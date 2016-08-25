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33 и 3: Дацюк быстро забил, а Кови исполнил хет-трик. СКА разгромил «Салават»

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
33 и 3: Дацюк быстро забил, а Кови исполнил хет-трик. СКА разгромил «Салават»
Источник: Spb.Sovsport.ru

СКА Олега Знарка открыл домашний сезон настоящим фейерверком.

У «13» и «17» пока ничья

Павел Дацюк, естественно, сразу же всюду: он смотрит и с плаката в холле арены – сразу с капитанской нашивкой, и с обложки свежего номера клубного журнала СКА – там он не в свитере, а в простом фирменном поло. Внутри – большое интервью и фотосессия на рыбалке где-то под Петербургом. Все объяснимо: шикарный клубный маркетинг СКА сделал на Дацюка ставку.

Единственное – пока болельщиков в свитерах под 13-м номером не так много. Но их будет только больше, конечно, в течение регулярки. Любопытно, обгонит ли «13-й» – в этом году или вообще – «17-го», Ковальчука то есть. По шуму во время представления ничья, решится все уже по игре.

Дацюк выигрывает даже символическое вбрасывание – его совершают, кстати, Владимир Тарасенко и Артемий Панарин. А могли еще, например, Семен Варламов и Евгений Кузнецов. Они все уже тут, приехали заранее на сбор к Кубку мира.

33-я секунда – и уже есть гол от Дацюка! С паса Ковальчука. Но половина шайбы на совести уфимского вратаря Сведберга: это ж надо было так потерять ворота, что весь ближний угол оказался открыт для броска Павла с неудобной. Прежний капитан Кови как будто треплет нового, Дацюка, за ухо. Сам звездный новичок СКА усаживается на скамейку с улыбкой удовлетворения. А без эмоций на всей арене, если не считать уфимскую часть, кажется, только Олег Знарок.

И через десять минут то же самое: шайба влетает в тот же угол, у Дацюка голевой, а на лице главного тренера полный штиль. Правда, здесь Сведберга винить не в чем, это защитники Игоря Захаркина проспали Вячеслава Войнова – и у защитника, которого не пустили на Кубок мира, симметричные с Дацюком гол и пас за первые домашние полпериода в сезоне. Кстати, для Войнова это первый гол в КХЛ, в прошлом сезоне он только ассистентом был, а снайпером – ни разу.

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Очередь Прохоркина, у СКА - пустое место

За вторым голом своих внимательнее всех партнеров следит Николай Прохоркин: он выезжает на смену, подняв голову на видеокуб. Чудо-рассказчик, который в прошлом сезоне перезапустил карьеру именно в «Салавате», а теперь он как будто пытается сам себя раскочегарить: стучит клюшкой по льду, вызывает необходимые эмоции, злость откуда-то из глубины души. Его тройка следующая на очереди к первой шайбе в сезоне. Первое звено делает результат сейчас, второе – с Шипачевым и Дадоновым – отличилось в Челябинске.

Хотя вот вдруг выяснилось, что никакой постоянной тройки у Прохоркина нет: всю предсезонку плюс первый матч он проводил с Мозесом и Хохлачевым на краях. А теперь их обоих вообще нет в заявке, а крылья Николая – это Сергей Широков и Александр Барабанов. Тоже ребята очень дельные, ни одного сомнительного лица в нынешнем СКА и нет.

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Плюс один повод удивиться: у петербуржцев шесть боевых пятерок, если считать только проверенных, без учета молодежи – а двадцатое место полевого игрока не заполнено. Там мог бы быть тринадцатый форвард или восьмой защитник – однако в заявке у СКА пустая клетка.

Хет-трик и первый за год с лишним

Еще пусто у «Салавата» в протоколе: два периода – и ноль. Причем ноль по делу: СКА значительно лучше, и ко второму перерыву преимущество армейцев становится неприличным: таким, что диджей по ситуации включает «какая боль, какая боль».

Ковальчук в большинстве – третья, Ковальчук без большинства – четвертая. И – внимание – Сергей Плотников! Партнер Кови и Дацюка не забивал с 4 мая 2015 года, с серебряного чемпионата мира. Но в таком звене сухая серия не могла тянуться. 479 дней – более чем достаточно. А потом будет еще и хет-трик Ковальчука: с бурным празднованием, не одним десятком кепок на льду. СКА на открытие домашнего сезона устроил настоящий праздник.

Олег Знарок громит Игоря Захаркина – но сейчас это, естественно, мало что значит. СКА через день и после перелета из Челябинска, где почти ничего не получилось, вдруг расцветает в матче с одним из топ-соперников с Востока. Выводов пока не делаем, вместо этого ждем встречи с «Магниткой» – она уже в субботу.

Матч

СКА - Салават Юлаев - 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы:

Дацюк (Ковальчук, Войнов), 0:30 (1:0). Войнов (Дацюк, Ковальчук), 11:31 (2:0). Ковальчук (Дадонов, Шипачёв), 21:30 (3:0 - бол.). Ковальчук (Белов, Плотников), 32:24 (4:0). Плотников (Ковальчук), 39:58 (5:0). Ковальчук (Дацюк), 48:37 (6:0). Хартикайнен (Умарк, Энгквист), 52:36 (6:1). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 58:38 (7:1).

Место и дата

25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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