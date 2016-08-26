Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверсталь3 : 2 БМеталлург
ХоккейСКА7 : 1Салават Юлаев
ФутболБалтика1 : 3Динамо
ФутболБАТЭ2 : 2Астана
ФутболЦрвена Звезда1 : 1Сассуоло
ХоккейАк Барс1 : 2 БНефтехимик
ХоккейЦСКА3 : 0Трактор
ФутболПартизани0 : 0Краснодар
ФутболПАОК2 : 0Динамо Тбилиси
ФутболШахтер2 : 0Истанбул
ХоккейАдмирал3 : 4 БЛокомотив
ФутболКрылья Советов0 : 0Уфа
ХоккейАк Барс0 : 1Медвешчак
ФутболБавария- : -Вердер
ФутболБетис- : -Депортиво
ХоккейАмур2 : 3Динамо Москва
ФутболДнепр1 : 0Заря
ФутболЗенит (мол)2 : 0Амкар (мол)
ФутболМарсель- : -Лорьян
ФутболЭспаньол- : -Малага
ФутболОренбург- : -Рубин
Формула-1Гран-при Бельгии. Квалификация
ХоккейСпартак- : -Динамо Рига
ХоккейЦСКА- : -Салават Юлаев
ФутболЛацио- : -Ювентус
ФутболТоттенхэм- : -Ливерпуль
ФутболТомь- : -ЦСКА
ХоккейСКА- : -Металлург
ФутболЗенит- : -Амкар
ФутболХалл Сити- : -Манчестер Юнайтед

Юрий Семин: Подумал: а почему бы не я?

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юрий Семин вошел в одну реку трижды. И это только как главный тренер "Локомотива"
Юрий Семин вошел в одну реку трижды. И это только как главный тренер "Локомотива"Источник: Sovsport.ru

Спустя шесть лет, 69-летний Юрий Семин вновь стал главным тренером «Локомотива» – он возглавил команду в третий раз. То, о чем говорилось давно, произошло в пятницу. О назначении сообщил официальный сайт клуба. Вскоре после этого Юрий Семин дал интервью Sovsport.ru.

«НЕ НАДО НИ О ЧЕМ ЖАЛЕТЬ»

- Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Вы вошли уже трижды. И это только как главный тренер.
- Это старая присказка. Давайте говорить о чем-то новом.

- О новом главном тренере, например. Когда было решено, что вы возвращаетесь?
- Раз сегодня (в пятницу – Прим. ред.) объявили, значит, сегодня и решилось. До этого руководители клуба хотели понять, каким я вижу «Локомотив», какие у меня идеи. Поэтому с президентом клуба общался давно. Ну, а председатель совета директоров «Локомотива» в итоге поддержал идею моего прихода в клуб.

- Так какие у вас идеи? Чего вы хотите в «Локомотиве»?
- Хочу, чтобы на наш стадион ходило очень много людей. Чтобы он заполнялся. А будет заполняться – значит, станем выигрывать титулы. Хочу, чтобы в команде было больше своих воспитанников. Но при этом и очень качественные иностранцы тоже должны быть.

- Про своих воспитанников вы сказали. Вас задевало, когда перед этим сезоном «Локомотив» покинули талантливые Жемалетдинов и Махатадзе, ушедшие в «Рубин»?
- Так получилось, да. Сегодня можно жалеть об этом.

- Вы не считаете, что много времени потрачено зря? Столько тренеров сменилось в «Локомотиве», но вернулись-то все равно опять к вам.
- Время прошло – и не надо ни о чем жалеть. На том этапе тоже были положительные моменты. Наверное, без ошибок нигде нельзя обойтись. Тот этап прошел, сейчас нужно все доказывать заново. Надо сегодняшним днем жить. А если я стану вспоминать, как все было, то смысла в этом не будет. Прошло и прошло. Футбол всегда все расставляет по своим местам.

- Когда руководство в «Локомотиве» сменилось, вы сказали, что желание работать у вас есть. Можно сказать, что уже в тот момент чувствовали: «Локомотив» позовет?
- Конечно, подсознательно такое чувство было. Ну, и потом я увидел, что клуб повернулся лицом к ребятам, которые завоевывали награды для «Локомотива». Были приглашены Лоськов, Хапов... Тоже думал: а почему бы не я?

Конечно, у меня было чувство: «Локомотив» позовет

«ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛОСЬКОВА? ВОЗМОЖНО»

- Как вы можете охарактеризовать нынешний «Локомотив»?
- Как команду, которая полностью не реализовала свои возможности. Это главный недостаток на сегодняшний день. Игроки должны реализовывать потенциал на 100 процентов. Над этим будем работать, об этом беседовать с игроками. Главное для меня – чтобы игроки получали удовольствие от футбола.

- Вам нравился футбол «Локо» в последнее время?
- Моментами нравился. Моментами – не очень. Но футбол всегда нравится, когда есть результат, когда что-то выигрывается. А на вкус и цвет… Знаете, у каждого свое понимание хорош футбол или нет. Есть победный футбол. А есть красивый, но без результата. Я бы хотел совместить – игру и результат.

- В штабе клуба, как вы сказали, остаются Лоськов и Пашинин. Нет ли мысли позвать и Черевченко?
- С Игорем не разговаривал. Будет время – обязательно с ним поговорим. Не знаю, какие у него планы. Не знал о них и когда он уходил из клуба. Но Черевченко – локомотивец. Он многое сделал как игрок и тренер для «Локомотива». И имеет все основания для работы здесь.

- Лоськов сейчас в тренерском штабе. Но нет ли у вас мысли заявить его как игрока, чтобы он провел прощальный матч?
- Посмотрим. Это возможно.

Я - Алекс Фергюсон? Это, конечно, большой бонус от президента

«ХОЧЕТСЯ ОБНОВИТЬ НАГРАДЫ»

- Вы называли продажу Ниасса зимой абсурдом. В итоге после его ухода «Локо» так и не решил проблему атаки. Как это сделать?
- Сейчас – решать теми, кто есть. Это тоже игроки довольно квалифицированные. Да, каждому тренеру хочется топ-игрока. Но на сегодня вот такая ситуация. А, может, эти ребята еще лучше заиграют, чем Ниасс!..

- Когда клуб продлевал контракт с Чорлукой, с вами уже советовались?
- Правильно сделали, что продлили контракт с ним. Но меня не было в клубе в тот момент. Тогда я не имел отношения к «Локомотиву». Так почему со мной должны были советоваться? Чорлука – игрок высокого уровня, один из лидеров. Тренер только рад тому, что он остается.

- Какая задача у «Локомотива» на сезон? Она меняется с вашим приходом?
- В «Локомотиве» всегда ставят высокие задачи. И сам человек, который здесь работает, должен ставить задачу перед собой, чтобы команда была в лидерах и боролась. «Локомотив» – это лицо такой большой компании, как РЖД. Она всегда помогала спорту и футболу. Поэтому задачи перед нами – серьезные.

- Чемпионство?
- Сегодня это чересчур. Много очков потеряно. Но реальные задачи мы должны ставить – попадание в еврокубковую зону.

- Вас часто спрашивают про один из символов «Локомотива» – вашу шапку-петушок. Она при вас?
- При мне. Но, может, я ее в музей «Локомотива» отдам. Если она там нужна будет.

- Еще бы! Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал вас Алексом Фергюсоном клуба. Согласитесь, есть в этом что-то.
- Это он мне большой бонус дал, конечно. Что сказать… Каждому свое. Я тоже долгое время проработал в «Локомотиве». Пусть каждый человек посмотрит историю клуба – сколько Семин выиграл с «Локомотивом». Хотелось бы обновить эти награды. Может, поэтому президент так про меня сказал.

