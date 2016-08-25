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Воины света. Как в Кремле чествовали российских олимпийцев

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Воины света. Как в Кремле чествовали российских олимпийцев
Источник: Associated Press

В четверг Кремль был закрыт на одно большое спецмероприятие – чествование российских победителей и призеров Олимпийских игр в Рио.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧТО МУТКО С МАМИАШВИЛИ ОБСУЖДАЛ

«Турист? Кам туморроу, турист. Кремль из клоуз».

Этой фразой на ломаном английском языке охранник на входе в Кутафьей башне пытался объяснить пожилому иностранцу, что доступ в главную достопримечательность России закрыт. Можно было бы повесить табличку перед входом, но это, видимо, сочли излишним, поэтому гости Москвы терпеливо выстаивали в очереди к пункту досмотра, чтобы вскоре развернуться восвояси.

Но даже тем, кого в этот день пропускали по заветным спискам – в частности, журналистам – передвигаться по территории Кремля можно было только кучно, с сопровождающим и по определенному маршруту. Первый из них пролегал в Большой Кремлевский дворец, где для начала в Малахитовом зале министр спорта России Виталий Мутко вместе с помощником Президента РФ Игорем Левитиным должны были наградить серебряных и бронзовых призеров Олимпиады.

Спортсменов запустили в общее с журналистами пространство где-то за час до начала мероприятия. Они предстали нарядные, в парадной форме – как на церемонии проводов сборной в этом же здании месяц назад. Обнимающиеся друг с другом, как будто сто лет не виделись. И... жутко уставшие. От тренировок, от соревнований, от ажиотажа. В глазах на просьбы об интервью у многих немая просьба: «Ну хватит, а…» И это только первые дни после Олимпийских игр.

Но работа есть работа – и тележурналисты принялись опрашивать попадавшихся им под руку олимпийцев, иногда не зная, кого именно они опрашивают. Из ситуации выходили в конце интервью просьбой «представьтесь, пожалуйста – это для протокола нужно», но спортсмены особо не обижались. В конце концов, все понимали – раз в четыре года можно и потерпеть.

Тем временем, в зале появился министр спорта России. Вошел он, что-то бурно обсуждая с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Не исключено, порхавшую неподалеку в белоснежном платье Елену Исинбаеву.

После краткого инструктажа церемония началась. Степень наград, которые в этот день вручали спортсменам, зависела от количества и достоинства завоеванных ими медалей. Так, многократных олимпийских чемпионов награждали орденом Почета, обладателей одного золота – орденом Дружбы. Также орден Дружбы полагался выигравшим более одной медали серебряного или бронзового достоинства. Ну а остальные получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Серебряные призеры Олимпиады – первой степени, бронзовые – второй степени.

Когда первая часть церемонии закончилась, олимпийцев быстро переместили в Александровский зал, а Мутко оказался в цепком окружении журналистов. В итоге мы узнали, что за отстраненных от выступления в Рио российских паралимпийцев будут бороться до конца, ту команду, которую участвовала в Олимпиаде, на западе попытаются дискредитировать, а в руководстве международных спортивных организаций, таких как Спортивный арбитражный суд и ВАДА, главенствуют британцы и канадцы.

Источник: Reuters

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КТО ВСТРЕЧАМ С ПРЕЗИДЕНТОМ СЧЕТ ПОТЕРЯЛ

Однажды, довольно давно, автору этих строк довелось присутствовать на мероприятии в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Его начало задержалось на четыре часа – обстановка в мире напряженная, и Президенту пришлось срочно решать иные, совершенно не спортивные вопросы. Неспокойно на планете и сейчас – но в Александровский зал Владимир Владимирович Путин вошел всего минут на десять позже запланированного. Президент поздравил олимпийцев с успешным выступлением в Рио и обратился к ним с речью, основные тезисы которой были такими:

– Сборная достигла хорошего результата в составе, который был урезан почти на треть. «Вы выступили единой командой, доказали, что победы даются не только количеством, хотя в данном случае и число было важным, но и, что не менее, а может и более важно – умением», – отметил он.

– Россия готова расследовать допинговые скандалы. «Будем это делать транспарентно с привлечением международных специалистов, но мы не принимаем и не можем принять никаких обвинений в адрес наших атлетов, если они не подтверждены никакими доказательствами и фактами», – сказал Президент.

