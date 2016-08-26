День «боксера» Свитова в Казани: без шансов для канадца. Видеообзор матчей КХЛ

Сегодня в чемпионате КХЛ прошли три встречи. Во Владивостоке местный «Адмирал» в упорной борьбе уступил «Локомотиву» в серии буллитов (3:4 Б). Московское «Динамо» едва не упустило победу в матче с «Амуром» (3:2), пропустив две шайбы в последние минуты встречи. Но самой жаркой получилось противостояние «Ак Барса» и «Медвешчака» в Казани (1:3), где главным действующим лицом стал форвард казанцев Александр Свитов.

Трехходовка «Динамо»

Молниеносную голевую комбинацию провели московские динамовцы в матче с «Амуром». Ансель Галимов ворвался в зону хабаровчан и, сместившись к центру, отдал передачу на подключившегося к атаке Мэта Робинсона. Тот в касание выкатил шайбу на дальнюю штангу, где ее подкараулил Владимир Брюквин.





Бой. Александр Свитов VS Александр Болдюк

Уже на третьей минуте встречи капитан «Ак Барса» Александр Свитов устроил драку с форвардом «Медвешчака» Александром Болдюком. Нападающий «барсов» не оставил канадскому легионеру ни единого шанса. И это была только разминка.





Затишье после «бури» было недолгим. В середине второго периода вспыхнула драка «2 на 2». Самсон Махбод и Янн Совэ (оба «Медвешчак») против Романа Абросимова и Михаила Глухова (оба «Ак Барс»). Рядом с эпицентом незримой тенью царил Александр Свитов, стараясь не нарваться на матч-штраф, но успеть поучаствовать в драке.

И на этом боевые действия на «Татнефть-Арена» в Казани не закончились. Зрителей ждал еще один поединок Свитова. На этот раз форвард казанцев схлестнулся с защитником хорватского клуба Гораном Безина.

Стоит отметить, что из-за травмы Свитов пропустил две первые игры клуба в чемпионате КХЛ.

Пас Тальбо и подарок Локтионова

Канадский форвард «Локомотива» в один пас оставил не у дел четверых игроков «Адмирала». Оставшись вдвоем перед воротами, ярославцы без труда разобрались с одиноким вратарем соперника. Нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов мог бы забрасывать и сам, но предпочел сделать передачу на Станислава Чистова, отчего комбинация только выиграла в зрелищности.

Ошибка защитника

Защитник «Локомотива» Павел Коледов ошибается в обороне и выкладывает шайбу прямо на клюшку форварду «Адмирала» Владимиру Ткачеву. Пара обманных движений, и нападающий «Адмирала», сравнивает счет в матче, переиграв Алексея Мурыгина.