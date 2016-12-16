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Все профи из «Харламов Трофи»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нашему хоккею вот-вот исполнится 70 лет! 17 декабря в Зале славы отечественного хоккея в рамках премии «Советского спорта» «Харламов Трофи» пройдет гала-вечер, посвященный юбилею народной игры, где будут названы лучшие из лучших за все времена. Пока же самое время вспомнить историю трофея, который вручается лучшему российского хоккеисту сезона с 2003 года. 

Все лауреаты «Харламов Трофи» с 2003 года (фотогалерея)

2003 год

Сергей ФЕДОРОВ («Детройт»)
Сергей Федоров
Сергей ФедоровИсточник: «Советский спорт»

Нашим первым лауреатом стал серебряный призер Олимпиады-98 в Нагано, а ныне главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров, в то время выступавший в НХЛ за «Детройт» и годом ранее завоевавший Кубок Стэнли.

– Приятно, что я стал первым обладателем «Харламов Трофи», – сказал Сергей на торжественной церемонии. – Красивый приз, почетная награда. Быть приравненным к имени великого Валерия Харламова – большое признание. Тем более что меня выбирали именно коллеги – те ребята, против которых я играл на протяжении сезона. «Советский спорт» сделал серьезный шаг для развития и популяризации хоккея. Какое-то время энхаэловцы были оторваны от России, но сейчас многие люди, вы в том числе, делаете все для того, чтобы мы чаще приезжали в сборную, не чувствовали себя за океаном отрезанным ломтем. У этой награды большое будущее…

2004 год

Илья КОВАЛЬЧУК («Атланта»)
Илья Ковальчук
Илья КовальчукИсточник: «Советский спорт»

Федоров не ошибся. Через год обладателем «Харламов Трофи» стал молодой лидер «Атланты» Илья Ковальчук. В сезоне 2003/2004 Илья забросил в регулярном чемпионате НХЛ 41 шайбу, стал лучшим снайпером лиги, а также впервые принял участие в Матче Звезд НХЛ. На торжественной церемонии Илья подчеркнул, что все свои победы посвящает родным, в первую очередь – отцу, который и сделал его хоккеистом.

– Очень рад, что выиграл «Харламов Трофи», – сказал Ковальчук. – Приятно, что трофей назван именем великого Харламова – мастера, на игре которого я вырос. Впечатляли финты Харламова – например, «клюшка – конек – клюшка». Или прорыв в центр, резкий разворот, и защитники уже не у дел. Старался перенимать какие-то движения, шлифовал их на тренировках…

2006 год

Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
Александр Овечкин с Александром и Борисом Харламовым
Александр Овечкин с Александром и Борисом ХарламовымИсточник: «Советский спорт»

Годом ранее «Харламов Трофи» не вручался, поскольку в ту пору он присуждался исключительно кому-то из российских энхаэловцев, а за океаном грянул локаут. Затем покорять НХЛ отправился Овечкин и в нашей церемонии на пять лет наступила эра Александра Великого.

В сезоне 2005/06 Овечкин делает дубль в первом же матче за «Вашингтон», вскоре отмечается уже хет-триком. А заканчивает регулярку третьим бомбардиром НХЛ – 106 (52+54) очков. Попутно Овечкин с огромным преимуществом выигрывает у не менее талантливого канадца Сидни Кросби гонку за «Колдер трофи» – приз лучшему новичку лиги.

– То, что я получил «Харламов Трофи», – это тяжелый труд на протяжении целого сезона, – заявил Овечкин получив приз из рук отца Валерия Харламова – Бориса Сергеевича. – Ну кто будет спорить с тем, что Харламов – величайший игрок в истории нашего хоккея? Как еще одно подтверждение этого, Валерия в этом сезоне приняли в Зал славы НХЛ. Для меня очень почетно получить приз его имени. Посвящаю эту награду своим родителям. Если бы не они, я бы не занимался хоккеем. Буду продолжать в том же духе.

– Обязательно продолжай, – подхватил эстафету сын легенды №17 Александр Харламов. – Мы будем очень рады вручить тебе и «Харламов Трофи»-2007. В этом году, тезка, ты всех потряс своей игрой.

2007 год

Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: «Советский спорт»

Александр Харламов не ошибся. И через год «Советский спорт» снова чествовал Овечкина.

Сезон 2006/07 выдался для Александра не столь ярким – «всего» 92 (46+46) очков. Однако Овечкин также стал в «Вашингтоне» ассистентом капитана и впервые принял участие в Матче Звезд.

Ну а потом еще была бронза на чемпионате мира в Москве. И по его итогам – личная встреча с Владимиром Путиным.

– Ничего себе! – Овечкин сперва даже не поверил, когда узнал, что станет первым в истории двукратным обладателем «Харламов Трофи». – Спасибо, ребята… Честно говоря, я думал, что в этом сезоне лауреатом будет Женя Малкин или Паша Дацюк... Для меня этот трофей многое значит. Это очень-очень почетно. И безумно приятно. А как, кстати, Илья Ковальчук голосовал? Точно за меня?

