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«Партизани» погибали, но не сдавались

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Партизани» погибали, но не сдавались
Источник: ФК «Краснодар»

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» не смог переиграть скромный албанский клуб с гордым названием «Партизани». Несмотря на крупный проигрыш в предыдущем матче (0:4), соперник упирался до последнего и отстоял ничью 0:0.

«Краснодар» отнесся к сопернику снисходительно – выставил наполовину резервный состав, в котором нашлось место и Быстрову, и Куасси, и Мартыновичу.

Качество игры от этого лучше не стало, а «Партизани» и рад! Он почувствовал себя хозяином положения во всех смыслах слова – владел мячом, атаковал, комбинировал.

Тренер албанцев Клевис Далипи весь матч метался в технической зоне, как тигр в клетке. Будто судьба путевки в групповой этап зависело от одного-единственного гола, который «Партизани» вполне мог забить.

Единственное, чего не хватало, чтобы почувствовать футбольную атмосферу, так это зрителей. Фанаты присутствовали, но не сказать, чтобы их были тысячи. И то сказать – досмотреть такой матч до конца могли только настоящие фанаты «Краснодара» и «Партизани».

Как на грех, россияне нахватали желтых карточек – четыре штуки! Это, братцы, многовато для матча, который ничегошеньки не решал. Как бы вам потом не вспомнить эти предупреждения, когда Перейре придется пропускать важные матчи в группе! 

В самом конце два потрясающих голевых момента было у Владимира Быстрова, но он оба загубил, окончательно всех убедив, что статус запасного футболиста «Краснодара» для него сейчас самое оно.

Матч так и закончился 0:0 и стало тревожно за самобытную команду с российского юга – а ну как потеряет она свое лицо, разучиться играть в искрометный атакующий футбол, который так любим все мы и, конечно, владелец клуба Сергей Галицкий. Против «Спартака» смотрелись так себе, с албанцами еще хуже! Не теряем ли мы тебя, «Краснодар»? Ответ даст воскресный матч против «Локомотива».

Матч

Партизани - Краснодар - 0:0

Состав

Партизани: Ходжа, Фейзулаху (Барди, 64), Красничи, Ибраими, Атанда, Батха, Рамадани (Бертони, 22), Траши (Ватникай, 74), Вила, Торасса, Экубан

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Енджейчик, 46), Перейра (Ахмедов, 46), Жоаозиньо, Торбинский, Петров, Быстров, Ари (Воробьёв, 64)

Предупреждения:

нет - Перейра, 32; Торбинский, 44; Эбуэ Куасси, 50; Воробьёв, 67

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

25 августа 20:30, Эльбасан Арена, Текстовая трансляция

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