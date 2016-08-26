Проклятие Семина. Николай Роганов о новом старом тренере «Локомотива»

Илья Геркус правильно сделал, что позвал Юрия Семина в «Локомотив». Только так можно было снять проклятие с должности главного тренера команды. И нет здесь никакой мистики – лишь законы психологии и голые факты.



Жизнь коллектива подчинена законам. Младшие по должности обязаны выполнять распоряжения старших. Все сотрудники должны четко представлять себе конечную цель и понимать, что нужно делать для ее достижения. И так далее. Эти правила знают почти все. Однако есть и другие, почти неизвестные, так называемые системные законы.



Один из них таков. Если человек уходит из компании, необходимо воздать ему должное, признать его заслуги, вклад в общее дело. Иначе над его должностью повисает некий негатив, который наследуют преемники. Это происходит не всегда и может случиться, если уволенный испытывает плохие чувства, полагая, что с ним обошлись несправедливо, в то время как он действительно много сделал для компании. В любом случае руководителю выгодно расстаться с сотрудником по-хорошему. Подобные рекомендации дают лучшие мировые психологи, их эффективность много раз проверена на практике.

А теперь давайте вспомним, как Семин уходил из «Локо». С очень плохими чувствами, искренне считая, что с ним обошлись несправедливо. Как следствие, над его должностью возник мощный негатив, сильная отрицательная энергия. Разумеется, уходя, тренер никого не проклинал и не совершал колдовские обряды. Сработал один из законов существования коллектива, коим футбольный клуб и является.

С той поры тренеры в «Локомотиве» менялись, как девушки у ветреного парня. Конечно, чехарду нельзя объяснять исключительно «проклятием Семина», но свою роль оно сыграло.

Досада в душе жила долго. Вот что говорил Семин в интервью еженедельнику «Советский спорт Футбол» в марте этого года: «Может, все-таки другие люди в «Локо» виноваты, а не тренеры? Они же тренеров подбирают. Видимо, они ошибаются, раз столько тренеров ничего не добились и столько неустоек заплачено. Может, председателю совета директоров и президенту «Локомотива» было бы правильней уйти вместе с тренером? Ответственность-то общая. У РЖД новые руководители, может, у них на эту ситуацию будет новый взгляд? Прежние-то ни в одном виде спорта ничего не выиграли».

И вот в августе 2016-го Семин вернулся. Справедливость восторжествовала, Юрий Павлович вновь в клубе, и он счастлив. Значит, долг прощен, а системный сбой, допущенный много лет назад, устранен. О таких последствиях своего решения Геркус, скорее всего, не знал, Семин ему понадобился для другого. Как бы то ни было, теперь работать главным тренером «Локо» станет чуть легче.