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Важный вопрос. Почему я хожу на тренировки, но остаюсь толстым?

Михаил Боков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Важный вопрос. Почему я хожу на тренировки, но остаюсь толстым?
Источник: Reuters

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: почему я хожу на тренировки, но все еще остаюсь толстым?

Отвечает Ярослав Лаушкин, фитнес-тренер и диетолог:

- Я боюсь разочаровать некоторых людей своим ответом, но если человек ходит в зал, а его вес не меняется – проблема в нем самом.

Можно было, конечно, сказать банальное: что это неправильно подобрали программу, что неправильное питание. Но мой опыт показывает: иногда люди занимаются по дурным, неправильно выстроенным программам, а про еду и речи нет – едят все, что могут, но все равно прогрессируют. Потому что они выкладываются в зале по-максимуму.

Парадоксально, но если результата от работы в зале нет, то почти наверняка причина в том, что человек сам настроен на отсутствие результата. Таких людей очень много. ЗОЖ сегодня популярен, и информационное поле ежедневно атакует навязчивой рекламой. Эта реклама обещает несбыточное – быструю потерю веса, быструю форму за месяц, за неделю, за две. И в конце концов, насмотревшись этой рекламы, человек идет в зал. Но идет туда, что называется, для галочки – ему важно само действие, после которого он может сказать себе: «Ну, вот я попробовал, и ничего не получилось» - и опустить руки. Результат как таковой ему и не нужен – хотя, он сам вряд ли признается в этом.

Ярослав Лаушкин
Ярослав Лаушкин


Это такие люди любят нанимать коучей и покупать сразу пакет персональных тренировок. Все это нужно им, чтобы было на кого свалить свою неудачу. «Я хожу в зал, но все еще остаюсь полным» - значит, тренер виноват. При этом они уверены, что прилагают максимум усилий, хотя это не так. Они могут кряхтеть и стонать на весь зал, изображая серьезную работу – но все это лукавство. Человек не работает с должной степенью интенсивности.

Как определить, что интенсивность достаточная для прогресса и «диагностировать» самого себя? Все индивидуально. Но самые простые «средние» показатели такие: вы чувствуете жжение и легкую боль в мышце, она наполняется кровью, увеличивается в размере (это так называемый «памп» - накачка). При этом вы делаете упражнение с правильной техникой, а усилие приходится точно в прорабатываемую мышцу. Вы способны выполнить примерно 15 повторений до отказа в течение 20-25 секунд.

Вторая важная вещь, чтобы был результат – постановка конкретных целей. Зачем я хочу похудеть? Каким именно я хочу стать? Что мне это даст и как изменит мою жизнь? Будь моя воля, я бы в каждом фитнес-клубе поставил кабинет с психологом, который задавал бы всем приходящим эти вопросы и помогал им формулировать свои цели. С человеком, который точно знает, чего он хочет и для чего ему это, работать всегда эффективнее. Он точно не останется толстым, если решил похудеть.

Ну, и конечно нужно трезво оценивать свои силы. Вы не превратитесь из толстяка в худощавого юношу за две недели или за месяц – как это обещает реклама. Нужно настроить себя на работу в течение долгого времени: она должна стать привычкой. И тогда – будет успех. При этом не нужно загонять себя в жесткие рамки сразу, отказываясь от еды и всех удовольствий жизни. Делать это нужно плавно, и обязательно включать разгрузочные дни. Не будет ничего страшного, если раз в пять-семь дней вы позволите себе расслабиться и съесть или выпить то, что любите. Жить так и идти к своей цели будет намного проще.

ИНТЕРЕСНО. Лишний вес может быть не только препятствием, но и подмогой в спорте. Пример – 28-летняя уроженка Анголы Тереза Алмейда, которая весит около 100 кг. Она вошла в историю Олимпийских игр под прозвищем «Ба». В Рио Алмейда защищала ворота национальной сборной Анголы по гандболу. Она говорит, что большие габариты – ее несомненный плюс, поскольку дыр в воротах от этого остается меньше.

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