Не Вагнером единым

ЦСКА и «Ростов» узнали своих соперников по групповому турниру Лиги чемпионов. И нельзя сказать, чтобы жребий был благосклонен к российским клубам.

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Красивые, слезоточивые сюжеты – это прекрасно. Легенда клуба против своих – афиша на все времена. «Даже когда Вагнеру будет 60 лет, его шансы на возвращение будут высоки. А сейчас – тем более», - сказал на днях главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Да, кстати, к нам еще и Фалькао приедет. Но это все лирика.

А реальность куда суровей и неприглядней. ЦСКА досталась очень плохая группа. Плохая – в смысле перспектив на выход в плей-офф. И кажущаяся ее ровность и отсутствие громких имен не должны вводить в заблуждение. Ведь армейцам выпали, пожалуй, худшие варианты из третьей и четвертой корзин.

«Монако» мы могли наблюдать два года назад, когда клуб из княжества не пустил в 1/8 финала «Зенит». С тех пор стилистически монегаски практически не изменились. Португалец Леонарду Жардим по-прежнему ставит им строгий, дисциплинированный, колючий футбол, приправленный индивидуальным мастерством таких исполнителей, как Бернарду Силва, Дирар и Жоау Моутинью. С такими командами ЦСКА, не любящий вскрывать позиционную оборону, всегда играл тяжело что в России, что на международном уровне.

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В играх с «Тоттенхэмом» Слуцкому придется решать ту же задачку, что и в матче с Англией во главе сборной России, даром что «шпоры» - базовый клуб «трех львов». При Маурисио Покеттино лондонцы всегда отменно готовы физически и любят поддушить соперника прессингом. Уокер снова будет топтать Щенникова на фланге, Дайер и Алли пытаться доминировать в центре поля, а Кейн в клубе куда страшнее Кейна в сборной.

Да, «Байер» из второй корзины – это не «Атлетико» или «Манчестер Сити». Но при этом клуб из Леверкузена любит играть в скоростной атакующий футбол (а мы помним про медленную великовозрастную защиту ЦСКА), у него есть прекрасный бомбардир – Эрнандес, а, кроме того, команда усилилась нападающим сборной Германии Фолландом. Да, и мы помним историю с «Вольфсбургом», который год назад тоже казался проходимым соперником.

С другой стороны, Слуцкий верно заметил, что у его команды есть необходимый лигочемпионский опыт, который должен ей помочь. А потом, есть ощущение, ЦСКА в этом сезоне намерен выйти на пик формы как раз осенью, чтобы, как обычно, не сдуться в ноябре.

А «Ростов»…Давайте не будем переоценивать разгром «Аякса». Для южан само участие в групповом турнире – уже достижение. Но все же очень хочется, что Курбан Бердыев остался в клубе. Уж очень хочется посмотреть его противостояние с Диего Симеоне.

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