2008 год

Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
Александр Овечкин и его супермайка
Александр Овечкин и его супермайкаИсточник: «Советский спорт»

Где дубль, там и хет-трик. Еще год спустя нашим почетным призом вновь завладел Овечкин. Ну а как иначе?! Ведь в сезоне 2007/08 Александр стал лучшим снайпером и бомбардиром НХЛ. 65 шайб! 112 очков! За океаном Ови забрал четыре самых престижных индивидуальных приза. И на наш трофей другим соискателям шансов просто не оставил.

Тем более, что в том году сборная России выиграла еще чемпионат мира в Квебеке, чего нашим ранее не удавалось в течении 15 лет. На торжественную встречу в Кремле, куда команде привезли прямо из самолета, Овечкин неожиданно пришел в пляжных шлепанцах. Поэтому вместе с «Харламов Трофи» получил от «Советского спорта» в подарок еще и пару новых туфель. Для будущих походов в гости к Президенту.

Овечкин пообещал, что сразу начнет их разнашивать. А в своей речи выделил не личные рекорды, а именно победу сборной

– Я очень горд, что нашей команде удалось впервые за 15 лет выиграть первенство мира, – сказал Александра. – Мы были именно командой, потому и победили. В финальном матче против канадцев после второго периода мы проигрывали со счетом 2:4, в перерыве тренер Вячеслав Быков, зайдя в раздевалку, сказал: «Один за всех», а мы все дружно грянули в ответ: «…и все за одного!». Именно в тот момент, мы почувствовали, что можем выиграть.

2009 год

Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
Очередная награда Овечкина
Очередная награда ОвечкинаИсточник: «Советский спорт»

В этом году наши коллеги начали шутить, что приз пора переименовывать в «Овечкин Трофи». Форвард «Вашингтона» получил его в четвертый раз кряду. Вновь больше ста очков за сезон – 56 шайб и 54 результативных передачи.

По ходу сезона Александр установил еще один феноменальный рекорд – впервые в истории НХЛ подписывал контракт на сумму более ста миллионов долларов. 124 миллиона за 13 следующих лет.

– Никогда не устану выигрывать «Харламов Трофи», – пообещал Овечкин. – Поставлю приз в домашний музей на видное место. Теперь у меня четыре награды. Рядом – мои кубки, заработанные в НХЛ. И золотая медаль чемпиона мира.

2010 год

Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
И снова Александр
И снова АлександрИсточник: «Советский спорт»

Овечкин сдержал слово. И через год вновь стал нашим лауреатом в пятый раз. Хотя сезон в НХЛ не задался. Сперва форварда выбивали из строя травмы. Затем дисквалификация и претензии со стороны лиги за слишком жесткую игру. Не прибавил настроения и олимпийский четвертьфинал, в котором канадцы разгромили наших…

Тем не менее, именно в этом сезоне Овечкин становится капитаном «Вашингтона», набирает 109 (50+59) очков, приводит свою команду к победе в регулярном чемпионате.

На церемонию в «Советском спорте» Александр привез уникальную коллекцию своих энхаэловских призов. И все равно был грустен:

- Все надеялись на Олимпиаду, но мы ее проиграли, как и чемпионат мира, – признался великий форвард. – А еще плей-офф Кубка Стэнли. Поэтому сезон считаю неудачным.

2011 год

Павел ДАЦЮК («Детройт»)
Павел Дацюк
Павел ДацюкИсточник: «Советский спорт»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, центрфорвард с неповторимой техникой по прозвищу Волшебник и лучший нападающий ЧМ-2010 стал обладателем «Харламов Трофи» в возрасте Христа – 33 года.

В том году борьба за приз «Советского спорта» развернулась как никогда острой. Александр Овечкин набрал 40 голосов, Илья Ковальчук – 42. Павел Дацюк опередил их совсем чуть-чуть – 44 голоса. И тем ценнее была его победа!

На торжественной церемонии, где Павлу вручили множество ценных подарков, в том числе боевые перчатки от известного российского бойца Федора Емельяненко, на глазах Дацюка неожиданно блеснули слезы – когда он принимал «Харламов Трофи» из рук сестры знаменитого нападающего – Татьяны Боисовны.

– У меня отца звали Валерий, – сказал Павел. – Харламов – один из героев моего детства. Видел в записи матчи Суперсерии-1972. Харламов мне сразу запомнился. Он был лидером сборной.

Вас порой сравнивают с Харламовым за виртуозную манеру игры.
– Мне до Валерия Борисовича – как до Луны пешком. Он многого добился. Две Олимпиады, восемь чемпионатов мира… А сколько еще мог выиграть!

2012 год

Евгений МАЛКИН («Питтсбург»)
Евгений Малкин
Евгений МалкинИсточник: «Советский спорт»

В год, когда Россия вновь стала чемпионом мира «Харламов Трофи» оказался в руках ее лидера – Евгения Малкина.

