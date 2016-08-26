Андрей Панюков: Сердце у меня динамовское. Но обида осталась...

Андрей Панюков в "Динамо" Источник: Sovsport.ru

Как уже сообщал Sovsport.ru, нападающий молодежной сборной России Андрей Панюков подписал контракт с португальской «Брагой». В первом интервью в качестве игрока португальского клуба Андрей рассказал о тренировках в 8 утра; ниточке, ведущей к «Динамо»; тренере Евгении Трефилове.

«ЛУЧШЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В 8.00»

- У вас в мессенджере статус отличный – «В школе». Что, до сих пор?

- Да! Мыслями я все еще в школе. И мне этот статус по душе.

Статус Андрея Панюкова в мессенджере

- Португальский чемпионат – новый футбол, новая школа.

- Да, футбол тут от французского отличается, конечно. А вот уровень примеры от французской Лиги 1, думаю, не особо. Да, я играл за «Аяччо» во втором дивизионе, но смотрел и Лигу 1, так что имею представление, могу сравнивать.

- Насколько понимаю, вам по душе пришелся стиль игры «Браги», с которой вы уже довольно долго тренируетесь.

- Во всяком случае, не жалуюсь. Да, я уже давно здесь. Немного все затянулось – были еще варианты. Но все удачно сложилось – и я остался в «Браге».

- Говорят, у вас сейчас тренировки чуть ли не в 7 утра начинаются. Жестоко!

- Непривычно, да. Надо быть с 7 до 7:30 уже на стадионе. Непривычно это, конечно. Но, с другой стороны, лучше тренироваться в 8:00, чем в полдень, потому что жара здесь невыносимая.

- Что вы делаете, когда такая жара?

- Ничего. Пока живу в гостинице и особого желания выходить на улицу нет. Вот сегодня был дождь – и это единственный день, когда радовался погоде. А так до захода солнца я в гостинице. Тяжеловато тут днем. Хоть я и жил до этого на Корсике, где тоже жарко. Но тут такая погода совсем по-другому ощущается.

- У вас одна или две тренировки в день?

- Бывает и по две. При этом вечерняя начинается часов пять или в шесть, солнце еще вовсю светит. Но жара немного спадает.

- Во Франции на посвящении в игроки «Аяччо» вы исполнили «Катюшу». Что споете в «Браге»?

- Я только подписал контракт. Будет видно. Попросят – исполню что-нибудь. Возможно, пришло время разнообразить репертуар. Мог б спеть «Рюмку водки» или «Золотые купола». Пожалуй, выберу что-то из этого.

ИГРОКИ ИЗ РОССИИ В ПОРТУГАЛИИ н. Андрей Панюков, 21 год, «Брага», Примера п. Эмин Махмудов, 24 года, «Боавишта», Примера з. Виталий Лысцов, 21 год, «Тондела», Примера в. Иван Злобин, 18 лет, «Бенфика Б», Сегунда н. Константин Базелюк, 23 года, «Эшторил», Примера н. Дмитрий Отставнов, 23 года, «Санта-Клара», Сегунда з. Анатолий Николаеш, 20 лет, «Лейрия», 3-й дивизион

«ТРЕФИЛОВ И В 90 ЛЕТ БУДЕТ РАБОТАТЬ УВЕРЕННО»

- «Динамо» – не чужая для вас команда – в этом сезоне играет в ФНЛ. Следите?

- Это родной клуб. Воспитал меня, в большой футбол выпустил. Но так много всего поменялось уже... Так что можно сказать: душой я «Динамо» уже отпустил. Слежу, конечно, но не переживаю за клуб, за результаты.

- Но ниточка к «Динамо» все равно есть – в «Браге» вы взяли 93 номер, под которым дебютировали за «Динамо» в Лиге Европы.

- Ниточка, конечно, есть. У меня сердце динамовское. Но из-за того, что происходило со мной там, все равно обида осталась. И желание есть что-то доказать. А 93-й номер, думаю, мне поможет.

- Когда сыграете за молодежную сборную России?

- Вызов на ближайшие матчи приходил в Литву (права на Панюкова принадлежат «Атлантасу» – Прим. ред.). Но у меня виза заканчивалась, занимался ей. Все как-то было суетно, надо было проблему решать. Так получилось, что на ближайшие матчи не поеду.

- А вам интересно вообще за «молодежку» играть?

- Конечно! Это же матчи за свою страну. Да, у «молодежки» нет шансов на выход на Евро, но за сборную играть всегда приятно. Вызовут – конечно, поеду. Тут и вариантов быть не может.

- Вы понимаете, почему «молодежка» без шансов?

- Высказывался на эту тему еще после игр с Азербайджаном. Можно претензии предъявить тренеру, который был до Николая Писарева (Дмитрию Хомухе – Прим. ред.). Но это только мое мнение. Хотя не один я говорил об этом.

- Тогда вопрос про взрослую сборную на Евро. Что это было?

- Что это было? Было три игры. Больше сказать нечего. Народ все видел. Чем сейчас только люди себя не тешат, когда речь про сборную заходит. Петиции по роспуску пишут, еще что-то придумывают.

- Олимпиаду смотрели?

- Много трансляций пропустил, но много читал. Про гандболисток, в основном. Еще мне запомнилась заметка про то, что украинским спортсменам запретили общаться с российскими СМИ. Но это их дело... Мне понравилось, как с журналистами общался тренер гандболисток Евгений Трефилов. Хороший мужик!

- Почему вы так думаете?

- Судя по интервью, чувствуется, что это волевой мужчина. Видно, из советского времени. Наш простой человек. А мне нравятся прямые и открытые люди, которые говорят, как думают. Все по делу. Мне кажется, Трефилов и в 90 лет очень уверенно будет смотреться в роли тренера.

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