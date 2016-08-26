Александр Салугин: «Зенит» проявит себя. Но, надеюсь, не в матче с «Амкаром»

Форвард «Амкара» Александр Салугин перед игрой с «Зенитом» ­– о втором месте, Газзаеве как кандидате на пост главы РФС и долгах «Торпедо».

«Амкару» лучше играть с топ-клубами, чем с средняками»

– Обстановка в команде позитивная, настрой положительный, как и всегда, - говорит Салугин о настроении игроков. – Еще и последние результаты заставляют нас подходить к матчу более ответственно. Думаю, на нас в начале этого сезона настраиваются уже по-другому.

– Второе место после четырех туров вас самих удивляет или пока не стоит придавать этому большое значение?

– Вперед не стоит забегать. У нас были игры против команд, которые с «Амкаром» равны по классу. Теперь надеемся, как можно дольше эта серия будет продолжаться. Команда хорошо подготовилась к сезону. Плюс – попали на несыгранный «Рубин», с которым всегда хорошо играем, выиграли два домашних матча. В общем не считаю, что произошло что-то особенное.

– «Амкар» еще ни разу не пропускал.

– На сборах была специфическая работа над обороной. Думаю, это и есть результат.

– «Зенит» – первое серьезное испытание для вас в сезоне?

– Можно сказать и так. Нам даже удобны такие команды, как «Зенит» – которые играют на атаку, а у нас появляется больше свободных зон в контратаках. Лучше играть с топ-клубами, чем с середняками. Это интереснее, другой ажиотаж на трибунах.

«Из-за задержек зарплаты никто тревогу не бьет»

– Один из самых ярких моментов вашего старта – гол Николая Зайцева пяткой в ворота «Анжи». Его после этого эпизода не называют Ибрагимовичем? Он сам признавался, что насмотрелся нарезок голов Златана.

– Не сказать, что не шутим об этом. Коля хорошо играл на сборах, в конце прошлого сезона, почувствовал уверенность, с ней и доверием тренера защитники даже такие красивые голы забивают. Мы все рады за него. Повторить такой гол на тренировках мы не пытались. Это для защитника разовая акция. Если вдруг у него получится повторить – придется называть Ибрагимовичем.

– Гаджи Гаджиев, обращаясь к болельщикам «Амкара», говорил, что если на футбол в Перми будет ходить больше людей – команда может побороться и за Лигу Европы.

– Для нашей команды нормально ставить задачи по ходу сезона. Финансирование, прямо скажем, не очень хорошее. Двигаясь от игры к игре, можно будет ставить конкретную цель. Рано смотреть так далеко вперед, надо играть спокойно. У болельщиков сейчас дача, шашлыки, и в жаркие дни не всем хочется идти на футбол. В Перми скоро похолодает, наступит осень – болельщиков на стадионе будет больше.

– Вы сами сказали о финансировании. Задержки по зарплатам есть?

– Да, но руководство всегда с нами общается, премиальные выплачивают, обещают полностью рассчитаться. Никто тревогу не бьет. Задержки не катастрофические.

– Неделя-две?

– Лучше задать такой вопрос руководству. По условиям контракта не могу разглашать эту информацию.

«Модели «Шахтера» в Петербурге не увидим»

– У вас уже сложилось впечатление о «Зените» Мирчи Луческу?

– Он построит команде игру. У меня в «Зените» много знакомых ребят, в частности Миша Кержаков – мой хороший друг. Они рассказывали, что Луческу – очень интересный тренер, от всех ребят слышал только положительные отзывы. Думаю, уже через три-четыре тура у «Зенита» сложится рисунок игры. Все равно они остаются топ-командой с очень хорошими исполнителями. Например, «Ростову», обычно не пропускающему больше одного гола, «Зенит» забил три и выиграл. Команда проявит себя в ближайшее время. Но, надеюсь, не в матче с «Амкаром».

– Для вас хорошо, что матч с петербуржцами проходит в начале сезона, пока команда ищет себя?

– Для нас это не имеет значения. Если идет игра – неважно, на какой стадии играть. В прошлом году мы ЦСКА обыгрывали, не проигрывали «Зениту» на выезде. Все зависит от состояния команды, настроя внутри. С такими соперниками играть легче: грубо говоря, никто не ждет победы, но мы всегда готовы преподнести сюрприз.

– В нынешнем «Зените» нет человека, который сейчас мог бы сыграть, как Халк: взять на себя игру, протащить мяч и забить?

– Судя по его статистке, он играл в нашем чемпионате на топ-уровне. Мне кажется, в «Зените» любой игрок может выстрелить, там очень качественные футболисты, просто сейчас начало сезона. Потом все наберут кондиции.

– Когда вы были в ЦСКА, армейцы играли с «Шахтером» Луческу в Израиле на Кубке Первого канала. «Зенит» будет похож чем-то на ту команду?

– Не совсем. У Луческу ставка в атаке была на бразильцев. В «Зените», учитывая лимит, тяжело подобрать такой атакующий состав, чтобы было, как в «Шахтере», в четыре-пять бразильцев. Ему придется подстроиться под требования российского чемпионата, и такой модели «Шахтера» в Петербурге мы не увидим.

«Торпедо» почти полностью рассчиталось»

– Ваш тренер по ЦСКА Валерий Газзаев – кандидат в президенты РФС. Интересно будет увидеть его в этой роли?

– Конечно. У Газзаева огромные заслуги как тренера, он выиграл в России все, что мог. Плюс еврокубок. У него достаточно опыта, чтобы возглавить РФС. Мне кажется, это очень хороший кандидат.

– Осенью вы говорили, что вам не все долги выплатило «Торпедо». За прошедший год ситуация изменилась?

– Со мной почти полностью рассчитались. Немного не отдали, где-то пересчитали, урезали премиальные. Я в суд на клуб не подавал, обещали маленькими частями выплачивать. Остальное, что урезали, я понимаю, уже не вернуть. Надо было, наверное, изначально в суд обращаться. Расчет был, но не полный, со своими подводными камнями. Но это лучше, чем ничего.

– Претензий к «Торпедо» практически нет?

– Личные, может, и есть, но без документов смысла говорить об этом нет. Уже невозможно забрать деньги, которые отдавали за съем квартиры, премиальные, выписанные на свое усмотрение.

– Бывшие игроки «Торпедо» обращались в суд по поводу долгов?

– Многие обращались. Но не знаю, какая у них ситуация. Наверное, все выплатили, плюс должны были отдать проценты за годовую задержку. У меня не получилось всем этим заниматься. Это должен был делать мой агент, но он этот момент проспал. Поэтому со мной так и получилось.