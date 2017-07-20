«Футболисты забыли, что такое Родина и честь»

20 июля – день рождения главной спортивной газеты страны. Отмечая его, мы заглянули в архив издания, чтобы понять, как «Советский спорт» реагировал на выступления футбольной сборной на чемпионатах мира. Что писали об итогах и какие принимались меры по повышению уровня мастерства.

ГДЕ «ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»?

ЧМ-1958

Результат – 1/4 финала

Последний матч – Швеция – СССР – 2:0

Вот что после матча передал в газету специальный корреспондент газеты Лев Филатов из Стокгольма: «На днях наша команда возвратится домой. Футболисты и тренеры еще будут подробно исследовать опыт, полученный в играх мирового чемпионата. Впереди – детальный разбор и наших побед, и поражений, и многих других проблем, которые выдвинул перед советским футболом чемпионат мира в Швеции».



Однако никакого разбора не было, по крайней мере в «Советском спорте». Это был первый для нашей страны чемпионат мира. Возможно, именно поэтому выступление на нем никак не анализировалось в прессе – советские газеты еще не «набили руку». Вылетели и вылетели – с футбола «СС» переключился на другие темы: неделя ГТО, чемпионаты по гимнастике и борьбе, благо у советских спортсменов успехи были практически во всех видах спорта.



«ЯШИН ЗАПОЗДАЛ С БРОСКОМ»

ЧМ-1962

Результат – 1/4 финала

Последний матч – Чили – СССР – 2:1

После этого чемпионата началась травля нашего вратаря Льва Яшина. Для этого хватило одного предложения в «Советском спорте» в отчете о матче Чили – СССР: «Яшин запоздал с броском».



Досталось и другим футболистам: «Большинство промахов рождалось от технического брака, которым особенно грешил Мамыкин. Много ошибок на сей раз допускали Понедельник, Иванов, Численко. Особенно чувствовалось превосходство соперников в умении играть головой. Из-за этого терялось большинство мячей, посланных с угловых. Всем этим и можно объяснить игру на «холостом ходу».

Когда сборная вернулась из Южной Америки, главный тренер Гавриил Качалин выделил три главные причины неудачного выступления на ЧМ:



1. Неудобное для нас время. В начале июня футболисты только на подходе к пику формы. Наступает она позже – в июле-августе.



2. Отставание в технике, особенно от южноамериканцев.



3. Недостаточно развита творческая инициатива футболистов в игровой обстановке.



ЧТО О НАС ДУМАЕТ ЗАПАД?

ЧМ-1966

Результат – 4‑е место

Последний матч – Португалия – СССР – 2:1

Самое успешное выступление отечественной сборной на ЧМ. Газеты СССР ссылались на западные СМИ и охотно перепечатывали их, в «Советском спорте» дали выдержки из «Дейли скетч»: «Основой игры русских был широкий маневр и вдохновенная игра Метревели. Именно его настойчивость позволила создать ситуацию, в которой был сравнен счет в матче за третье место».



Тренер португальцев Отавиано Глория сказал: «Сборная СССР значительно улучшила свою игру по сравнению с той, какую я наблюдал у этой команды на прошлом чемпионате мира». Он же заметил, что лучшими игроками советской сборной в матче за третье место были Яшин, Воронин и Метревели.



На родине нашу сборную хвалили за бронзовые медали. Критики не было – и через четыре года это аукнулось. После неудачи на ЧМ-1970 «СС» писал: «После чемпионата мира 1966 года Федерация футбола СССР непомерно возносила четвертое место, занятое нашей сборной в Англии, игнорируя тот очевидный факт, что темп роста мастерства советских футболистов серьезно отстает от мастерства ведущих команд Европы и Южной Америки. За эти четыре года мало сделано для повышения общего уровня класса нашего футбола».



