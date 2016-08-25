Знаешь ли ты тренеров Олимпийской сборной России? Тест Sovsport.ru
Источник: Reuters
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|Хоккей
|Северсталь3 : 2 БМеталлург
|Хоккей
|СКА7 : 1Салават Юлаев
|Футбол
|Балтика1 : 3Динамо
|Футбол
|БАТЭ2 : 2Астана
|Футбол
|Црвена Звезда1 : 1Сассуоло
|Хоккей
|Ак Барс1 : 2 БНефтехимик
|Хоккей
|ЦСКА3 : 0Трактор
|Футбол
|Партизани0 : 0Краснодар
|Футбол
|ПАОК2 : 0Динамо Тбилиси
|Футбол
|Шахтер2 : 0Истанбул
|Хоккей
|Адмирал3 : 4 БЛокомотив
|Футбол
|Крылья Советов- : -Уфа
|Хоккей
|Ак Барс- : -Медвешчак
|Футбол
|Марсель- : -Лорьян
|Хоккей
|Амур2 : 3Динамо Москва
|Футбол
|Днепр- : -Заря
|Футбол
|Бавария- : -Вердер
|Футбол
|Бетис- : -Депортиво
|Футбол
|Оренбург- : -Рубин
|Формула-1
|Гран-при Бельгии. Квалификация
|Хоккей
|Спартак- : -Динамо Рига
|Хоккей
|ЦСКА- : -Салават Юлаев
|Футбол
|Лацио- : -Ювентус
|Футбол
|Тоттенхэм- : -Ливерпуль
|Футбол
|Томь- : -ЦСКА
|Хоккей
|СКА- : -Металлург
|Футбол
|Зенит- : -Амкар
|Футбол
|Халл Сити- : -Манчестер Юнайтед
Sovsport.ru предлагает вам пройти тест.