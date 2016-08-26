Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверсталь3 : 2 БМеталлург
ХоккейСКА7 : 1Салават Юлаев
ФутболБалтика1 : 3Динамо
ФутболБАТЭ2 : 2Астана
ФутболЦрвена Звезда1 : 1Сассуоло
ХоккейАк Барс1 : 2 БНефтехимик
ХоккейЦСКА3 : 0Трактор
ФутболПартизани0 : 0Краснодар
ФутболПАОК2 : 0Динамо Тбилиси
ФутболШахтер2 : 0Истанбул
ХоккейАдмирал3 : 4 БЛокомотив
ФутболКрылья Советов0 : 1Уфа
ХоккейАк Барс1 : 3Медвешчак
ФутболБавария1 : 0Вердер
ФутболБетис- : -Депортиво
ХоккейАмур2 : 3Динамо Москва
ФутболДнепр2 : 0Заря
ФутболЗенит (мол)7 : 0Амкар (мол)
ФутболМарсель0 : 0Лорьян
ФутболЭспаньол- : -Малага
ФутболОренбург- : -Рубин
Формула-1Гран-при Бельгии. Квалификация
ХоккейСпартак- : -Динамо Рига
ХоккейЦСКА- : -Салават Юлаев
ФутболЛацио- : -Ювентус
ФутболТоттенхэм- : -Ливерпуль
ФутболТомь- : -ЦСКА
ХоккейСКА- : -Металлург
ФутболЗенит- : -Амкар
ФутболХалл Сити- : -Манчестер Юнайтед

Соловецкие игры – Олимпийские?

Мария Горохова
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Советский спорт» принял участие в традиционном футбольном матче между командами «Звезды России» и «Сборная Соловков», прошедшем в рамках ежегодного Форума памяти святителя Филиппа на Соловецком архипелаге.

За сборную звезд бились чуть ли не до крови вице-президент Федерации хоккея с мячом Николай Валуев, министр культуры  Владимир Мединский и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. А местную сборную формировали по итогам Соловецкого турнира по мини-футболу среди молодежи и детей. Самому младшему участнику турнира едва исполнилось девять.

Фото пресс-службы губернатора Архангельской области
Фото пресс-службы губернатора Архангельской области

Напутствовал спортсменов перед матчем святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

– Я рад, что это происходит на святой соловецкой земле. Когда создавался монастырь, очень много добрых дел совершалось на этом месте. Соловецкий монастырь был передовым по многим направлениям, – сказал предстоятель Православной церкви.

Фото пресс-службы губернатора Архангельской области
Фото пресс-службы губернатора Архангельской области

«Звезды России»  открыли счет на первых минутах. И вели до конца встречи, забив три мяча. Соловчане ответили голом престижа. И хотя матч завершился со счетом 3:1 в пользу звездной сборной, почетный кубок остался на Соловках – так решил, посовещавшись с товарищами, распорядитель игры, президент  Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

Вручили кубок самому юному члену соловецкой команды. Приз оказался тяжеловат – и на помощь будущей звезде футбола пришел министр культуры Владимир Мединский. Он поднял игрока с кубком на руки.

Фото пресс-службы губернатора Архангельской области
Фото пресс-службы губернатора Архангельской области

Впрочем, футбольный матч – лишь одно из многих событий форума, главные задачи которого – совершенствование модели церковно-государственного взаимодействия, духовное и физическое развитие молодежи, развитие национальных видов спорта. В частности, русского хоккея.

Как отметил в своем выступлении руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, сейчас почти утрачен главный фактор развития личности – воспитание духа.

– Одним из важнейших факторов формирования личности является физическое воспитание, – заметил Александр Кузнецов. – Особую роль в этом играют занятия командными видами спорта, в том числе футболом и хоккеем. В этих видах можно победить только вместе, только коллективно.

Фото пресс-службы губернатора Архангельской области
Фото пресс-службы губернатора Архангельской области

Один из командных видов спорта – русский хоккей –давно стал «визитной карточкой» Поморья. Юные воспитанники клуба регулярно принимают участие во Всероссийских соревнованиях на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Не говоря уже о том, что сборная по бенди удерживает титул чемпионов мира.

Фото пресс-службы губернатора Архангельской области
Фото пресс-службы губернатора Архангельской области

Учитывая эти факторы, руководитель Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник предложил провести Олимпиаду по национальным видам спорта. А в качестве пилотной площадки выбрать Соловки.

Всемирная Соловецкая Олимпиада народных видов спорта – неплохо звучит?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложения