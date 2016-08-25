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Анна Дмитриева: Знаю, что Нина Еремина смотрела Олимпиаду в Рио…

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Нина Еремина
Нина ЕреминаИсточник: ТАСС

Телекомментатор Анна Дмитриева вспоминает свою коллегу Нину Еремину, которая скончалась сегодня в возрасте 82 лет.

«В ПАМЯТИ ОСТАЛСЯ ЕЕ КРИК-СТОН ПОСЛЕ ЛЕГЕНДАРНЫХ ТРЕХ СЕКУНД»

– Большинство нынешнего поколения болельщиков даже не знают, кто такая Нина Еремина, – с сожалением говорит Анна Дмитриева. – Для меня Еремина была первым образцом возможного спортивного комментатора на телевидении. Нина Алексеевна вообще являлась первопроходцем во всем. Она была одним из лидеров баскетбольной сборной СССР 50-х годов. В ее составе выигрывала чемпионаты мира и Европы. И, завершив карьеру, буквально с баскетбольной площадки пришла на радио, а затем на телевидение.

Тогда спортивное телевидение в нашей стране делало первые шаги, и первопроходцам всегда труднее – нет примеров. Тогда для всех образцом был Николай Николаевич Озеров, но ведь женский комментарий должен отличаться от мужского. И Нина нашла свой стиль и долгие годы все крупнейшие баскетбольные события были связаны именно с ее голосом.

И у всех в памяти остался ее совсем не спортивный, а такой женский крик-стон после тех легендарных трех секунд баскетбольного финала СССР – США на Олимпиаде 1972 года Мюнхене. Когда Александр Белов забил победные два очка. И эта ее слабость в данный момент, была признаком силы.

«ЕРЕМИНА – ОБРАЗЕЦ ЖЕНЩИНЫ, СПОСОБНОЙ НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ»

Нина олицетворяла свое время. Она всегда была собранна, элегантно одевалась. Нина Еремина – образец женщины, которая способна найти свой путь. И после того, как она ушла с телевидения, Нина Алексеевна осталась заинтересованным и профессиональным телезрителем. Достаточно жестким и критичным. Иногда она звонила мне и возмущались, когда мы не показывали то, что на ее взгляд, обязательно заслуживало показа. Ко мне она относилась более снисходительно, а вот к молодым комментаторам подходила с более строгими мерками.

Знаю, что она смотрела Олимпиаду в Рио и умерла буквально через несколько дней после последних в своей жизни Игр.

Мы с Ниной много лет проработали бок о бок. И многие думали, что мы конкурируем. Но это была не так – каждый из нас шел по жизни своей дорогой. У нас были теплые отношения, и мы поддерживали контакт все эти годы.

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