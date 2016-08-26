Канадский кошмар. Виталий Славин - о Валерии Харламове

35 лет назад не стало Валерия Харламова. Он погиб в автокатастрофе по пути на тренировку. За рулем была жена Ирина.

ЛЕГЕНДА №17

Мне понравился этот фильм. Прежде всего сравнением Харламова с тореадором, где в роли быков - канадские профи.

Именно против энхаэловцев Валерий провел лучшие матчи, забил уникальные голы. Канадцы так и не нашли противоядия. Кроме как – сломать его. Сколько бы страна Кленового листа не упивалась победой в Суперсерии-1972, но добыта она нечестно. Их тренер Фергюсон сам признался, что приказал Кларку вырубить 17-го номера русских. Беззубый хам в шестой игре врезал сзади клюшкой по ноге Харламова. Седьмую Валерий пропустил. В восьмой вышел на уколах, только чтоб припугнуть гостей. Все три матча мы проиграли. Если еще учесть, что в той шестой встрече судьи не засчитали стопроцентный гол Харламова – шайба отскочила от вмерзшей в лед внутренней сетки ворот, то весь этот распиаренный триумф канадцев по сути - мерзость и провокация.

Или взять знаменитую бойню в Филадельфии, когда тренер ЦСКА Константин Локтев увел команду в раздевалку. Армейцы к тому дню выиграли серию и перед Олимпиадой-1976 хотели избежать травм. Для НХЛ и «Флайерз», которые владели Кубком Стэнли, это, наоборот, был матч жизни и смерти. И они не нашли ничего лучшего, как снова бить Харламова. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю, как дровосек Эд ван Имп через все поле летел к Валерию и на полной скорости засадил в голову сзади клюшкой.

Но самый гадкий эпизод случился двумя годами ранее в Москве, куда пожаловала сборная ВХА. Узнали мы об этом только в эпоху DVD. После победы наших в шестом матче стало ясно: канадцы эту серию уже не выиграют. Сразу после финальной сирены советское ТВ трансляцию прервало, а в это время остолбеневшие Лужники наблюдали, как тафгай Лей набросился на Харламова, опрокинул на лед и принялся избивать его. Васильев и Петров кинулись на выручку, но канадцы окружили Лея и Харламова и никого не подпускали. Когда Валерий поднялся, на него больно было смотреть: все лицо в крови, свитер разорван едва ли не до пояса…

ЧЕБАРКУЛЬ

Но ничто и никто не мог сломить Харламова. Правда, однажды он все-таки заплакал. Произошло это на заре карьеры.

После тренировки ЦСКА Анатолий Тарасов вошел в раздевалку и объявил: «В Чебаркуле организовали армейскую команду. Надо помочь. Поедут Харламов и Гусев».

И тогда… Вот что рассказал вратарь армейцев и сборной СССР Александр Пашков:

- Валера сидел рядом со мной. И я увидел, как у него потекли слезы! Он прощался с мечтой, с хоккеем. В те годы если из ЦСКА куда-то отправляли, то почти никогда не возвращали.

Харламов, однако, не скис. Во второй лиге за два месяца наколотил под 40 шайб. А тут ЦСКА в Кубке СССР попал на «Звезду». Тарасов в Чебаркуле своими глазами увидел чудеса возмужавшего форварда. Вернул его в Москву и вскоре подобрал идеальных партнеров – Владимира Петрова и Бориса Михайлова.

«САМ НЕ ПОНИМАЮ»

Что интересно, турнир и матч карьеры Харламов провел с другими. Снова возвращаемся в 1972 год. В сезон Игр в Саппоро Тарасов перевел Валерия к Фирсову и Викулову, а на его место поставил Блинова. Тем самым Анатолий Владимирович создал две забойные тройки. Олимпиаду выиграли в одну калитку, а Харламов с 9 шайбами и 16 очками стал первым снайпером и бомбардиром турнира.

Эх, если бы тогда Чернышев и Тарасов не распрощались со сборной… Всеволод Бобров сразу избавился от любимчиков прежних наставников – армейца Фирсова и динамовца Давыдова. Лучшего нападающего страны и надежнейшего защитника. Без них через два месяца проиграли ЧМ в Праге, а затем Суперсерию.

Харламову пришлось творить шедевры в одиночку. Речь, конечно, о дубле в эпохальном матче в Монреале, подробно освещенном в «Легенде №17». Бобров определил Валерия в звено к Мальцеву и Викулову, но Харламов в обоих случаях все сделал сам. Забил после фирменного прохода через все поле, а затем застал Драйдена врасплох щелчком издали. В этом – непредсказуемост и, разнообразии и была сила Харламова.

- У многих игроков есть штампы, привычки, наработанные приемы, - говорит Александр Пашков, которого я попросил охарактеризовать Харламова с точки зрения вратаря. - В этом по большому счету нет ничего плохого. Взять знаменитую точку Альметова. Или сегодня – Овечкина. Все знают, что он будет палить в касание из левого круга вбрасывания, но шайба все равно влетает в ворота. Харламов никогда не повторялся. Причем менял решения – как обыграть, добавить или снизить скорость, уйти вправо-влево, отдать шайбу или самому бросить - в доли секунды. И всегда выбирал наилучшее продолжение! Тарасов спрашивал: «Как у тебя это получается, как решаешь, что делать?» – «Сам не понимаю», - отвечал Валерка.



