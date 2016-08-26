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Первая шайба Дацюка за СКА и хет-трик Ковальчука. Видеообзор матчей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Первая шайба Дацюка за СКА и хет-трик Ковальчука. Видеообзор матчей КХЛ
Источник: Photo.sovsport.ru

Четверг в Континентальной хоккейной лиге вышел голевым. В 10 матчах команды набросали 51 шайбу в ворота соперников.

Стоит отметить, что почти половина из них (22) была заброшена в трех встречах – СКА разгромил  «Салават» в Питере (7:1), «Металлург» Нк излишне «гостеприимен» с «Югрой» (1:7), а «Барыс» в Новосибирске не выдержал натиска «Сибири» (1:5).

Ковальчук вновь ведет СКА вперед

Форвард СКА Илья Ковальчук позабыл о прошлогоднем спаде, показав себя в матче с «Салаватом» настоящим лидером армейцев. Сегодня Ковальчука просто невозможно было остановить: четыре игрока и вратарь уфимцев выглядели на его фоне просто беспомощно.


К слову, это была вторая шайба Ильи во встрече. В третьем периоде форвард СКА оформит хет-трик и доведет счет до неприличных 6:0.


Первый гол Дацюка за СКА

Не совсем понятно, зачем голкипер «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг вообще покинул ворота, но такие вещи с капитаном СКА не проходят. В итоге Дацюку хватило 33 секунд с начала игры, чтобы распечатать ворота уфимцев.


Картер Эштон VS Тим Сестито

Редко когда игровой день проходит без кулачного поединка. В этот раз друг друга на прочность решили проверить канадский форвард «Торпедо» Картер Эштон и американский нападающий рижского «Динамо» Тим Сестито. Болельщики с восторгом наблюдали за серией мощных ударов, во время которой Сестито пару раз едва не оказался на льду.


Курьез дня

Сегодня в КХЛ был явно не день вратаря. Голкипер «Югры» Владислав Фокин мог оформить «сухой» матч, если бы не грубая ошибка. В безобидной, по сути, ситуации, страж ворот выкатился к борту и буквально выложил шайбу на клюшку нападающему «Кузни» Роману Благому. В попытке все исправить, Фокин совершил невероятный прыжок назад к воротам… Но это не спасло от пропущенной шайбы.

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