинг» Хихон)

Могут прийти: в. Нестеренко («Рубин»), н. П. Погребняк («Динамо»)

Ушли: з. Йиранек (завершился контракт), п. Черевко («СКА-Хабаровск»), н. Баженов, п. Башкиров («Крылья Советов»), п. Нехайчик («Оренбург»), н. Саная («Оренбург»), з. Темников («Динамо»), п. Шарипов («Рубин», из аренды), з. Шахов («Факел», из аренды), в. Криворучко («Анжи», из аренды), п. Чуперка («Анжи», из аренды), в. Чуваев (расторг контракт), з. Бендзь («Кубань»), з. Джиоев, п. Баляйкин, п. Лях

Могут уйти: ---

Контрольные матчи: «Сибирь» (0:0), «Кубань» (2:4), «Шериф» (2:1), «Сперанца» (3:0), «Рад» (2:1), «Спартак» Суботица (1:1), «Ягодина» (0:0)