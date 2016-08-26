Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверсталь3 : 2 БМеталлург
ХоккейСКА7 : 1Салават Юлаев
ФутболБалтика1 : 3Динамо
ФутболБАТЭ2 : 2Астана
ФутболЦрвена Звезда1 : 1Сассуоло
ХоккейАк Барс1 : 2 БНефтехимик
ХоккейЦСКА3 : 0Трактор
ФутболПартизани0 : 0Краснодар
ФутболПАОК2 : 0Динамо Тбилиси
ФутболШахтер2 : 0Истанбул
ХоккейАдмирал3 : 4 БЛокомотив
ФутболКрылья Советов- : -Уфа
ХоккейАк Барс- : -Медвешчак
ФутболМарсель- : -Лорьян
ХоккейАмур2 : 3Динамо Москва
ФутболДнепр- : -Заря
ФутболБавария- : -Вердер
ФутболБетис- : -Депортиво
ФутболОренбург- : -Рубин
Формула-1Гран-при Бельгии. Квалификация
ХоккейСпартак- : -Динамо Рига
ХоккейЦСКА- : -Салават Юлаев
ФутболЛацио- : -Ювентус
ФутболТоттенхэм- : -Ливерпуль
ФутболТомь- : -ЦСКА
ХоккейСКА- : -Металлург
ФутболЗенит- : -Амкар
ФутболХалл Сити- : -Манчестер Юнайтед

«Эпопея «Куда пойдет Бердыев закончилась». Ловчев о возвращении Семина в «Локо»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юрий Семин и Курбан Бердыев
Юрий Семин и Курбан БердыевИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о возвращении Юрия Семина в «Локомотив» в роли главного тренера.

Вот и эпопея под названием «Куда перейдет Бердыев» закончилась. Недавно я уже писал, что хочу, чтобы народ заставил руководство Ростовской области вернуть Бердыева в «Ростов». Сейчас этого вдвойне желаю.

А возвращению Семина в «Локомотив» можно только порадоваться. Всегда удивлялся, когда такие серьезные тренеры сидят без работы. Недавно вот Валерий Газзаев представлял людей, поддержавших его кандидатуру на выборах президента РФС. На том мероприятии напротив меня сидели Семин, Газзаев и Романцев. И я сказал: «Не понимаю, почему эти три человека должны здесь сидеть, а не работать в наших футбольных командах». Приезжают разные иностранцы – Муслины и Гржебики, а вот эти три, мастодонта, можно сказать, не тренируют.

Проклятие Семина. Николай Роганов о новом старом тренере «Локомотива»

Да, у Семина не получилось в «Анжи». Хотя семинский «Анжи» мне нравился больше нынешнего – лучше играл. Только очков у команды было мало, потому что Алмейда из таких положений не забивал! А виноват Семин оказался.

Новый президент «Локо» Илья Геркус пока делает очень правильные шаги по привлечению болельщиков на трибуны – и Чорлуку подписал, акции различные устраивает, и вот теперь самый главный шаг – вернул в команду Семина. Думаю, это назначение разбудит команду. Теперь у игроков есть главный тренер и, следовательно, понимание, как и во что будет играть команда.

Говорят, дважды в одну реку не входят. Но ведь не просто так болельщики вывешивают баннеры: «Семин – наше все». Они уже натерпелись, настрадались за последние годы, поэтому и дадут легендам клуба время. А время ой как понадобится – «Локо» должен бороться за пятерку уже сейчас. Но все равно нужно усиление.