ДОСТАЛОСЬ ВСЕМ

ЧМ-1970

Результат – 1/4 финала

Последний матч – Уругвай – СССР – 1:0

Впервые после чемпионата мира футболистам, тренерам и функционерам устроили разнос. В «Советском спорте» в рубрике «Официальный отдел» появилась большая, на половину страницы, статья. Вот выдержки из нее: «Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР признал выступление сборной команды страны на чемпионате мира неудовлетворительным. Создана Комиссия, которой поручено подготовить предложения по устранению недостатков в развитии футбола в стране. В этих предложениях предусмотреть:



– меры по совершенствованию учебно-тренировочного процесса в сборных и клубных командах;



– дальнейшее сокращение количества команд в классе «А» и «Б» и повышение качества игры клубов, допущенных к соревнованиям на первенство СССР;



– повышение требовательности к футболистам и тренерам за результаты их выступлений и за совершенствование спортивного мастерства;



– прекращение необоснованных переходов из команды в команду;



– расширение и упорядочивание детских соревнований, в том числе на приз «Кожаного мяча»;



– повышение эффективности соревнований дублирующих составов высшей лиги класса «А»;



– введение системы подготовки и переподготовки тренерских кадров, изучив, в частности, вопрос о создании Высшей школы тренеров по футболу».



ИТОГИ ПОДВОДИЛИ ПОЛТОРА МЕСЯЦА

ЧМ-1982

Результат – второй групповой этап

Последний матч – Польша – СССР – 0:0

Сначала отреагировала власть. Под заголовком «Футбольная сборная: оценка неудовлетворительная» в «Советском спорте» вышла небольшая заметка: «Состоялось очередное заседание коллегии Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Коллегия признала выступление сборной СССР на XII чемпионате мира в Испании неудовлетворительным. Рассмотрена программа дальнейшей подготовки сборной команды СССР к чемпионату Европы и Олимпийским играм. Намечены меры по повышению мастерства советских футболистов».



А потом в рубрике «Уроки чемпионата мира в Испании» игроки, тренеры, чиновники, журналисты полтора месяца (!) писали, что не так с нашим футболом.



Вот заметка старшего тренера «Торпедо» Валентина Иванова: «У лидеров мирового футбола все передачи подчинены атаке, у нас же пас нередко делается ради паса, и в этом я вижу одну из причин неяркой игры сборной».



Заслуженный мастер спорта Виктор Понедельник писал: «Виноваты наша организация футбола в центре и на местах, устаревшие методы тренировок, низкий уровень воспитательной работы, некачественный инвентарь и отсутствие спортивных баз».



«СЛАБАЯ ИГРА В ОБОРОНЕ БАЛЯ, ДЕМЬЯНЕНКО И ДАСАЕВА»

ЧМ-1986

Результат – 1/8 финала

Последний матч – Бельгия – СССР – 4:3

Итоги чемпионата в интервью «Советскому спорту» подводил начальник Управления футбола Госкомспорта СССР Вячеслав Колосков: «Результат нас удовлетворить не может. Первая причина – слабая игра в обороне, особенно Баля, Демьяненко и Дасаева, вторая – судейские ошибки. В решающем матче в нашей команде не оказалось лидера, вожака, который сумел бы объединить усилия футболистов, заставить их играть через не могу. Некоторые наши молодые игроки, в частности Рац и Яковенко, наслушавшись похвал в свой адрес после первых двух матчей, подумали, что теперь для них секретов в футболе нет. Поэтому необоснованно брали игру на себя.



У нас сейчас хорошая команда, которая с выздоровлением Чивадзе, Протасова, Гоцманова, Черенкова, Дмитриева и Ларионова может значительно усилить игру».



