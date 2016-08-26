Шестерка любой ценой. Что значит для России реформа еврокубков

Исполком УЕФА на своем заседании в швейцарском Ньоне одобрил реформы еврокубков. Изменения вступят в силу, начиная с сезона-2018/19. Новый формат будет действовать на протяжении трех лет. Sovsport.ru объясняет, что случилось.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

1. Четыре сильнейших клуба из стран, занимающих первое место в таблице коэффициентов УЕФА, будут получать место в групповом турнире (сейчас первые четыре места занимают Испания, Англия, Германия и Италия).

2. Вводится новая система подсчета клубных коэффициентов: баллы будут начисляться только за собственные результаты. Коэффициент страны не будет влиять на коэффициент клуба.

3. При расчете коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире - Лиге чемпионов или Лиге Европы. Клубы, побеждавшие в них, получат дополнительные очки.

4. Существенно увеличатся отчисления клубам и лигам

5. Меняется принцип распределения доходов. Вводится новая четырехступенчат ая система: базовые выплаты, выплаты за результат, за клубный коэффициент (исторические достижения) и выплаты из маркетингового пула.

6. Победитель Лиги Европы будет гарантированно попадать в групповой турнир Лиги чемпионов (сейчас есть вероятность, что он может начать борьбу с 4-го отборочного раунда).

Окончательно правила допуска в турнир будут выработаны к концу года. При этом ряд положений остались неизменными. В групповом турнире Лиги чемпионов по-прежнему будут принимать участие 32 команды, а Лиги Европы – 48. В Лиге чемпионов сохранятся отборочный турнир с делением на так называемые «Путь чемпионов» и «Турнир 15-ти».

«Эволюция клубных турниров УЕФА - результат обширных консультаций с участием всех заинтересованных сторон. Поправки не изменят спортивного принципа и не повлияют на право всех ассоциаций делегировать клубы в элитные клубные турниры Европы. Мы рады, что европейский футбол остается единым и верным концепциям солидарности, честной борьбы, справедливого распределения и грамотного управления», - сказал по итогам заседания исполняющий обязанности генсека УЕФА грек Теодор Теодоридис.

ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ?

Призрак закрытой суперлиги давно бродит по Европе. В какие-то годы, когда у власти в европейском футболе были могущественные Леннарт Юханссон или неистощимый реформатор Мишель Платини, он прятался и был почти не виден. В какие-то – начинал материализовыват ься. Как сейчас, когда в УЕФА уже почти год нет сильного лидера, а выборы нового президента пройдут только в сентябре. Зимой английские СМИ писали о том, что местные клубы якобы обсудили проект создания закрытой лиги, который якобы были готовы финансировать американские толстосумы. Летом появилась информация, что бизнесмен Ван Цзяньлинь (богатейший человек Китая) планирует создать свой супертурнир и собрать там сильнейшие клубы Европы…

Очевидно, что угроза чего-то подобного была реальна, и УЕФА должен был реагировать. В итоге получилось то, что все обозреватели назвали не иначе, как революцией, пусть чиновники и говорят об «эволюции». По сути, сделан еще один шаг к созданию элитарного закрытого клуба, о котором так мечтают топ-клубы, которым надоело мотаться в места вроде Загреба или Астаны – теперь присутствие скромных команд в Лиге чемпионов будет минимальным. А новые правила начисления клубных коэффициентов позволят им и УЕФА не волноваться при жеребьевке.

А еще топ-клубы хотят еще больше денег. И они их получат. Новая система распределения доходов – 15% от общего маркетингового пула, 25% - базовая выплата, и по 30% за результат и исторические достижения - работает на них. Какие будут результаты, и какие исторические достижения у условного «Лудогорца» и, например, «Реала»?

Как это скажется на российских клубах? Денег будет меньше. Особых результатов у нас нет, исторические достижения тоже невелики. Что касается квоты, то пока УЕФА официально объявил только о четырех гарантированных местах в групповом турнире для команд из первых четырех стран в таблице коэффициентов. Окончательно правила допуска, как уже говорилось, будут выработаны к концу года. Но, скорее всего, 5-я и 6-я страны получат право заявить две команды в групповой турнир, а вот 7-я – уже одну.

Так что нужно биться за первую шестерку. И делать это нужно сейчас – представительств о в еврокубках-2018/ 19 будет определено по итогам уже этого сезона.



