Юрий Семин: Подумал: а почему бы не я?

Юрий Семин вошел в одну реку трижды. И это только как главный тренер "Локомотива" Источник: Sovsport.ru

Спустя шесть лет, 69-летний Юрий Семин вновь стал главным тренером «Локомотива» – он возглавил команду в третий раз. То, о чем говорилось давно, произошло в пятницу. О назначении сообщил официальный сайт клуба. Вскоре после этого Юрий Семин дал интервью Sovsport.ru.

«НЕ НАДО НИ О ЧЕМ ЖАЛЕТЬ»

- Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Вы вошли уже трижды. И это только как главный тренер.

- Это старая присказка. Давайте говорить о чем-то новом.

- О новом главном тренере, например. Когда было решено, что вы возвращаетесь?

- Раз сегодня (в пятницу – Прим. ред.) объявили, значит, сегодня и решилось. До этого руководители клуба хотели понять, каким я вижу «Локомотив», какие у меня идеи. Поэтому с президентом клуба общался давно. Ну, а председатель совета директоров «Локомотива» в итоге поддержал идею моего прихода в клуб.

- Так какие у вас идеи? Чего вы хотите в «Локомотиве»?

- Хочу, чтобы на наш стадион ходило очень много людей. Чтобы он заполнялся. А будет заполняться – значит, станем выигрывать титулы. Хочу, чтобы в команде было больше своих воспитанников. Но при этом и очень качественные иностранцы тоже должны быть.

- Про своих воспитанников вы сказали. Вас задевало, когда перед этим сезоном «Локомотив» покинули талантливые Жемалетдинов и Махатадзе, ушедшие в «Рубин»?

- Так получилось, да. Сегодня можно жалеть об этом.

- Вы не считаете, что много времени потрачено зря? Столько тренеров сменилось в «Локомотиве», но вернулись-то все равно опять к вам.

- Время прошло – и не надо ни о чем жалеть. На том этапе тоже были положительные моменты. Наверное, без ошибок нигде нельзя обойтись. Тот этап прошел, сейчас нужно все доказывать заново. Надо сегодняшним днем жить. А если я стану вспоминать, как все было, то смысла в этом не будет. Прошло и прошло. Футбол всегда все расставляет по своим местам.

- Когда руководство в «Локомотиве» сменилось, вы сказали, что желание работать у вас есть. Можно сказать, что уже в тот момент чувствовали: «Локомотив» позовет?

- Конечно, подсознательно такое чувство было. Ну, и потом я увидел, что клуб повернулся лицом к ребятам, которые завоевывали награды для «Локомотива». Были приглашены Лоськов, Хапов... Тоже думал: а почему бы не я?

Конечно, у меня было чувство: «Локомотив» позовет

«ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛОСЬКОВА? ВОЗМОЖНО»

- Как вы можете охарактеризовать нынешний «Локомотив»?

- Как команду, которая полностью не реализовала свои возможности. Это главный недостаток на сегодняшний день. Игроки должны реализовывать потенциал на 100 процентов. Над этим будем работать, об этом беседовать с игроками. Главное для меня – чтобы игроки получали удовольствие от футбола.

- Вам нравился футбол «Локо» в последнее время?

- Моментами нравился. Моментами – не очень. Но футбол всегда нравится, когда есть результат, когда что-то выигрывается. А на вкус и цвет… Знаете, у каждого свое понимание хорош футбол или нет. Есть победный футбол. А есть красивый, но без результата. Я бы хотел совместить – игру и результат.

- В штабе клуба, как вы сказали, остаются Лоськов и Пашинин. Нет ли мысли позвать и Черевченко?

- С Игорем не разговаривал. Будет время – обязательно с ним поговорим. Не знаю, какие у него планы. Не знал о них и когда он уходил из клуба. Но Черевченко – локомотивец. Он многое сделал как игрок и тренер для «Локомотива». И имеет все основания для работы здесь.

- Лоськов сейчас в тренерском штабе. Но нет ли у вас мысли заявить его как игрока, чтобы он провел прощальный матч?

- Посмотрим. Это возможно.

Я - Алекс Фергюсон? Это, конечно, большой бонус от президента

«ХОЧЕТСЯ ОБНОВИТЬ НАГРАДЫ»

- Вы называли продажу Ниасса зимой абсурдом. В итоге после его ухода «Локо» так и не решил проблему атаки. Как это сделать?

- Сейчас – решать теми, кто есть. Это тоже игроки довольно квалифицированные. Да, каждому тренеру хочется топ-игрока. Но на сегодня вот такая ситуация. А, может, эти ребята еще лучше заиграют, чем Ниасс!..

- Когда клуб продлевал контракт с Чорлукой, с вами уже советовались?

- Правильно сделали, что продлили контракт с ним. Но меня не было в клубе в тот момент. Тогда я не имел отношения к «Локомотиву». Так почему со мной должны были советоваться? Чорлука – игрок высокого уровня, один из лидеров. Тренер только рад тому, что он остается.

- Какая задача у «Локомотива» на сезон? Она меняется с вашим приходом?

- В «Локомотиве» всегда ставят высокие задачи. И сам человек, который здесь работает, должен ставить задачу перед собой, чтобы команда была в лидерах и боролась. «Локомотив» – это лицо такой большой компании, как РЖД. Она всегда помогала спорту и футболу. Поэтому задачи перед нами – серьезные.

- Чемпионство?

- Сегодня это чересчур. Много очков потеряно. Но реальные задачи мы должны ставить – попадание в еврокубковую зону.

- Вас часто спрашивают про один из символов «Локомотива» – вашу шапку-петушок. Она при вас?

- При мне. Но, может, я ее в музей «Локомотива» отдам. Если она там нужна будет.

- Еще бы! Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал вас Алексом Фергюсоном клуба. Согласитесь, есть в этом что-то.

- Это он мне большой бонус дал, конечно. Что сказать… Каждому свое. Я тоже долгое время проработал в «Локомотиве». Пусть каждый человек посмотрит историю клуба – сколько Семин выиграл с «Локомотивом». Хотелось бы обновить эти награды. Может, поэтому президент так про меня сказал.

- Сказал и позвал.

- Да. Видите, как все получается.