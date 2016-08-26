Федор Канарейкин: Аверьянову надо помочь! В одиночку с болезнью не справиться

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поддержал своего коллегу Александра Аверьянова. И рассказал, как ему самому работается в Омске после победы над тяжелым недугом.

Экс-наставник самарских «Крыльев Советов», «Шинника», «Алании», «Факела» Александр Аверьянов, в последнее время работающий в футбольной команде «Знамя труда» сейчас тяжело болен. 67-летнему тренеру необходимо принимать дорогостоящие лекарства. И в ближайшее время срочно сделать сложную операцию в Германии, стоимостью 75 000 евро. «Крылья Советов» организовали акцию в поддержку своему бывшему наставнику. На сайте клуба вы можете узнать реквизиты счета.

В подобной тяжелой ситуации не так давно находился и российский хоккейный наставник Федор Канарейкин. Специалист также боролся с раком. И победил страшную болезнь! В том числе и благодаря помощи многих людей – профсоюза игроков КХЛ, руководителей клубов, хоккеистов и известных ветеранов. Сейчас он вернулся к работе и тренирует «Авангард», который одержал уже две победы на старте чемпионата КХЛ.

Очень хочется, чтобы эта славная традиция в нашем спорте продолжалась. Традиция оказывать помощь всем миром попавшим в беду тренерам и спортсменам. Людям, которых тысячи болельщиков прекрасно знают…

- Нет в мире ни одного человека, который смотрит на эту проблему со стороны, - сказал Канарейкин, которому корреспондент Sovsport.ru позвонил вечером после матча «Авангарда» с «Автомобилистом», в котором омичи одержали победу со счетом 3:1. – Мы все должны принять участие в этой проблеме. Кто-то материально, кто-то духовно. Людям, попавшим в такие ситуации, просто необходима помощь. Я это на себе испытал, знаю, о чем говорю. Когда на тебя наваливается такой тяжелейший недуг, в одиночку просто не справится. Хочется пожелать крепости духа своему коллеге. И прошу весь спортивный мир не оставаться от этой ситуации в стороне.

- Как показал ваш личный пример, очень важно продолжать вести активную жизнь, не смотря ни на что. Не выпадать из привычного ритма…

- Это тоже важно. И я не сомневаюсь, что и у Александра Николаевича характер закален уже давно. Других людей в российском тренерском цехе просто нет. Я сейчас целиком на его стороне, очень хорошо понимаю его ситуацию. Обязательно и сам помогу. Единственное, прежде чем призывать человека к активной жизни, надо все же сперва разобраться – в какой конкретно личной ситуации он находится. Если надо - готов пообщаться по телефону, поделиться своим опытом.

- Расскажите, как складывается ваша работа в «Авангарде», который вы приняли перед самым началом чемпионата.

- Планомерно двигаемся в нужном направлении. Я бы так сказал. Как никак я уже больше десяти дней с командой. Мы прошли вместе через четыре матча (включая два предсезонных поединка. – Прим. ред.). И, конечно, успели за это время сблизиться с ребятами. Стали лучших понимать друг друга. Но, конечно, пока мы только в начале пути.

- Судя по первым результатам, контакт хороший.

- Команда приняла и меня, и мой тренерский штаб. Постараемся отблагодарить ребят таким же профессиональным отношением к делу. В бой за главным трофеем сезона пойдем вместе.

- Вы довольны составом? Все же подбирали игроков не вы.

- Селекционную работу будем вести на протяжении всего сезона. Есть направление, которое мы уже обсудили с руководством клуба. Мне бы хотелось сохранить всех ребят, с кем я начал работать с первого дня. Но жизнь диктует свои условия. И все мы – профессионалы в своем деле. Главное – результат. Если все пойдет хорошо, какой смысл что-то менять? Пока, если честно, мы еще ни одного матча не сыграли в оптимальном составе. По разным причинам. Экспериментируем, пытаемся как бы понять планку каждого игрока и уяснить – что он значит для «Авангарда».

- Что слышно про Соботку?

- Пока не могу комментировать эту ситуацию.

- Борис Майоров, рассуждая об омской команде, посетовал, что «Авангард» в последние годы утратил победный дух. Согласитесь?

- Я бы тут сразу вспомнил, что омичи и в прошлом сезоне хорошо отработали регулярку. Но для нас сейчас главная задача – подвести команду в оптимальном состоянии к решающим играм в плей-офф. В том, что мы решим задачу в гладком чемпионате – сомнений нет. Но надо в этом процессе выработать боеспособную во всех направлениях команду для битв за Кубок.

- Чувствую, что вы уже с головой ушли в работу.

- Так и есть. Нахожусь в своей любимой хоккейной стихии. Эмоции первых дней ушли на второй план. Пошла обычная рутинная работа. И я очень этому рад.