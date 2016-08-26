Праздник начинается или два четвертых места. Мнения читателей Sovsport.ru

Роберто Карлос достает для ЦСКА «Монако» Источник: Reuters

В четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2016/17. Своих соперников узнали российские клубы – ЦСКА («Байер», «Тоттенхэм» и «Монако») и «Ростов» («Бавария», «Атлетико» и ПСВ). Самые интересные комментарии пользователей Sovsport.ru – в этом обзоре.

MCCOLY

– Надо признать, что ЦСКА третий год подряд попадается самая сильная команда из четвертой корзины, соответственно: «Рома», «Вольфсбург» и «Монако», так что, думаю, опять будет «борьба» за Лигу Европы. По поводу «Ростова»: да, вышли, честь и хвала, но... Во-первых, в раунде плей-офф из пяти вариантов им достался самый слабый, как и год назад ЦСКА. Ну а в группе уже уровень соперников по сравнению с «Аяксом» намного выше, правда неизвестно, в каком сейчас состоянии ПСВ и «Атлетико», но мой прогноз: «Ростов» тоже лишь борьба за Лигу Европы.

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– Было бы намного лучше, если бы и ЦСКА, и «Ростов» играли в одной группе. Так хоть бы кто, да и вышел в Лигу Европы. К сожалению, это невозможно даже теоретически.

VS54

– Если Бердыев останется в «Ростове», то группа проходимая как минимум со второго места. Если не будет маэстро, то скорее всего не будет результата с любым тренером.

дока1952

– «Ростов» может с ПСВ пободаться за третье место в группе и попасть в Лигу Европы, принося нам очки в копилку. А по ЦСКА даже затрудняюсь сказать, у кого они могут зацепить очки с нынешним составом и игрой. Забивного нападающего нет. Третье место в группе будет нормально, но если выпрыгнут из трусов и выйдут из группы, то будут молодцами.

CSKA-fan

– К сожалению, «Монако» из последней корзины означает только то, что ЦСКА опять не светит даже третье место. Считается, что для успешного выступления в Лиге чемпионов необходим опыт. Увы, в случае ЦСКА такой опыт постоянных неудач и избиений уже играет против. Вообще, сложно было даже придумать группу, из которой бы получилось выйти... Но Загреб вместо «Монако» дал бы хоть какую-то надежду на продолжение в Лиге Европы, а так полная безнадега...

ezdi557

– «Ростов», понятное дело, не выйдет из группы. Но какие команды приедут в Ростов-на-Дону. Праздник начинается.

kais

– Сильная, слабая, кривая, прямая. Всё равно должно быть кто соперник! Со всеми можно играть! И шансы 50 на 50, поле ровное, мяч круглый, кто больше хочет, тот и побеждает как правило.

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IMeeGo92

– Жалко «Баварию», «Атлетико» и ПСВ.

baracuda14

– Болельщиков ЦСКА удивить звездами уже незачем, так как наелись. А вот болельщикам «Ростова» увидеть у себя на стадионе «Баварию», «Атлетико» и ПСВ – это здорово. У них к футболистам претензий не должно быть, они подарили городу небывалое зрелище. Поздравляю их в независимости как закончатся матчи.

freund

– Называется приплыли. Одно хорошо – узнаем истинную силу «Ростова». Практически чистый эксперимент. И «Ростов» будет играть без пустых иллюзий и ненужных ожиданий. А уж как интересно будет посмотреть. Им бы с ЦСКА поменяться. Но это в следующий раз.

stesn

– Нет ребята, всё не то! Это в Германии, Испании и Голландии будут иметь честь любоваться «Ростовом»!

Tribunall1

– Без Бердыева «Ростов» рассыпется. А он уже не консультант. С «Аяксом» была последняя игра. У ЦСКА состав слабоват и нет нападения. Всем желаю удачи, но будет два четвертых места. Волноваться не надо. Похоже, что со следующего года Лиги чемпионов не будет.

Aliksol

– ЦСКА как всегда проиграет всем без шансов, и Слуцкий скажет, что попали в космос, ибо уровень ЦСКА – это «Спарта», «Спортинг» и т.д. А «Ростов», думаю, поборется и космосу попортит немало нервов. И может даже сможет произвести сенсацию. Им не привыкать фаворитов обыгрывать.