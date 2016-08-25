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Валерий Рейнгольд: Не удивлюсь, если «Ростов» выступит лучше ЦСКА в ЛЧ

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сердар Азмун
Сердар АзмунИсточник: ФК «Ростов»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что разочарован игрой «Аякса» в матче с «Ростовом» и оценил шансы российской команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

– Совершенно не узнал «Аякс» по сравнению с первым матчем. Впечатление, что в Ростов-на-Дону приехала совсем другая команда. Я так и не понял, в какой футбол она играла. В первой игре «Аякс» произвел приятное впечатление, но вчера был неузнаваем. Голландцы безобразно выглядели во всех линиях. Команда не держит мяч, команда не бежит. Как она собиралась играть? Поэтому «Ростов» сделал с голландцами все, что хотел. Ростовчане молодцы.

Но обольщаться не надо. Победа хорошая, но «Ростов» в Лиге чемпионов будет намного сложнее. «Аякс» и «Андерлехт» меня полностью разочаровали. Они оказались командами уровня ниже плинтуса. 

– Если бы на месте «Аякса» был абстрактный клуб, с какой командой РФПЛ вы бы его сравнили?
 – Для меня «Аякс» - это команда времен Йохана Кройфа или Марко ван Бастена. Узнаваемый коллектив. Команда с именем. Нынешний «Аякс» показал себя командой уровня «Крыльев Советов» или «Мордовии».

На групповом раунде Лиги чемпионов будет минимум 15 грандов мирового уровня. С этими командами наши клубы тягаться не могут. «Ростов» заработает деньги в Лиге чемпионов, но это не клуб Лиги чемпионов.

– Ну, как же? Вы говорите обидные для «Ростова» слова. Футболисты в матчах с «Аяксом» и «Андерлехтом» сделали все для победы и заслужили право играть в Лиге чемпионов. Разве не так?
 – Я и не говорю, что не заслужил. Заслужил. Это проблема тех команд, которые оказались хуже «Ростова». Но в Лиге Европы «Ростов» находился бы в своей конкурентной среде. Однако команда «выстрелила» и попала в Лигу чемпионов. Сможет ли она навязать конкуренцию «Баварии», «Ювентусу» или «Реалу»? Думаю, нет. Дождемся жеребьевки. Я веду речь о том, что есть классные команды и есть все остальные. «Барселона» относится к классным, «Ростов» - ко всем остальным.

Александр Ерохин: Ужин перед «Аяксом» прошел при свечах

– Принято. Но «Ростов» может претендовать на третье место в группе?
 – Может. Почему нет? Надо посмотреть, какая команда достанется «Ростову». Но если уж наши лидеры – ЦСКА и «Зенит» не могут пройти групповой этап, что можно ждать от «Ростова»?

– А может ли «Ростов» выступить в Лиге чемпионов лучше ЦСКА?
 – Запросто. Не удивлюсь. ЦСКА в последние годы занимал только последние места в группе. И ЦСКА – это бренд, который знают в Европе. К ним серьезно отнесутся. О «Ростове» же никто не слышал. И это может сыграть на руку ростовчанам.

– Как сыграло с «Аяксом»?
 – Да. Для «Аякса» остаться без Лиги чемпионов – это трагедия. Это команда в Голландии, как «Спартак» в России.

– Не случится ли с главным тренером «Аякса» то, что произошло с наставником «Спартака»?
 – Вполне возможно, что Петер Бос будет уволен. По выражению его лица во вчерашнем матче создавалось такое впечатление. У «Спартака» была цель хоть что-то заработать в Лиге Европы. Не выиграть турнир, а заработать какие-то крохи. Дмитрий Аленичев был уволен за то, что оставил клуб без этих денег. В Лиге чемпионов суммы куда больше, и если клуб лишился гарантированного дохода – с тренера обязательно спросят. Такие поражения – удар по имиджу. По меркам голландских специалистов «Ростов» для «Аякса» – это как АЕК для «Спартака».

Матч

Ростов - Аякс - 4:1 (1:0)

Голы

Азмун 34 (1:0). Ерохин 52 (2:0). Нобоа 60 (3:0). Полоз 66 (4:0). Классен 84 (4:1 - пен.).

Состав

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Новосельцев, Терентьев, Ерохин (Эззатоллахи, 79), Гацкан, Нобоа, Калачёв, Полоз (Думбия, 87), Азмун (Бухаров, 73)

Аякс: Силлессен, Тете, Велтман, Виргевер, Ридевальд, Гудель, Классен, Базур (Дольберг, 58), Юнес (Кассиерра, 77), Траоре, Эль-Гази (Шоне, 46)

Предупреждения:

Азмун, 39; Полоз, 41; Навас, 53 - Виргевер, 86

Удаления:

Кудряшов, 83 - нет

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

24 августа 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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