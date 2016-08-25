Андрей Тихонов: Отдача сына – всегда 100 процентов

Андрей Тихонов с сыном Источник: ФК «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в интервью Sovsport.ru рассказал об отсутствии домашних побед, Красноярске, «Краснодаре» и «Спартаке».

НЕ БЕДНЫЕ, А ЧЕСТНЫЕ

– У вашей команды в чемпионате ФНЛ три победы. И все гостевые. А дома даже не забили ни разу. Читал о намерениях сходить в церковь, искупать «Енисей» в святой воде и тому подобном. Неужели без высших сил никак?

– Это все шутки. Дома действительно не можем выиграть по неизвестным причинам. Хотя шансы создаем: с «Зенитом-2» должны были дважды забивать в начале, но пропустили; со «Спартаком-2» три-четыре голевых момента имели, - проиграли 0:4. Надеюсь, полоса прервется.

– Почему «Енисей» не покупает новичков?

– Да, приглашаем свободных агентов. У нас бюджетный клуб, тратить государственные деньги на трансферы не можем и не хотим.

– Вам правда предлагали Дмитрия Сычева?

– Узнал из газет. Может, и предлагали, но до меня информация не дошла.

– Не жалеете, что пришли работать в бедный клуб?

– Ошибаетесь — у нас не бедный клуб. Нормальный бюджет, а для первой лиги так и хороший. При этом 10-го и 25-го числа, день в день, на карточки приходит зарплата. Все солидно, как в премьер-лиге. «Енисей» работает, как и должен работать клуб: есть утвержденный Красноярским краем бюджет, куда входят зарплаты, премиальные, транспортные расходы. В этих рамках и живем. Все четко, честно, по расписанию. Слово «бедный» тут не подходит. В сравнении с теми командами, где деньги задерживают на два-три месяца, мы в порядке.

– И все же планируете ли усилиться до закрытия трансферного окна?

– Взяли латвийского форварда Камеша. Еще две недели назад он играл в Лиге Европы, выступал в свое время за «Амкар». Если все будет нормально, подпишем еще одного нападающего. Оба свободные агенты.

– Много на вас ходит болельщиков?

– В первых матчах приходило порядка шести тысяч, сейчас около 4500. Люди ходят на победы, а мы из пяти матчей дома четыре проиграли. Надеюсь, дело поправимое. Будем и выигрывать, и футбол показывать уровневый.

«КРАСНОДАРУ» – СВЕЖЕСТИ

– В среду в кубковом матче в Барнауле за «Енисей» дебютировал ваш 18-летний сын Михаил. Какая у него позиция на поле?

– В «Спартаке» он играл крайним полузащитником, в академии «Краснодара» - правым нападающим. Потом его переквалифицировали, так что сейчас — крайний защитник. Охотно подключается к атакам, в Барнауле отдал результативную передачу и поучаствовал в первом голе.

– Играет справа — значит, правоногий. Принимали участие в его становлении?

– Если парень занимался в школе «Спартака», то я мог поучаствовать разве что советом. Правда, в «Спартаке» ему давали играть немного. Краснодарская академия в этом смысле внесла очень приличный вклад в подготовку сына.

– Готовы к косым взглядам? Папа, сын, протекция и все такое…

– Что-то похожее случалось в юношестве. Но я всегда учил сына: выходя на поле, думай только об игре, делай все, что от тебя зависит, даже если выпустили всего на пять минут. Он и на тренировках не жалеет себя, отдается на 100 процентов.

– По чьей инициативе не был продлен ваш контракт с «Краснодаром»?

– Клуб сделал предложение. Но я выбрал самостоятельную работу.

– Нет ощущения, что футбольный рост «Краснодара» несколько замедлился?

– Нет. У «Краснодара» старт чемпионата всегда совмещен с еврокубками. Перелеты через два дня на третий, частые матчи, непростой график. Да еще Измайлов с Мамаевым выбыли, ведущие игроки. А Лаборде с Вандерсеном подкосили травмы. Это все — группа атаки, между прочим, - люди, отвечающие за технику и скорость. Учтите еще краснодарскую жару. В общем, в таких условиях важна ротация. И в матче со «Спартаком», думаю, «Краснодару» не хватило как раз свежести. После Лиги Европы при плюс 35 по Цельсию свежий и эмоционально настроенный «Спартак» - не подарок.

БОЛЕЛЬЩИКИ РАССТРОЕНЫ. НО МЫ СТАРАЕМСЯ

– Вы хорошо знаете Мамаева. Его характер — помеха или подспорье для роста этого футболиста?

– Не в коем случае не осуждаю Мамаева за то, за что его осуждают в последнее время. Каждый человек вправе вести себя, как захочет, если это не мешает футбольным обязанностям. Мамаеву характер не мешает, а помогает. Что там произошло в Монако, я не в курсе, и осуждать огульно никого не хочу. Это дело клубного руководства — принимать меры и разбираться в ситуации.

– Вам понятно, что происходит в «Спартаке»?

– Была поставлена задача — выйти в группу Лиги Европы. Когда это не удалось, сняли тренера. И рассчитывали, если судить по сообщениям прессы, на приход Курбана Бердыева. Наверное, так. Что-то не сложилось, но я не внутри ситуации и не знаю деталей.

– «Спартак» при Массимо Каррере поживей прежнего, согласны?

– Сложно сказать, ведь команду к сезону готовил Аленичев. Итальянец привнес что-то, но фундамент закладывал не он.

– Как вам Сибирь? Вспомнили армейскую службу? Вы ведь как раз в Красноярском крае охраняли заключенных в тайге?

– Ничего не вспоминал. Пришел с целью готовить команду, добиваться результата. В голове только футбол.

– Хотите сказать, что и местных красот еще не видели?

– Бываю в городе — значит видел. Огромная красивая река, большой мегаполис. Очень теплое лето, такого, говорят, лет десять не было. Правда, жара не очень сочетается с футболом.

– Какая задача поставлена перед «Енисеем»?

– Выходить и выигрывать. Вернуть болельщиков на стадион, возродить разговоры о футболе в городе. Отчасти это удается: в конце прошлого сезона на стадион ходило по 400 человек, сейчас несколько тысяч. Если бы из пяти домашних матчей хоть раз выиграли бы, сейчас были бы на 5-6 месте, а не на 10-м. И болельщиков приходило бы больше. А так они расстроены. Но мы стараемся. Команда новая, строится, все должно получиться.