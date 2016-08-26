Кондит - Майя, Петтис - Оливейра и другие бои ММА предстоящего уикенда

В предстоящие выходные в Северной Америке пройдет два больших турнира, которые организуют промоутерские компании Bellator и UFC.

Sovsport.ru - о самых ожидаемых противостояниях недели.

Bellator 160

27 августа. «Honda Center», Лос-Анджелес, штат Калифорния, США

Стоимость билетов: от 40 до 580 долларов (от 2600 до 37700 рублей)

Бен Хендерсон (США, 23-6) - Патрисио Фрейре (Бразалия, 25-3)

Экс-чемпиона UFC Бена Хендесрона в последнее время прилично штормит. Поражения чередуются с победами, а последний бой против россиянина Андрея Корешкова ему, наверное, снится до сих пор. 22 апреля ученик Александра Шлеменко не оставил ни единого шанса американцу, разбив его в титульном бою в каждом из раундов. Реабилитироваться Хендерсону предстоит против опытного бразильца Патрисио Фрейре по прозвищу «Питбуль».

Последние бои соперников

Бен Хендерсон: Рафаэль дос Аньос (поражение нокаутом в первом раунде), Дональд Серроне (поражение единогласным решением судей), Брэндон Тэтч (победа сабмишеном в четвертом раунде), Хорхе Масвидаль (победа раздельным решением судей), Андрей Корешков (поражение единогласным решением судей).

Патрисо Фрейре: Пэт Курран (победа единогласным решением судей), Даниэль Страус (победа сабмишеном в четвертом раунде), Даниэль Вайхель (победа нокаутом во втором раунде), Даниэль Страус (поражение единогласным решением судей), Хенри Корралес (победа сабмишеном во втором раунде).

Прогноз Sovsport.ru: победа Бена Хендерсона единогласным решением судей

Другие значимые бои турнира

Бубба Дженкинс (11-2) - Георгий Караханян (24-6-1)

Хенри Корралес (12-3) - Эй-Джей Макки (4-0)

Дерек Андерсон (13-2) - Саад Авад (19-7)

UFC ON FOX 21

27 августа. «Rogers Arena», Ванкувер, Канада

Стоимость билетов: от 53 до 795 долларов (от 3445 до 51675 рублей)

Карлос Кондит (США, 30-9) - Дэмиан Майя (Бразилия, 23-6)

В последних шести поединках некогда грозный Карлос Кондит потерпел четыре поражения, в то время, как его соперник Дэмиан Майя имеет серию из пяти побед кряду в UFC в том числе и над российским бойцом Александром Яковлевым. Тем не менее, именно американец является фаворитом предстоящего поединка.

Последние бои соперников

Карлос Кондит: Джонни Хендрикс (поражение единогласным решением судей), Мартин Кампманн (победа техническим нокактом в четвертом раунде), Тайрон Вудли (поражение техническим нокаутом во втором раунде), Тиаго Алвес (победа техническим нокаутом во втором раунде), Робби Лаулер (поражение раздельным решением судей).

Демиан Майя: Александр Яковлев (победа единогласным решением судей), Райан Лафлейр (победа единогласным решением судей), Нейл Мэгни (победа сабмишеном во втором раунде), Гуннар Нельсон (победа единогласным решением судей), Мэтт Браун (победа сабмишеном в третьем раунде).

Прогноз Sovsport.ru: победа Карлоса Кондита единогласным решением судей.

Энтони Петтис (США, 18-5) - Чарльз Оливейра (Бразилия, 21-5)

Петтис в последнее время выступает просто ужасающе. Последние три поединка он уступил судейским решением, причем ни в одном из боев он не показал всех своих возможностей. Такого Петтиса, как в бою против Дональда Серроне (победа нокаутом в первом раунде - прим.ред.) мы не видели уже очень давно. Оливейра же, наоборот, после победы над Майлсом Джури находится в прекрасном психологическом состоянии. Этот поединок должен вывести его на лидирующие позиции в рейтинге легковесов.

Последние бои соперников

Энтони Петтис: Бен Хендерсон (победа сабмишеном в первом раунде), Гилберт Мелендез (победа сабмишеном во втором раунде), Рафаэль дос Аньос (поражение единогласным решением судей), Эдди Альварес (поражение раздельным решением судей), Эдсон Барбоза (поражение единогласным решением судей).

Чарльз Оливейра: Хатсу Хиоки (победа сабмишеном во втором раунде), Джереми Стефенс (победа единогласным решением судей), Ник Ленц (победа сабмишеном в третьем раунде), Макс Холловей (поражение техническим нокаутом в первом раунде), Майлс Джури (победа сабмишеном в первом раунде).

Прогноз Sovsport.ru: победа Чарльза Оливейры сабмишеном

Пейдж Ванзант (США, 6-2) - Бек Роулингс (Австралия, 7-4)

Одна из самых красивых девушек ММА Пейдж Ванзант наконец-то возвращается в смешанные единоборства после участия в шоу «Танцах со звездами», в котором стала настоящей звездой. Свой последний поединок она провела 10 декабря 2015 года и проиграла Роуз Намаюнас в пятом раунде сабмишеном. Для ее соперницы Бек Роулингс поединок против Пейдж станет четвертым в UFC. Два крайних боя она выиграла.

Последние бои соперников

Пейдж Ванзант: Кортни Хаймс (победа сабмишеном в первом раунде), Кайлин Курран (победа техническим нокаутом в третьем раунде), Фелис Херриг (победа единогласным решением судей), Алекс Чемберс (победа сабмишеном в третьем раунде), Роуз Намаюнас (поражение сабмишеном в пятом раунде).

Бек Роулингс: Джасминка Кив (победа сабмишеном в первом раунде), Мизуки Инауэ (поражение единогласным решением судей), Хзер Кларк (поражение единогласным решением судей), Лиса Эллис (победа сабмишеном в первом раунде), Сео Хи Хам (победа единогласным решением судей).

Прогноз Sovsport.ru: победа Пейдж Ванзант единогласным решением судей.

Другие поединки турнира

Джим Миллер (26-8) - Джо Лоузон (26-11)

Сэм Элви (27-8) - Кевин Кейси (9-4-1)

Чед Лаприс (10-2) - Тибо Гути (11-2)

Энрике Барсола (11-2-1) - Кайл Бохняк (6-1)

Джош Эмметт (10-0) - Джереми Кеннеди (8-0)

Гаррет Маклеллан (13-4) - Алессио Ди Чирико (9-1)

Шейн Кэмпбелл (12-5) - Фелипе Силва (7-0)

Адам Хантер (7-1) - Райан Джейнс (8-1)