– Не менее транспарентной должна быть и деятельность международных антидопинговых структур. «Это что, военное ведомство? Она должна быть абсолютно открытой, транспарентной, прозрачной. Все должны знать, кого проверяют, где проверяют, какими средствами проверяли, каковы результаты этих проверок и какие приняты в связи с этими проверками решения», – подчеркнул Путин, имея в виду ВАДА.

– Решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр в Рио вне права и вне морали. «Цинично отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью. Мне жаль тех, кто принимает такие решения, потому что они не могут не понимать, что это для них самих унизительно», – сказал Президент, пообещав устроить для паралимпийской сборной России соревнования.

Затем начался самое волнительное – спортсмены стали по очереди выходить на сцену, чтобы получить государственные награды из рук главы государства. Впрочем, волнительное ли? Вот для олимпийской чемпионки Алии Мустафиной – нет. «Совсем не волнуюсь», – как-то совершенно расслабленно проговорила она, даже затруднившись посчитать, а сколько, собственно, раз она встречала Президента. «Один раз точно», – улыбнулась гимнастка, имея в виду церемонию четырехлетней давности.

Очень многие решили взять слово и поблагодарить Путина – но не только его одного. Говорили спасибо тренерам, руководителям федераций, болельщикам, а борец Роман Власов сказал спасибо маме. Речь дня же принадлежит золотой «художнице» Маргарите Мамун. «Ирина Александровна Винер нам всегда говорит: мы мирные воины, воины света. Когда мы поднимаемся на пьедестал – с нами вся страна. В Рио мы понимали, что выступаем не только за себя. Спасибо всем, кто был с нами на этом нелегком пути», – эти слова были встречены самой бурной овацией.

Источник: Sovsport.ru

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОМУ ЗА РУЛЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ

После совместного фуршета, на котором спортсмены подарили президенту олимпийский факел Рио, началась третья часть мероприятия – уже на открытом воздухе. Ивановская площадьКремля в этот день превратилась в большую парковку – на ней стояли новенькие автомобили немецкой фирмы BMW, у которых вместо регистрационного номера красовалась табличка с именем будущего владельца. Золотым медалистам полагалась модель X6, серебряным – X4, а бронзовым – X3.

Но прежде олимпийцы выстроились в несколько рядов на специальном постаменте для торжественного фотографирования с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который и должен был вручить ценные четырехколесные подарки. Глава правительства задерживался, но ожидание было приятным благодаря легкому ветерку и теплому августовскому солнцу. С закрытыми глазами вообще казалось, что все это происходит где-то на морском побережье.

Но тут внезапно появился премьер, и вовсе не на параплане – но все-таки с другой стороны, откуда его не очень ждали. Медведев, широко улыбнувшись, умело встал в первом ряду, никого при этом не загородив, фотографы выполнили свою работу – и началось распределение автотранспортных средств.

Некоторые спортсмены в этот день получали свой третий олимпийский автомобиль – как, например, синхронистка Светлана Ромашина, к которой я подошел за впечатлениями.

– На первом автомобиле я отлично отъездила четыре года, – рассказала пятикратная олимпийская чемпионка. – На втором не ездила. А этот, думаю, будет мной эксплуатироваться.

– Понравился?
– Мне вообще достаточно близка эта марка. Знаю, как она ведет себя на дороге. Поэтому сейчас с удовольствием поеду домой.

– Полихачить любите?
– Да что вы! Если пробка, стою в ряду, где больше всего машин. Никогда не объезжаю и не выруливаю.

– Вид спорта дисциплинирует?
– Да. Мне кажется, вообще многое в жизни передается от спорта. Он воспитал мой характер.

Но не все в этот день могли уехать домой сами. Миниатюрная гимнастка Ангелина Мельникова, чья фотография с огромными волейболистами так понравилась во время Олимпиады пользователям соцсетей, пока по закону не может сесть за руль – ей только 16 лет.

– Как увезете машину-то? – спрашиваю.
– Мама приедет, – очень стесняясь, отвечает спортсменка, одновременно пробуя дотянуться до педалей.

– А ездить кто будет, пока вам нет 18-ти?
– А ездить – папа…

…Тем временем, гимнастка Седа Тутхалян ждала папу, которой все никак не хотели пропускать – ей в 17 лет тоже пока рулить нельзя. Синхронистка Мария Шурочкина позировала подруге со смартфоном, обнимая дверь авто с криком «Я люблю тебя». Кто-то с кем-то тепло прощался – чтобы увидеться, может быть, только через четыре года. Олимпийцы один за другим покидали площадь и выезжали из ворот Кремля, чтобы окунуться в московскую будничную жизнь…

И нести свет тем, кто за них болеет.

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