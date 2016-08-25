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Александр Ерохин: Бердыев не прощался, а поздравлял

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Ерохин (слева)
Александр Ерохин (слева)Источник: Sovsport.ru

Sovsport.ru взял интервью у одного из главных героев разгрома, который «Ростов» учинил «Аяксу».

«Во втором тайме поймали кураж» 

– Александр, что это было?
– Даже не знаю, тяжело описать… Наверное, чудо какое-то. Праздник для футболистов, болельщиков, для всего города, такого здесь еще не было. Мы все вместе к этому шли и, надеюсь, достойно представим нашу страну в Европе.

– Кристиан Нобоа назвал этот матч вечеринкой. Верное определение?
– Согласен, второй тайм можно так охарактеризовать, играли уже не так строго, как в начале. Пошел кураж - импровизировали, придумывали интересные комбинации.

– Признавайтесь, в чем секрет такой яркой победы? Может, Бердыев что-то особенное сказал перед матчем?
– Каждый внес свой вклад. Тренеры дали правильную установку, досконально объяснили, как надо действовать, а мы все выполнили.

– Может, питание перед матчем было усиленное?
– Накануне игры на базе был необычный ужин. Электричество отключили, и получился романтический ужин при свечах. Может, это повлияло?

– Кстати, про питание. В «Советском спорте» вышел заголовок «Сварили как раков», нравится?
– Может, чуть грубовато по отношению к «Аяксу». Хотя и они грубо играли, провоцировали нас, искали в этом свой шанс. Хорошо, что красная карточка была всего одна и в самом конце матча, да и та не стопроцентная. Федя Кудряшов пытался просто вынести мяч, грубо в ноги не играл. Максимум – желтая.

– Кудряшов сильно расстроился, что ему теперь пропускать матчи группового этапа Лиги чемпионов?
– Надеюсь, это нарушение не сочтут настолько грубым, чтобы дисквалифицировать Федю на много матчей. Он расстроился, конечно, но мы все его поддержали. Как случилось, так случилось, что теперь поделаешь!

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«Две голевых еще не отдавал»

– У вас раньше такое бывало, чтобы забили гол и отдали две голевые передачи?
– Забивал и два, и три, а вот двух голевых точно не было, такое сочетание первый раз.

– Давно наигрывали такой розыгрыш штрафного, после которого вы забили?
– Этот стандарт готовили специально к ответному матчу против «Аякса».

– Какая голевая передача показалась вам красивей – Сердару Азмуну или Дмитрию Полозу?
– Красивей вторая, а важнее – первая, Азмуну. Открыли счет и после этого игра давалась легче. Вообще с первых минут неплохо играли, могли в самом начале матча выходить вперед. После второго гола «Аякс» опустил руки, нам стало проще.

– По сравнению с первым матчем тренеры просили добавить в прессинге. Тяжело далось, сил-то на такую манеру игры надо больше?
– Нет, мы хорошо готовы физически. Здорово прессинговали, поэтому «Аякс» ошибался и просто выбивал мяч вперед.

– Что после матча было в раздевалке?
– Всеобщая радость и удовлетворение. Зашел губернатор, поздравил.

– Море шампанского?
– Нет, шампанского наши руководители что-то не предусмотрели (смеется).

– Курбан Бердыев заходил попрощаться?
– Он не прощался, а поздравлял с победой.

– Лично вас Бердыев чему научил?
– Очень многому, что в тактике, что в индивидуальных действиях. Особенно запомнился наш первый разговор, когда я только приехал в «Ростов». Он подбодрил, сказал, что рассчитывает на меня. Такие слова окрыляют.

– Кстати, когда вы уходили из «Урала», его президент Григорий Иванов немного обиделся.
– Это футбол, при переходах из команды в команду всегда кто-то переживает. Мы с Ивановым вели переговоры, много обсуждали, но я решил уйти в «Ростов». Когда во втором туре «Урал» приезжал сюда, поздоровались с Ивановым, пожали друг другу руки.

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«Таких, как Трефилов, в футболе нет»

– Из раздевалки все, наверное, поехали в ресторан?
– Не все, организованного общекомандного праздника не было. Кто хотел, съездил поужинать, в том числе и я, но все было скромно, спокойно. У нас всего один выходной, а в воскресенье следующий матч. Мы профессионалы, надо готовиться к «Тереку».

– Что за футболки были на женах игроков с надписью «Вы и никто другой»? Кто придумал их сделать?
– Они приготовили нам сюрприз, было очень приятно. Таково было решение женсовета.

– Олимпиаду смотрели?
– Конечно, болел за наших. Достойно выступили, молодцы. Все боролись, оставили последние силы. Гандбол? Финал, к сожалению, не видел.

– Говорят, российским футболистам нужен тренер Трефилов, тогда у сборной будет результат. Согласны?
– Таких в футболе, конечно, нет, но есть очень на него похожие. Фамилии? Нет, не скажу.

– Паралимпиаду тоже собирались смотреть?
– Да, тем более у меня там друг должен был выступать. Егор Шаров, в Лондоне он стал серебряным призером в беге на 800 метров.

– Ваша жена Вероника написала в соцсети, что плакала, узнав, что паралимпийцев на допустили до Игр?
– Понятное дело, обидно за ребят. Для них это один из немногих шансов проявить себя…

Матч

Ростов - Аякс - 4:1 (1:0)

Голы

Азмун 34 (1:0). Ерохин 52 (2:0). Нобоа 60 (3:0). Полоз 66 (4:0). Классен 84 (4:1 - пен.).

Состав

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Новосельцев, Терентьев, Ерохин (Эззатоллахи, 79), Гацкан, Нобоа, Калачёв, Полоз (Думбия, 87), Азмун (Бухаров, 73)

Аякс: Силлессен, Тете, Велтман, Виргевер, Ридевальд, Гудель, Классен, Базур (Дольберг, 58), Юнес (Кассиерра, 77), Траоре, Эль-Гази (Шоне, 46)

Предупреждения:

Азмун, 39; Полоз, 41; Навас, 53 - Виргевер, 86

Удаления:

Кудряшов, 83 - нет

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

24 августа 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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