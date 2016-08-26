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«Спартак» победит «Анжи». Прогноз Sovsport.ru на матчи 5-го тура РФПЛ

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Спартак» победит «Анжи». Прогноз Sovsport.ru на матчи 5-го тура РФПЛ
Источник: Sovsport.ru

Sovsport.ru представляет свой прогноз на все матчи 5-го тура РФПЛ.

26 августа
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «УФА»
18.30 мск

«Крыльям» пора бы уже одержать первую в сезоне победу и подняться в турнирной таблице. Скорее всего, это произойдет именно в 5 туре. Самарцы хорошо смотрятся, жаль, забивают мало. У «Уфы», кажется, кризис, Виктору Гончаренко не удается наладить игру. Победа хозяев.

27 августа
«ОРЕНБУРГ» – «РУБИН»
13.00 мск

Еще один матч аутсайдеров, хотя перед сезоном мало кто думал, что «Рубин» будет так штормить. Здесь очень вероятна ничья (скорее всего, нулевая), так как хозяева умеют и любят обороняться, а гости еще не научились толком атаковать и в четырех матчах забили всего два мяча.

«ТОМЬ» – ЦСКА
15.30 мск

Кажется, у хозяев немного шансов взять хотя бы одно очко. ЦСКА набирает ход, выглядит все мощнее и вполне готов сыграть, как умеет и любит, на 1:0. Не исключено, что забьют армейцы в самом конце матча, в последние 10-15 минут, которые в России впору назвать слуцкий-тайм.

«ЗЕНИТ» – «АМКАР»
18.00 мск

Пермяки идут на втором месте, а питерцы на восьмом. Ну и кто после этого фаворит? Конечно, «Зенит», однако у «Амкара» отличная оборона, которая в этом сезоне не пропустила ни одного (!) мяча. Может, рискнуть и поставить на ничью?

28 августа

«УРАЛ» – «АРСЕНАЛ»
17.00 мск

Здесь все на тоненького, силы команд примерно равны. Представляется, что все решит одна-единственная ошибка. Тому, кто ее допустит, отыграться будет крайне сложно. Победа «Урала» с минимальным счетом.

«ТЕРЕК» – «РОСТОВ»
19.15 мск

Природу не обманешь – слишком много сил «Ростова» было потрачено на «Аякс». И что еще важнее – эмоций. За два-три дня их не накопишь, против «Терека» ростовчане выйдут «пустыми». Хозяевам нужно воспользоваться этим, сразу включив обороты на максимум. Победа хозяев.

«КРАСНОДАР» – «ЛОКОМОТИВ»
19.15 мск

Крайне сложно предсказать итог этого матча. Про такие говорят – игра на три результата. По идее, хозяева должны победить, но слишком уж они разочаровали в матче против «Спартака». Времени восстановиться и сделать работу над ошибками мало – надо было слетать в Албанию. Ничья.

«АНЖИ» – «СПАРТАК»
21.30 мск

Это будет самый интересный матч тура. Махачкалинцы удивили в предыдущем раунде, показав в Казани яркий красочный футбол. «Спартак» тоже готов владеть мячом и много атаковать. За что можно ручаться – тотал больше 2,5 голов. Скорее всего, красно-белые победят.

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