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Приедет ли Ибрагимович в Краснодар? Сегодня - жеребьевка Лиги Европы

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Приедет ли Ибрагимович в Краснодар? Сегодня - жеребьевка Лиги Европы
Источник: Reuters

Сегодня в швейцарском Ньоне в 14.00 по московскому времени состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Своих соперников узнают «Зенит» и «Краснодар».

48 команд разбиты на четыре корзины согласно своему коэффициенту в клубном рейтинге УЕФА. «Зенит» попал в первую корзину - среди участников турнира коэффициент выше только у немецкого «Шальке». «Краснодар» оказался в третьей корзине. Могли «быки» попасть и во вторую, но несколько команд с более высоким коэффициентом, например, «Сент-Этьен» и «Спарта», не без труда, но все же вышли в групповой турнир.

Правила жеребьевки просты:

- в одну группу не могут попасть команды из одной страны

- в одну группу не могут попасть команды из России и Украины.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/16 финала турнира.

Корзина 1

Шальке (Германия), Зенит (Россия), Манчестер Юнайтед (Англия), Шахтер (Украина), Атлетик (Испания), Олимпиакос (Греция), Вильярреал (Испания), Аякс (Голландия), Интер (Италия), Андерлехт (Бельгия), Виктория Пл (Чехия)

Корзина 2

АЗ (Голландия), Брага (Португалия), Зальцбург (Австрия), Рома (Италия), Фенербахче (Турция), Спарта (Чехия), ПАОК (Греция), Стяуа (Румыния), Генк (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), Стандард (Бельгия), Сент-Этьен (Франция)

Корзина 3

Гент (Бельгия), Янг Бойз (Швейцария), Краснодар (Россия), Рапид (Австрия), Слован (Чехия), Сельта (Испания), Маккаби Т-А (Израиль), Фейеноорд (Голландия), Аустрия (Австрия), Майнц (Германия), Цюрих (Швейцария), Саутгемптон (Англия)

Корзина 4

Панатинаикос (Греция), Сассуоло (Италия), Карабах (Азербайджан), Астана (Казахстан), Ницца (Франция), Заря (Украина), Астра (Румыния), Коньяспор (Турция), Османлиспор (Турция), Габала (Азербайджан), Хапоэль Б-Ш (Израиль), Дандолк (Ирландия).

В отличие от Лиги чемпионов, говорить о группах «жизни» и «смерти» для российских команд в данном случае не слишком корректно. Прежде всего потому, что слишком уж пестрый состав участников группового турнира и многим грандам Лига Европы на начальном этапе не слишком интересна. И, если говорить о «Краснодаре», то из первой корзины та же чешская «Виктория» может оказаться куда более грозным и мотивированным соперником, чем, к примеру, «Интер», у которого сейчас других проблем хватает.

Пожалуй главная интрига состоит в том, приедет ли в Краснодар «Манчестер Юнайтед» с нападающим Златаном Ибрагимовичем.  

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