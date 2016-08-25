«Ростов» поборется за 3-е место, ЦСКА – за выход из группы». Прогноз Ловчева
Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
О ГРУППЕ ЦСКА
Соперники: «Байер» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Монако» (Франция)
– У ЦСКА
очень ровная группа, тут нет разделения на две сильные команды и две команды,
которые будут бороться за третье место. Настораживает то, что у ЦСКА непорядок
с атакой. Будь у ЦСКА Думбия или Муса – шансов на выход из группы было бы
больше. Группа в целом – выше среднего. Все четыре команды – одинаковые по силе
и могут выходить в плей-офф. Не думаю, что кто-то выделяется. Потери у всех
будут, неожиданные результаты – тоже. И это хорошо для ЦСКА.
О СОПЕРНИКАХ ЦСКА
– «Байер»
мы хорошо знаем. Крепкая и боевитая немецкая команда. Может додавливать соперника.
И тут главное – чтобы защиту не смяли.
«Тоттенхэм»
– все время в лидерах в Англии. Но это не тот клуб, который балует покупками. С
ними можно играть и добиваться результата.
«Монако»
– не тот клуб, который надо бояться. И я не согласен с тем, что это неудобный
соперник для российских клубов. Вагнер? Он уже не тот. Да и потом игроки
армейцев его хорошо знают. К тому же, насколько понимаю, Вагнер не постоянно в «Монако»
выходит.
Траоре, конечно, будет стараться играть против команды, которой принадлежит. Запрет на участие? Не думаю. Его же не за фантики в аренду брали.
Праздник начинается или два четвертых места. Мнения пользователей Sovsport.ru
О ГРУППЕ «РОСТОВА»
Соперники: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), ПСВ (Голландия)
– Кончено
же, здесь выделяются «Бавария» и «Атлетико». Для «Ростова», для города, для
региона то, что сюда приедут «Атлетико» и «Бавария» – уже хорошо. «Ростов» же
может рассчитывать на третье место. И я уверен, что подарков от «Ростова» ждать
никому не стоит в этой группе.
О СОПЕРНИКАХ
– «Атлетико»
– нежеланный соперник для «Ростова». Как и «Ювентус». Но вот мадридцы все-таки
достались. «Атлетико» – это зеркальное отражение «Ростова». Только команда уже намного
более высокого класса.
ПСВ – соперник
уровня «Аякса». Мы видели, как «Ростов» может играть. Так что шансы здесь есть.
«Бавария» – это машина. Но я бы хотел, чтобы «Ростов» сыграл с «Барселоной». Ведь в памяти до сих пор осталось, как Бердыев, Навас, Бухаров играли и побеждали «Барселону» с «Рубином». И это был неприятный футбол для «Барсы».