Голосование: Чего добьется «Локомотив» в этом сезоне после возвращения Юрия Семина?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Мещеряков: Подготовка молодых футболистов - фактор приглашения Семина в «Локомотив»Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, почему клуб принял решение назначить Юрия Семина на должность главного тренера команды.Юрий Семин: Даже у меня, опытного человека, есть волнение после возвращению в «Локомотив»Новый главный тренер «Локо» Юрий Семин во время прямого эфира, организованного пресс-службой клуба, рассказал о первых чувствах по возвращению в команду.Юрий Семин: Скорее всего, до зимы в «Локомотиве» трансферов не будетНовый главный тренер «Локомотива» Юрий Семин во время прямого эфира, организованного пресс-службой клуба, рассказал о трансферных планах команды, а также о комплектовании тренерского штаба.Юрий Семин официально назначен главным тренером «Локомотива»«Локомотив» официально подтвердил назначение Юрия Семина главным тренером клуба.Проклятие Семина. Николай Роганов о новом старом тренере «Локомотива»Проклятие Семина. Николай Роганов о новом старом тренере «Локомотива»Илья Геркус правильно сделал, что позвал Юрия Семина в «Локомотив». Только так можно было снять проклятие с должности главного тренера.Семин возглавил «Локомотив»Семин возглавил «Локомотив»Главным тренером «Локомотива» назначен Юрий Семин, сообщает «Спорт-Экспресс».Саркис Оганесян: Беспокоит линия атаки «Локомотива»Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян поделился мыслями о проблеме команды - низкой результативности.Виталий Денисов: «Краснодар» - удобный соперник? Теперь будет другой матчЗащитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о подготовке команды к матчу с «Краснодаром» в 5-м туре РФПЛ.«Галатасарай» заплатит «Локомотиву» за Диарра 5 млн евро«Галатасарай» выплатит «Локомотиву» 5 миллионов евро неустойки за французского полузащитника Лассана Диарра, сообщает Fanatik.«Ростов» поборется за 3-е место, ЦСКА – за выход из группы». Прогноз Ловчева«Ростов» поборется за 3-е место, ЦСКА – за выход из группы». Прогноз ЛовчеваОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.Семин поставил «Локомотиву» ультиматум – или он, или БердыевБывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поставил перед руководством столичного клуба ультиматум.Коноплянка перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛКоноплянка перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛSovsport.ru о возможных и состоявшихся переходах в летнее трансферное окно РФПЛ.Неманья Пейчинович: Дзюбе до Ибрагимовича очень далекоЗащитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, что швед Златан Ибрагимович довольно жестко ведет себя в единоборствах и провоцирует соперников.Массажист-реабилитолог «Локомотива» приглашен в сборную РоссииМассажист-реабилитолог «Локомотива» Сергей Семакин будет работать со сборной России, сообщает официальный сайт железнодорожников.«Бердыев – это уже не тренер, а бизнесмен». «100% футбола» с Бубновым«Бердыев – это уже не тренер, а бизнесмен». «100% футбола» с БубновымФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» поделился мнением о последних событиях в РФПЛ.«Спартак» стал лучшей командой 4-го тураПо данным InStat, «Спартак» стал лучшей командой 4-го тура премьер-лиги. Напомним, красно-белые обыграли «Краснодар» – 2:0.На войне слабакам не место. Евгений Ловчев – об Олимпиаде в РиоНа войне слабакам не место. Евгений Ловчев – об Олимпиаде в РиоОбозреватель Sovsport.ru – об Играх в Рио, Михаиле Мамиашвили и лимите на легионеров.Лассана Диарра станет игроком «Галатасарая»Французский полузащитник Лассана Диарра подпишет контракт со стамбульским «Галатасараем» после того, как решит вопрос с задолженностью перед «Локомотивом».Не хватило только мяса. Что «Локо» делает для возвращения публики на стадионНе хватило только мяса. Что «Локо» делает для возвращения публики на стадионРепортаж из Черкизова с фото и видео, где «Локо» удивляет креативом и тем, что играет четвертый матч подряд вничью.Олег Пашинин: К идее возвращения в «Локомотив» Семина отношусь очень положительноИсполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин после ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) в четвертом туре РФПЛ отметил, что был бы рад возвращению в клуб его бывшего наставника Юрия Семина.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости

Cпецпредложения