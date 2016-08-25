Валерий Рейнгольд: Не удивлюсь, если «Ростов» выступит лучше ЦСКА в ЛЧ
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что разочарован игрой «Аякса» в матче с «Ростовом» и оценил шансы российской команды в групповом этапе Лиги чемпионов.
– Совершенно не узнал «Аякс» по сравнению с первым матчем. Впечатление, что в Ростов-на-Дону приехала совсем другая команда. Я так и не понял, в какой футбол она играла. В первой игре «Аякс» произвел приятное впечатление, но вчера был неузнаваем. Голландцы безобразно выглядели во всех линиях. Команда не держит мяч, команда не бежит. Как она собиралась играть? Поэтому «Ростов» сделал с голландцами все, что хотел. Ростовчане молодцы.
Но
обольщаться не надо. Победа хорошая, но «Ростов» в Лиге чемпионов будет намного
сложнее. «Аякс» и «Андерлехт» меня полностью разочаровали. Они оказались
командами уровня ниже плинтуса.
– Если бы на месте «Аякса»
был абстрактный клуб, с какой командой РФПЛ вы бы его сравнили?
– Для меня «Аякс» - это команда времен Йохана Кройфа или Марко ван Бастена. Узнаваемый коллектив. Команда с именем. Нынешний «Аякс» показал себя командой уровня «Крыльев Советов» или «Мордовии».
На групповом раунде Лиги чемпионов будет минимум 15 грандов
мирового уровня. С этими командами наши клубы тягаться не могут. «Ростов» заработает
деньги в Лиге чемпионов, но это не клуб Лиги чемпионов.
– Ну, как же? Вы говорите обидные
для «Ростова» слова. Футболисты в матчах с «Аяксом» и «Андерлехтом» сделали все
для победы и заслужили право играть в Лиге чемпионов. Разве не так?
– Я и не говорю, что не заслужил. Заслужил. Это проблема тех команд, которые оказались хуже «Ростова». Но в Лиге Европы «Ростов» находился бы в своей конкурентной среде. Однако команда «выстрелила» и попала в Лигу чемпионов. Сможет ли она навязать конкуренцию «Баварии», «Ювентусу» или «Реалу»? Думаю, нет. Дождемся жеребьевки. Я веду речь о том, что есть классные команды и есть все остальные. «Барселона» относится к классным, «Ростов» - ко всем остальным.
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– Принято. Но «Ростов» может
претендовать на третье место в группе?
– Может. Почему нет? Надо посмотреть, какая команда достанется «Ростову». Но если уж наши лидеры – ЦСКА и «Зенит» не могут пройти групповой этап, что можно ждать от «Ростова»?
– А может ли «Ростов»
выступить в Лиге чемпионов лучше ЦСКА?
– Запросто. Не удивлюсь. ЦСКА в последние годы занимал только последние места в группе. И ЦСКА – это бренд, который знают в Европе. К ним серьезно отнесутся. О «Ростове» же никто не слышал. И это может сыграть на руку ростовчанам.
– Как сыграло с «Аяксом»?
– Да. Для «Аякса» остаться без Лиги чемпионов – это трагедия. Это команда в Голландии, как «Спартак» в России.
– Не случится ли с главным тренером
«Аякса» то, что произошло с наставником «Спартака»?
– Вполне возможно, что Петер Бос будет уволен. По выражению его лица во вчерашнем матче создавалось такое впечатление. У «Спартака» была цель хоть что-то заработать в Лиге Европы. Не выиграть турнир, а заработать какие-то крохи. Дмитрий Аленичев был уволен за то, что оставил клуб без этих денег. В Лиге чемпионов суммы куда больше, и если клуб лишился гарантированного дохода – с тренера обязательно спросят. Такие поражения – удар по имиджу. По меркам голландских специалистов «Ростов» для «Аякса» – это как АЕК для «Спартака».
Матч
Голы
Азмун 34 (1:0). Ерохин 52 (2:0). Нобоа 60 (3:0). Полоз 66 (4:0). Классен 84 (4:1 - пен.).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Новосельцев, Терентьев, Ерохин (Эззатоллахи, 79), Гацкан, Нобоа, Калачёв, Полоз (Думбия, 87), Азмун (Бухаров, 73)
Аякс: Силлессен, Тете, Велтман, Виргевер, Ридевальд, Гудель, Классен, Базур (Дольберг, 58), Юнес (Кассиерра, 77), Траоре, Эль-Гази (Шоне, 46)
Предупреждения:
Азмун, 39; Полоз, 41; Навас, 53 - Виргевер, 86
Удаления:
Кудряшов, 83 - нет
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
24 августа 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция