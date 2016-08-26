Империя под ударом. Почему новый сезон в Германии может подарить интригу

Сегодня матчем «Бавария» – «Вердер» на «Альянц Арене» в Мюнхене стартует чемпионат Германии-2016/17. Sovsport.ru акцентирует внимание на главных действующих лицах и интригах нового сезона.



В КАМОРКЕ ПАПЫ КАРЛО

О том, что новым главным тренером «Баварии» станет Карло Анчелотти, стало известно в конце декабря прошлого года. По мнению абсолютного большинства болельщиков – о лучшем преемнике Хосепа Гвардиолы нельзя было и мечтать. Мало кто сомневается в том, что 57-летний итальянец, славящийся умением выстраивать теплые и доверительные отношения в коллективе, сможет, как минимум, удержать планку результатов мюнхенского гранда на прежнем уровне.

Минувшей весной немецкие журналисты все чаще стали рассказывать о том, что готовящийся к отъезду на Туманный Альбион Пеп дистанцировался от своих подопечных. Начало тренировки – точно по расписанию, окончание занятия – минута в минуту. Никакого тимбилдинга, ноль эмоций и минимум индивидуальных бесед с футболистами. Что ж, при Папе Карло таких проблем наверняка не будет. Но если абстрагироваться от трех европейских корон Анчелотти, его тренерскую карьеру можно оценивать двояко.

«Милан», ведомый Кларенсом Зеедорфом, Андреем Шевченко и Кака, наводил ужас на всю футбольную Европу в нулевые годы. Но за восемь лет работы Карло россонери лишь однажды смогли завоевать скудетто. Будучи наставником «ПСЖ», итальянский маэстро умудрился оказаться по итогам сезона-2011/12 позади «Монпелье» - провинциальной команды, чьи достоинства исчерпывались боевитостью и наличием Оливье Жиру на острие атаки. Находясь у руля «Ювентуса» и мадридского «Реала», Анчелотти также не смог добиться успеха в национальных первенствах.

Вывод напрашивается сам собой: мало кто может сравниться с Карло в умении грамотно подвести игроков к решающим баталиям в еврокубках, но его командам нечасто удается провести чемпионат без ощутимых спадов и солидных очковых потерь в битвах с прямыми конкурентами.

Можно ли считать, что запас прочности «Баварии» в бундеслиге настолько велик, что данный фактор не будет иметь в предстоящем сезоне особого значения? Летом менеджмент клуба осуществил качественный апгрейд двух позиций. Переехавшего в Турин центрального защитника Мехди Бенатиа заменил чемпион мира Матс Хуммельс, а место опорного полузащитника Себастьяна Роде, практически не имевшего игровой практики в Мюнхене, занял португальский вундеркинд Ренату Саншеш.

В 2008 году «Бавария» без особых сожалений рассталась со своим воспитанником Хуммельсом, сделав ставку на юного бразильца Брено, который впоследствии запомнился странными действиями на футбольном поле, склонностью к набору лишнего веса и поджогом собственного дома. Отсидев за эту проделку в тюрьме 2 года и 9 месяцев, футболист несолоно хлебавши вернулся на родину. Обиду Матса на родной клуб только подогрело увольнение его отца Хермана Хуммельса с должности координатора по работе с молодежью «Баварии»: в 2012 году этот пост занял Штефан Беккенбауэр – сын «Кайзера Франца», ушедший из жизни прошлым летом. И все же недавний капитан дортмундской «Боруссии» и столп обороны сборной Германии решился на возвращение в Мюнхен.

Далеко не все болельщики «Боруссии» доброжелательно встретили Матса Хуммельса на матче за Суперкубок Германии



Трансфер Ренату Саншеша, обошедшийся будущим соперникам «Ростова» в 35 миллионов евро, стал предметом особой гордости председателя правления Карла-Хайнца Румменигге. Двукратный обладатель «Золотого мяча» не скрывает, что по итогам чемпионата Европы стоимость 19-летнего самородка значительно возросла, и осуществить сделку с «Бенфикой» после турнира было бы уже невозможно.

Состав «Баварии»-2016/17 выглядит мощным и сбалансированным, однако его уязвимые места – на поверхности. Сегодня в распоряжении Карло Анчелотти только один «чистый» нападающий. Даже если допустить, что Роберт Левандовски ударно проведет весь сезон и будет неизменно полезен, кто сможет усилить группу атаки «красных», выйдя на замену? Хосеп Гвардиола не смог найти решение данной проблемы в ключевой момент противостояния с мадридским «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов. Не дало ответа на этот вопрос и подходящее к концу межсезонье. А что будет делать новый тренер «Баварии», если польский бомбардир получит травму?

Возможно, стартующий сегодня сезон станет последним в клубе для многолетних лидеров мюнхенцев – Арьена Роббена и Франка Рибери. Контракты обоих вингеров истекают летом 2017 года и далеко не факт, что руководство «Баварии» решится на их продление. Заслуги голландца и француза перед командой невозможно переоценить, но очевидно, что они не молодеют и с каждым годом все больше времени проводят в лазарете. При этом, Дуглас Коста и Кингсли Коман справляются с обязанностями «Роббери» на флангах далеко не всегда.

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Ориентировочный состав «Баварии»



ДОРТМУНД. ПЕРЕЗАГРУЗКА

После того как яркая команда Томаса Тухеля, довольно долго напрягавшая «Баварию» в минувшем сезоне, потеряла Матса Хуммельса, Генриха Мхитаряна («МЮ»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Якуба Блащиковски («Вольфсбург»), многим показалось, что «Боруссию» впору отпевать за упокой.

Однако исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке тут же пустил заработанные деньги в расход и провел беспрецедентную для дортмундцев трансферную кампанию. 110 миллионов евро были потрачены на возвращение из Мюнхена «блудного сына» Марио Гетце, покупку форварда сборной Германии Андре Шюррле, реактивного дриблера из «Ренна» Усмана Дембеле, молодого «опорника» «Осасуны» Микеля Мерино, триумфатора Евро-2016 Рафаэля Геррейро, «турецкого Месси» Эмре Мора, защитника «Барсы» Марка Бартры и уже упомянутого Себастьяна Роде.

Разношерстную компанию объединяют щедрые авансы, выданные каждому из этих игроков в настоящем или недавнем прошлом. Кто из новичков способен повести за собой команду здесь и сейчас, педантичному Тухелю предстоит установить в кратчайшие сроки.

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Ориентировочный состав «Боруссии» (Д)



14 августа в домашнем матче за Суперкубок Германии с «Баварией» на поле в стартовом составе вышли Роде, Бартра и Дембеле. До перерыва «Боруссия» смотрелась весьма бодро: нули на табло арены «Сигнал Идуна Парк» сохранились только благодаря Мануэлю Нойеру и фарту гостей. Но на второй тайм запала «шмелей» не хватило, и действующие чемпионы страны методично растерзали принципиального соперника.

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СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВАЙНЦИРЛЯ



Другой исторический антагонист дортмундцев, клуб «Шальке 04» сегодня также может похвастать завидной россыпью молодых дарований: капитан олимпийской сборной Германии Макс Майер, габаритный и при этом очень техничный плеймейкер Леон Горецка, брутальный опорный хавбек Йоханнес Гайс, а теперь и новая швейцарская надежда – 19-летний форвард Бреэль Эмболо.

Но по-настоящему выстрелить «кобальтовым» из года в год мешает тренерская чехарда и неизбывный управленческий хаос. Теперь надежды Гельзенкирхена связаны с фигурой Маркуса Вайнцирля. Молодой специалист, сумевший вывести в Лигу Европы скромный баварский «Аугсбург», принял новый вызов и решился пойти на повышение.

В матче первого раунда Кубка Германии против «Виллингена» Вайнцирль отрядил Эмболо на правый фланг, а впереди сделал ставку на сдвоенный центр: Клаас-Ян Хунтелаар – Франко Ди Санто. Эксперименты Маркуса с составом наверняка будут продолжены, и остается только гадать, выведут ли они команду на новый уровень. Одно можно предположить с уверенностью: времени «на раскачку» у Вайнцирля будет очень немного. За последние 10 лет в «Шальке» сменилось 13 тренеров!







Ориентировочный состав «Шальке 04»



Другие именитые немецкие клубы пока больше озабочены тем, как сохранить своих лидеров, нежели возможным усилением. Сразу несколько европейских грандов после Евро-2016 открыли сезон охоты на Юлиана Дракслера, но спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс пока стойко держит оборону, и продавать 22-летнего атакующего полузащитника категорически отказывается. В то же время, за штатным исполнителем стандартных положений леверкузенского «Байера» турком Хаканом Чалханоглу пристально следят мадридский «Атлетико» и лондонский «Тоттенхэм».

Юлиан Дракслер (в центре) пока остается игроком «Вольфсбурга»



Менхенгладбахская «Боруссия», уверенно пробившаяся в групповой этап Лиги чемпионов, не смогла удержать в своих рядах швейцарского опорного хавбека Гранита Джаку, но, положа руку на сердце, 45 миллионов евро, заплаченные за этого игрока «Арсеналом» - предложение, от которого просто нельзя было отказаться.

Любопытно будет последить и за дебютным сезоном в первой бундеслиге клуба «РБ Лейпциг». Амбициозный футбольный проект, запущенный австрийским концерном «Ред Булл» в 2009 году, достиг важнейшего перевалочного пункта в своем развитии. Нынешним летом коллектив из Восточной Германии развернул глобальную программу сотрудничества и обмена игроками с клубом-побратимом из Зальцбурга.