- Сказал и позвал.
- Да. Видите, как все получается. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Семин: Я - как Алекс Фергюсон? Это, конечно, большой бонус для меняГлавный тренер «Локо» - о его сравнении с сэром Алексом Фергюсоном.Никита Симонян: Если увижу в составе сборной России на ЧМ-2018 троих бразильцев, отнесусь к этому нормальноПервый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян рассказал о своем отношении к получению российского гражданства иностранными футболистами.Семин не исключил, что Лоськов будет заявлен как игрок и проведет прощальный матч за «Локомотив»Об этом главный тренер заявил Sovsport.ru.Борис Игнатьев: Семин приложит все усилия, чтобы возродить былую славу «Локомотива»Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возвращение Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».Игорь Чугайнов: Если в 70 лет Семину хватит огонька, он поможет «Локомотиву»Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов высказался о назначении Юрия Семина главным тренером команды.Анатолий Мещеряков: Подготовка молодых футболистов - фактор приглашения Семина в «Локомотив»Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, почему клуб принял решение назначить Юрия Семина на должность главного тренера команды.«Эпопея «Куда пойдет Бердыев закончилась». Ловчев о возвращении Семина в «Локо»«Эпопея «Куда пойдет Бердыев закончилась». Ловчев о возвращении Семина в «Локо»Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о возвращении Юрия Семина в «Локомотив» в роли главного тренера.Юрий Семин: Даже у меня, опытного человека, есть волнение после возвращению в «Локомотив»Новый главный тренер «Локо» Юрий Семин во время прямого эфира, организованного пресс-службой клуба, рассказал о первых чувствах по возвращению в команду.Юрий Семин: Скорее всего, до зимы в «Локомотиве» трансферов не будетНовый главный тренер «Локомотива» Юрий Семин во время прямого эфира, организованного пресс-службой клуба, рассказал о трансферных планах команды, а также о комплектовании тренерского штаба.Юрий Семин официально назначен главным тренером «Локомотива»«Локомотив» официально подтвердил назначение Юрия Семина главным тренером клуба.Проклятие Семина. Николай Роганов о новом старом тренере «Локомотива»Проклятие Семина. Николай Роганов о новом старом тренере «Локомотива»Илья Геркус правильно сделал, что позвал Юрия Семина в «Локомотив». Только так можно было снять проклятие с должности главного тренера.Семин возглавил «Локомотив»Семин возглавил «Локомотив»Главным тренером «Локомотива» назначен Юрий Семин, сообщает «Спорт-Экспресс».Саркис Оганесян: Беспокоит линия атаки «Локомотива»Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян поделился мыслями о проблеме команды - низкой результативности.Виталий Денисов: «Краснодар» - удобный соперник? Теперь будет другой матчЗащитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о подготовке команды к матчу с «Краснодаром» в 5-м туре РФПЛ.«Галатасарай» заплатит «Локомотиву» за Диарра 5 млн евро«Галатасарай» выплатит «Локомотиву» 5 миллионов евро неустойки за французского полузащитника Лассана Диарра, сообщает Fanatik.Семин поставил «Локомотиву» ультиматум – или он, или БердыевБывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поставил перед руководством столичного клуба ультиматум.Коноплянка перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛКоноплянка перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛSovsport.ru о возможных и состоявшихся переходах в летнее трансферное окно РФПЛ.Неманья Пейчинович: Дзюбе до Ибрагимовича очень далекоЗащитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, что швед Златан Ибрагимович довольно жестко ведет себя в единоборствах и провоцирует соперников.Массажист-реабилитолог «Локомотива» приглашен в сборную РоссииМассажист-реабилитолог «Локомотива» Сергей Семакин будет работать со сборной России, сообщает официальный сайт железнодорожников.«Бердыев – это уже не тренер, а бизнесмен». «100% футбола» с Бубновым«Бердыев – это уже не тренер, а бизнесмен». «100% футбола» с БубновымФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» поделился мнением о последних событиях в РФПЛ.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Олег Пашинин
Олег Пашининвсе новости
Дмитрий Лоськов
Дмитрий Лоськоввсе новости
Илья Геркус
Илья Геркусвсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости

Cпецпредложения