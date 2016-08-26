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«Уфа» не приходит одна. «Крылья» проиграли и опустились на последнее место

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Уфа» не приходит одна. «Крылья» проиграли и опустились на последнее место
Источник: ФК «Крылья Советов»

«Крылья» не только проиграли «Уфе», но и опустились на последнее место.

Ожидать результативного матча в Самаре не стоило, ведь в четырех предыдущих турах «Крылья» и «Уфа» забили всего по одному мячу. И команды не обманули ожиданий.

Одно дело, когда не можешь поразить чужие ворота, но постоянно им угрожаешь. Другое – когда есть проблемы с созданием моментов, как у открывавших тур команд. Команда Франка Веркаутерена в среднем за игру на старте чемпионата наносила по 9,5 ударов, команда Виктора Гончаренко – 10,8. У аутсайдеров турнира по этому компоненту – «Урала» и «Анжи» – показатель немногим хуже – 8,3.

Проблемы эти были прогнозируемыми. «Крылья» летом покинул Молло, лучший ассистент команды в прошлом чемпионате (шесть голевых передач). Он вернулся в «Сент-Этьен», у которого был арендован. «Уфа» продала в «Манчестер Сити» Зинченко, самого результативного в своей команде в прошлом чемпионате (два гола и четыре голевые передачи).

В первом тайме «Крылья» нанесли всего три дальних удара, «Уфа» отметилась одним. На 40-й минуте. Второй тайм начался с простых попыток отличиться – команды обменялись дальними ударами. Ткачев попал в штангу, а Игбун пробил рядом со стойкой. Но гораздо чаще мяч вновь катался в центре поля. Самарским болельщикам это было не по душе, и они принялись посвистывать.

Появившийся во втором тайме нападающий «Уфы» Кротов готовился принять мяч в штрафной, когда его сбили в штрафной. И тут уже Игбун не промахнулся.

На радостях «Уфа» стала тянуть время. В меньшинстве после удаления Аликина это было сложнее. Но гости справились. И дотянули до победы – первой в сезоне. У «Крыльев» такой нет. Есть последнее место.

Матч

Крылья Советов - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Игбун 83 (0:1 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Лория, Таранов, Концедалов, Надсон (Корниленко, 85), Цаллагов, Родич, Башкиров, Чочиев, Ткачёв (Паскуато, 78), Бруно (Мбакогу, 52), Яхович

Уфа: Шелия, Никитин, Аликин, Сухов, Васин, Безденежных, Зубарев (Ванек, 69), Засеев (Кротов, 79), Игбун, Стоцкий, Абдулавов (Фатай, 75)

Предупреждения:

Чочиев, 66 - Стоцкий, 50; Аликин, 61; Зубарев, 65; Кротов, 86; Шелия, 90

Удаления:

нет - Аликин, 87

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

26 августа 18:30, Металлург, Текстовая трансляция


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