В сезоне 2011/12 Джино показал просто сумасшедший хоккей. Он стал лучшим бомбардиром НХЛ – 109 очков, впервые в карьере забил 50 шайб в регулярном чемпионате. А приехав на чемпионат мира просто рвал оборону соперников в каждой встрече. Став в итоге и лучшим бомбардиром, и лучшим нападающим, и самым ценным игроком турнира.

– Я родился в 1986 году и не имел шанса увидеть, как играл великий Валерий Харламов, – признался Малкин. – Но папа рассказывал, что он был лучшим хоккеистом в мире. Знаю, канадец Кларк специально сломал ему лодыжку во время Суперсерии-72. Для меня такой приз очень важен. Ведь тут игроки сами выбирают победителя. Это мнение моих друзей, соперников на льду. Это трогает душу…

2013 год

Павел ДАЦЮК («Детройт»)
Павел Дацюк - вторая награда
Павел Дацюк - вторая наградаИсточник: «Советский спорт»

После сезона 2012/13, в котором в НХЛ до января был локаут, Павел Дацюк вновь получил «Харламов Трофи», поскольку удачно действовал по обе стороны океана – в КХЛ за ЦСКА, а в НХЛ за «Детройт». А еще…

– Вдвойне приятно получить «Харламов Трофи» в год, когда вышел фильм «Легенда №17» о Валерии Харламове, – подчеркнул сам Дацюк. – Его в Америке не показывают. Но меня уже многие о нем спросили. Слышал уйму теплых отзывов от друзей. Спасибо тем, кто меня выбрал. Хотя я лично считаю, что в этом году не менее достойно выступали Сергей Бобровский и Саша Овечкин.

2014 год

Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
Родители Овечкина
Родители ОвечкинаИсточник: «Советский спорт»

Вот так после паса Дацюка наш приз вернулся к Овечкину. В сезоне 2013/14 Александр вошел в список ста лучших форвардов за всю историю НХЛ, перешагнул рубеж «1000 очков» в своей профессиональной карьере, оформил покер, забил 400-й гол в чемпионатах НХЛ…

Да, была неудачная Олимпиада в Сочи. Но затем Овечкин приехал на чемпионат мира, стал капитаном сборной и золото для России все же добыл.

Свой шестой по счету «Харламов Трофи» Александр получил, как истинный лидер российского хоккея. Но поскольку все наши игроки и он в том числе были расстроены поражением на Олимпиаде, торжественной церемонии не проводилось. Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков отвез приз на дачу Александра и вручил его родителям.

– Валерка был хорошим игроком и хорошим парнем, – вспоминает мама Александра, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина. – Хорошо, что приз имени Харламова и сейчас разыгрывается. Это память о замечательном человеке. И я рада, что Саша получает «Харламов Трофи» уже в шестой раз.

2015 год

Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
Победитель 2015 - Александр Овечкин
Победитель 2015 - Александр ОвечкинИсточник: «Советский спорт»

В сезоне 2014/15 Овечкин вновь, уже в пятый раз за карьеру, стал лучшим снайпером НХЛ – 53 гола. А заодно обновил и два клубных рекорда «Вашингтона» – по голам и набранным очкам.

В «Советском спорте» Овечкин вместе с «Харламов Трофи» получил необычный подарок – его именем был назван астероид. А за трофеем Александр приехал на этот раз со своей очаровательной подругой Анастасией Шубской.

– Когда мы только начали общаться, я болела за Сашу из Москвы, – сказала Настя на торжественной церемонии. – Просыпалась в три часа ночи и смотрела матчи. Когда он на льду, чувствую гордость, что это мой мужчина. А еще очень переживаю за него. Все-таки хоккей – жесткий вид спорта…

2016 год

Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)

Артемий Панарин
Артемий ПанаринИсточник: «Советский спорт»

Действующий обладатель «Харламов Трофи» - форвард «Чикаго» Артемий Панарин. Для НХЛ россиянин – уникальный форвард. Ведь в свое время никто не выбрал его на драфте. Заокеанские скауты талантливого челябинского паренька просто проспали.

А он так возмужал и окреп в Континентальной лиге, что в 2015 году стал чемпионом России в составе СКА, получил приглашение в национальную сборную и там тоже не ударил в грязь лицом – завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Праге.

И за океан отправился уже сильным уверенным в себе нападающим, имеющим правом выбора – в каком клубе играть? Контракт подписал с «Чикаго», где сразу стал одним из лидеров. Набрал 77 (30+47) очков в первом сезоне. И абсолютно заслуженно получил по его итогам «Колдер Трофи» – приз лучшего новичка.

– Получить «Харламов Трофи» – огромная честь для меня, – признался Артемий Панарин летом в редакции «Советского спорта». – Очень горжусь и счастлив. Если честно, не рассчитывал. Это был большой сюрприз. Тем более, что звездного сезона в НХЛ у меня пока не было. Думаю, что он еще впереди.

– Кому посвящаете приз «Советского спорта»?

– У меня сейчас дедушка немного приболел... Поэтому – ему. Пусть поскорее выздоравливает.

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