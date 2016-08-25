Андрей Тихонов: Отдача сына – всегда 100 процентов
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в интервью Sovsport.ru рассказал об отсутствии домашних побед, Красноярске, «Краснодаре» и «Спартаке».
НЕ БЕДНЫЕ, А ЧЕСТНЫЕ
– У вашей команды в чемпионате ФНЛ три
победы. И все гостевые. А дома даже не
забили ни разу. Читал о намерениях
сходить в церковь, искупать «Енисей» в
святой воде и тому подобном. Неужели
без высших сил никак?
– Это все шутки. Дома действительно не можем выиграть по неизвестным причинам. Хотя шансы создаем: с «Зенитом-2» должны были дважды забивать в начале, но пропустили; со «Спартаком-2» три-четыре голевых момента имели, - проиграли 0:4. Надеюсь, полоса прервется.
– Почему «Енисей» не покупает новичков?
– Да, приглашаем свободных агентов. У нас бюджетный клуб, тратить государственные деньги на трансферы не можем и не хотим.
– Вам правда предлагали Дмитрия Сычева?
– Узнал из газет. Может, и предлагали, но до меня информация не дошла.
– Не жалеете, что пришли работать в
бедный клуб?
– Ошибаетесь — у нас не бедный клуб. Нормальный бюджет, а для первой лиги так и хороший. При этом 10-го и 25-го числа, день в день, на карточки приходит зарплата. Все солидно, как в премьер-лиге. «Енисей» работает, как и должен работать клуб: есть утвержденный Красноярским краем бюджет, куда входят зарплаты, премиальные, транспортные расходы. В этих рамках и живем. Все четко, честно, по расписанию. Слово «бедный» тут не подходит. В сравнении с теми командами, где деньги задерживают на два-три месяца, мы в порядке.
– И все же планируете ли усилиться до
закрытия трансферного окна?
– Взяли латвийского форварда Камеша. Еще две недели назад он играл в Лиге Европы, выступал в свое время за «Амкар». Если все будет нормально, подпишем еще одного нападающего. Оба свободные агенты.
– Много на вас ходит болельщиков?
– В первых матчах приходило порядка шести тысяч, сейчас около 4500. Люди ходят на победы, а мы из пяти матчей дома четыре проиграли. Надеюсь, дело поправимое. Будем и выигрывать, и футбол показывать уровневый.
«КРАСНОДАРУ» – СВЕЖЕСТИ
– В среду в кубковом матче
в Барнауле за «Енисей» дебютировал ваш
18-летний сын Михаил. Какая у него позиция
на поле?
– В «Спартаке» он играл крайним полузащитником, в академии «Краснодара» - правым нападающим. Потом его переквалифицировали, так что сейчас — крайний защитник. Охотно подключается к атакам, в Барнауле отдал результативную передачу и поучаствовал в первом голе.
– Играет справа — значит,
правоногий. Принимали участие в его
становлении?
– Если парень занимался в школе «Спартака», то я мог поучаствовать разве что советом. Правда, в «Спартаке» ему давали играть немного. Краснодарская академия в этом смысле внесла очень приличный вклад в подготовку сына.
– Готовы к косым взглядам? Папа, сын,
протекция и все такое…
– Что-то похожее случалось в юношестве. Но я всегда учил сына: выходя на поле, думай только об игре, делай все, что от тебя зависит, даже если выпустили всего на пять минут. Он и на тренировках не жалеет себя, отдается на 100 процентов.
– По чьей инициативе не был
продлен ваш контракт с «Краснодаром»?
– Клуб сделал предложение. Но я выбрал самостоятельную работу.
– Нет ощущения, что футбольный рост
«Краснодара» несколько замедлился?
– Нет. У «Краснодара» старт чемпионата всегда совмещен с еврокубками. Перелеты через два дня на третий, частые матчи, непростой график. Да еще Измайлов с Мамаевым выбыли, ведущие игроки. А Лаборде с Вандерсеном подкосили травмы. Это все — группа атаки, между прочим, - люди, отвечающие за технику и скорость. Учтите еще краснодарскую жару. В общем, в таких условиях важна ротация. И в матче со «Спартаком», думаю, «Краснодару» не хватило как раз свежести. После Лиги Европы при плюс 35 по Цельсию свежий и эмоционально настроенный «Спартак» - не подарок.
БОЛЕЛЬЩИКИ РАССТРОЕНЫ. НО МЫ СТАРАЕМСЯ
– Вы хорошо знаете Мамаева. Его характер
— помеха или подспорье для роста этого
футболиста?
– Не в коем случае не осуждаю Мамаева за то, за что его осуждают в последнее время. Каждый человек вправе вести себя, как захочет, если это не мешает футбольным обязанностям. Мамаеву характер не мешает, а помогает. Что там произошло в Монако, я не в курсе, и осуждать огульно никого не хочу. Это дело клубного руководства — принимать меры и разбираться в ситуации.
– Вам понятно, что происходит в
«Спартаке»?
– Была поставлена задача — выйти в группу Лиги Европы. Когда это не удалось, сняли тренера. И рассчитывали, если судить по сообщениям прессы, на приход Курбана Бердыева. Наверное, так. Что-то не сложилось, но я не внутри ситуации и не знаю деталей.
– «Спартак» при Массимо Каррере поживей
прежнего, согласны?
– Сложно сказать, ведь команду к сезону готовил Аленичев. Итальянец привнес что-то, но фундамент закладывал не он.
– Как вам Сибирь? Вспомнили
армейскую службу? Вы ведь как раз в
Красноярском крае охраняли заключенных
в тайге?
– Ничего не вспоминал. Пришел с целью готовить команду, добиваться результата. В голове только футбол.
– Хотите сказать, что и местных красот
еще не видели?
– Бываю в городе — значит видел. Огромная красивая река, большой мегаполис. Очень теплое лето, такого, говорят, лет десять не было. Правда, жара не очень сочетается с футболом.
– Какая задача поставлена перед
«Енисеем»?
– Выходить и выигрывать. Вернуть болельщиков на стадион, возродить разговоры о футболе в городе. Отчасти это удается: в конце прошлого сезона на стадион ходило по 400 человек, сейчас несколько тысяч. Если бы из пяти домашних матчей хоть раз выиграли бы, сейчас были бы на 5-6 месте, а не на 10-м. И болельщиков приходило бы больше. А так они расстроены. Но мы стараемся. Команда новая, строится, все должно получиться.