ОШИБКА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ

ЧМ-1990

Результат – 4‑е место в группе

Последний матч – Камерун – СССР – 0:4

Итоги подводили спокойно, умеренно. Вот что писал в «Советском спорте» Олег Кучеренко: «Просчет наших тренеров заключался в том, что к первой встрече сборная СССР подошла в неважном физическом состоянии. Это был не случайный просчет, а ошибка в системе подготовки. Вспомним 1988 год, финальный турнир чемпионата Европы в ФРГ. И там в первой игре с голландцами функциональное состояние сборной СССР было на низком уровне, но тогда пронесло – наши матч даже выиграли. Уж потом, как и здесь, в Италии, стали прибавлять, причем не сразу, а после второй встречи. Та схема подготовки механически была взята за образец, потому что два года назад привела к успеху. К сожалению, необходимые коррективы в нее не были внесены.



Много уже говорились о том, что тренеры запоздали с омоложением состава команды. Большая доля истины в этом упреке есть, но не все так просто. В этом плане западногерманская и итальянская сборные рассматривали предыдущий чемпионат Европы 1988 года как очень важный, но проходной этап на пути к мировому первенству в Италии. Мы же на европейский чемпионат сделали основную ставку. Тут трудно бросить камень в тренеров. В Мексике у нас была неплохая команда, заслужившая немало комплиментов, и расставаться с ней сразу было бы не совсем разумно. Руководители сборной рассчитывали, что основные игроки смогут продержаться на высоком уровне еще четыре года, но, к сожалению, этого не случилось».



ТРЕНЕРЫ ВЗЯЛИ НЕ ТЕХ ИГРОКОВ

ЧМ-1994

Результат – 3‑е место в группе

Последний матч – Камерун – Россия – 1:6

Исполком РФС вынес решение: «Выступление сборной признано неудовлетворительным. Главный тренер Павел Садырин от занимаемой должности освобожден, а его место занял тренер «Спартака» Олег Романцев.



По мнению президента РФС Вячеслава Колоскова, результат был предрешен после отборочных игр, когда возник конфликт между главным тренером и ведущими игроками («Письмо четырнадцати». – Прим. ред.). Выходов было два – либо отставка Садырина, либо поиск компромисса с футболистами, которые не хотели играть. Ни того ни другого не сделали.



– Тренеры допустили просчеты, – говорил Колосков, – в первую очередь при комплектовании на заключительном этапе, когда вернули в коллектив, поверивший тренерам, игроков, внесших диссонанс в отношения. И это была главная ошибка, повлекшая за собой далеко не всегда профессиональное отношение футболистов к таким понятиям, как Родина и честь.



ВИНОВАТА СИСТЕМА

ЧМ-2002

Результат – 3‑е место в группе

Последний матч – Бельгия – Россия – 3:2

Разочарованные болельщики громили магазины и автомобили в центре Москвы, а специалисты подводили итоги. Главный тренер сборной Олег Романцев, после того как подал в отставку, дал интервью «Советскому спорту»: «Система виновата. Система воспитания молодых игроков, которая не закладывала фундамента психологической, технической, функциональной подготовки. Система не давала им расти и вырастать в высококвалифицированных футболистов. У нас нет общенациональной программы работы с детьми, нет условий для нормального творческого роста. Поэтому уровень игры футболистов – не их вина, а их беда».



Вот мнение Анатолия Бышовца: «Это поколение футболистов, не реализовавших свой потенциал. Да оно и не имело условий для его реализации. Ребята за 10–12 лет в сборной прошли через интриги между игроками и тренерами, между федерацией и игроками. Проблема сборной – это не проблема игроков, это комплексная проблема всего российского футбола».



Ему вторил колумнист «Советского спорта» Игорь Фесуненко: «Нужно думать о мерах, которые способствовали бы развитию массового детского и подросткового футбола. Именно здесь нужна роль правительства. Потому что решение этой задачи требует не только вдохновения отдельных энтузиастов и энергии нескольких спонсоров. Нет, тут речь должна идти о государственной политике, о выделении крупных сумм из госбюджета на строительство школьных и дворовых футбольных полей, на зарплаты тренерам и преподавателям физкультуры». Нужно позаботиться о приобретении инвентаря, о внесении изменений в школьные программы».

