«Эпопея «Куда пойдет Бердыев закончилась». Ловчев о возвращении Семина в «Локо»

Юрий Семин и Курбан Бердыев Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о возвращении Юрия Семина в «Локомотив» в роли главного тренера.



Вот и эпопея под названием «Куда перейдет Бердыев» закончилась. Недавно я уже писал, что хочу, чтобы народ заставил руководство Ростовской области вернуть Бердыева в «Ростов». Сейчас этого вдвойне желаю.

А возвращению Семина в «Локомотив» можно только порадоваться. Всегда удивлялся, когда такие серьезные тренеры сидят без работы. Недавно вот Валерий Газзаев представлял людей, поддержавших его кандидатуру на выборах президента РФС. На том мероприятии напротив меня сидели Семин, Газзаев и Романцев. И я сказал: «Не понимаю, почему эти три человека должны здесь сидеть, а не работать в наших футбольных командах». Приезжают разные иностранцы – Муслины и Гржебики, а вот эти три, мастодонта, можно сказать, не тренируют.

Да, у Семина не получилось в «Анжи». Хотя семинский «Анжи» мне нравился больше нынешнего – лучше играл. Только очков у команды было мало, потому что Алмейда из таких положений не забивал! А виноват Семин оказался.

Новый президент «Локо» Илья Геркус пока делает очень правильные шаги по привлечению болельщиков на трибуны – и Чорлуку подписал, акции различные устраивает, и вот теперь самый главный шаг – вернул в команду Семина. Думаю, это назначение разбудит команду. Теперь у игроков есть главный тренер и, следовательно, понимание, как и во что будет играть команда.

Говорят, дважды в одну реку не входят. Но ведь не просто так болельщики вывешивают баннеры: «Семин – наше все». Они уже натерпелись, настрадались за последние годы, поэтому и дадут легендам клуба время. А время ой как понадобится – «Локо» должен бороться за пятерку уже сейчас. Но все равно нужно усиление.