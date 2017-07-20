Сталин, куртизанки, шпионы и массовый забег

В день рождения «Советского спорта» мы захотели вспомнить, какой была наша газета в эти годы. Взяли подшивку, выхватили номера и заметки совершенно случайным образом.

«Красный спорт» 3 июня 1937 г.

(О подготовке к параду к Дню физкультурника 12 июля)



ДЕЛО ЧЕСТИ И ГОРДОСТИ



Нет выше чести для физкультурника, чем выступать на Красной площади, когда на Мавзолее в кругу своих ближайших друзей и соратников стоит великий Сталин, а с гранитных трибун наблюдают за парадом лучшие люди страны.

Нет большего почета для инфизкультовца, чем под стягом, где начертано имя любимого вождя, демонстрировать всей родине, всему миру силу своих мышц и красоту своих движений....



ПРОГУЛЬЩИКИ



…уже теперь, в самом начале подготовки, многие студенты забыли о своих обязанностях.

Студент Репников 31 мая уехал за город и не счел нужным явиться на занятия.



Богомолов прогулял 25, 28, 29 мая без всяких причин. 31 мая, ссылаясь на зубную боль, он уехал домой.



Метропольский дошел до того, что заявил начальнику курса: «Я работаю, утомляюсь и не могу заниматься шагистикой». Комментарии излишни.



«Красный спорт» 28 августа 1942 г.

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ



Идет к концу весеннее первенство Москвы. Среди команд мастеров впереди идут «Торпедо» и «Динамо» (по 85 очков), и на третьем месте «Крылья Советов» (80).

В это воскресенье очень интересно окончилась игра первых команд «Пищевик» (Мясокомбинат) – «Спартак». За семнадцать минут до конца «Пищевик» вел 3:1, но не смог удержать победу и проиграл 3:4.

«Советский спорт» 19 марта 1946 г.

(Памяти Парижской коммуны)



Мы отмечаем в нашей стране 18 марта. В этот день далеко от Москвы, в пепельно-сером Париже, дул ветер с моря, он то и дело нагонял тучи. Шел дождь, потом снова показалось солнце. По крутым улицам старого Монмартра подымались солдаты 88‑го линейного полка: господин Тьер приказал им усмирить рабочих. Это был день, полный солнца, дождя и ветра. Солдаты не стали стрелять в рабочих. Они убили своих генералов. По широкому Версальскому шоссе уже громыхали кареты с министрами, епископами и куртизанками. Первое рабочее правительство торжествовало... (Илья Эренбург)

«Советский спорт» 26 августа 1952 г.

СПОРТСМЕНЫ ЗАВОДА НА ЭКРАНЕ



Раннее утро. Звучит музыка, сопровождающая физзарядку по радио. Электромонтер Шукур Кульметов и слесарь Василий Харченко, рабочие Ташкентского завода им. Кагановича, занимаются гимнастикой...



Так начинается кинофильм «Физкультурный коллектив завода им. Кагановича», выпущенный Ташкентской студией.



Фильм рассказывает о котельщике Лолаханове, отличном футболисте завода, о молодом токаре Юсупове, победителе юношеских соревнований на первенство Ташкента по боксу.



«Советский спорт» 21 ноября 1958 г.

ЕСТЬ 250 ПРОЦЕНТОВ!



Светловолосый парень в спортивной куртке стоял перед витриной и жадно вчитывался в газетные строки.

– Вот это да! Вот это здорово! Прямо дух захватывает, – сказал он. – Подумать только: через семь лет валовый выпуск продукции нашей промышленности увеличится на 80 процентов...



С Валентином Прудниковым горячо соглашались его товарищи, потому что тезисы доклада Н.С. Хрущева на XXII съезде партии волнуют всех рабочих киевского завода «Арсенал» имени В.И. Ленина... (Д. Попов, Киев)

«Советский спорт» 9 января 1963 г.

КОМАНДЫ КОМПЛЕКТУЮТСЯ



...В настоящее время утвержден ряд переходов футболистов. Так, московские спартаковцы Л. Адамов и Э. Малофеев будут выступать в 1963 году в составе минского «Динамо», ленинградский динамовец О. Морозов получил разрешение на переход в коллектив луганских «Трудовых резервов».

«Советский спорт» 26 апреля 1968 г.

РАСИСТЫ ПОЛУЧИЛИ ОТПОР



Баскетболисты известной бельгийской команды «Стандарт» имели возможность воочию увидеть, что такое расизм в ЮАР во время непродолжительной остановки в Иоганнесбурге по пути в Мозамбик.

Представитель расистского режима на аэродроме, выдав краткосрочную туристскую визу всем европейцам, наотрез отказался выпустить из аэропорта игрока команды американского негра Сэма Джэмекингса.



Баскетболисты «Стандарта» дали решительный отпор расистам. Все они подписались под заявлением протеста и отказались от запланированного полета, оставшись вместе с Джэмекингсом в транзитном зале аэропорта.



«Советский спорт» 21 мая 1976 г.

РАДИОМАЯКИ ШПИОНАЖА И ДИВЕРСИИ



Когда-нибудь откроют музей политических ископаемых. Свое малодостойное место займут в нем махровые антисоветчики, душегубы свободы, мошенники от идеологии, горячие подвижники «холодной войны»... Надо полагать, Центральное разведывательное управление США получит отдельный стенд. Не на последнем месте будут фигурировать, очевидно, разнообразные модели его подрывного арсенала, а среди них антенны диверсионных радиоцентров «Свобода» и «Свободная Европа» – отравленные жала антикоммунистической пропаганды... (И. Маринов, международный обозреватель «Советского спорта»)

«Советский спорт» 14 сентября 1982 г.

СРОЧНО. 22.30



К этому времени в редакцию газеты, в штаб по проведению Всесоюзного дня бегуна поступила информация о том, что на старты массовых пробегов в стране вышло более 21 миллиона человек.

Сообщения с мест продолжают поступать.

«Советский спорт» 21 октября 1999 г.

ЕСТЬ ЛИ У БУРЕ «КРЫША» НАД ГОЛОВОЙ



Ставить знак равенства между понятиями «бизнес» и «криминал» в России уже привыкли. Аналогичное сопоставление стало в последнее время все чаще появляться и на Западе. И возникает оно всякий раз, когда речь заходит о малопонятном западному человеку постсоветском обществе, таящем в себе тайну и непредсказуемость. Именно поэтому за океаном так любят возвращаться к теме русской мафии – ее влияния здесь никто не замечает? Но все убеждены, что матерый иноземный «спрут» распростер свои цепкие щупальца далеко за пределы исторической родины.