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Спасти рядового Грасию. Как «Рубин» отнял у «Оренбурга» победу

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хави Грасия
Хави ГрасияИсточник: Sovsport.ru

После отставки Валерия Чалого в шорт-листе будущих тренеров «Рубина» значилась фамилия Евдокимов, но руководство сделало выбор в пользу Грасии. В пятом туре календарь свел их в очной встрече. Оба подошли к ней без побед в РФПЛ. Нет их и теперь, и очень интересно, что думают по этому поводу в руководстве казанцев.

И КАМБОЛОВ ВМЕСТО СОНГА

Грасия снова удивляет. Перестановки в составе вообще фирменная черта испанца, только ротация в Казани сейчас совсем не от хорошей жизни. Тренер просто ищет то сочетание, которое наконец-то заиграет. Амплитуда маятника настолько огромна, что это пугает. В этот раз у «Рубина», откровенно говоря, дикое разделение для РФПЛ: в защите только иностранцы, сочиняют в атаке только руссияне, и еще Камболов вместо Сонга. Рыжиков на неделе говорил об отсутствии командной химии. После паса шведа Бергстрема назад вратарю, становится понятно, что за неделю химии не добавилось.

В атаке Грасия пытается играть по тактике, которую с успехом использовал Ринат Билялетдинов - грузить с флангов в голову Портнягину. Но тогда форвард был на диком кураже. Сейчас же это совсем другой Портнягин, к тому же еще и без фарта.

У Грасии на скамейке сидят игроки на 40 миллионов евро, а в перерыве поле хозяев поливают два «ЗиЛа», такие в Казани мэр города, и президент «Рубина» использует при поливе цветов на городских улицах. И то, только по ночам.

ДАТЬ ПОРАБОТАТЬ?

Болельщики в Казани давят на тренера за то, что тот при любых вариантах ставит в состав полузащитника Самуэля. В этот раз Грасия оставил его на «банке», но выпустил сразу после перерыва, не простив Ахметову потерю мяча, предшествующую голу Ефремова на 45-й минуте. Испанец не показал ничего и сегодня. Единственным светлым пятном в «Рубине» был Рочина, который действительно усилил игру. Но, положа руку на сердце, и он не ставил перед командой Евдокимова неразрешимых проблем. Игроки хозяева четко знали что делать. Проблемы пришли уже на 92-й минуте, причем оттуда где совсем не ждали. Канунников, ходивший в шапке-неведимке весь матч, забил спасительный гол.

Но меняет ли он что-то кардинально в представлении о сегодняшнем «Рубине»? Пяти туров для того, чтобы построить игру Грасии не хватило. У команды пока нет взаимопонимания, и атакующей игры.

- В «Малаге» в прошлом сезоне мы шли на последнем месте к 12-му туру, - говорил испанский наставник накануне матча.

В России он очень близок к тому, чтобы пойти с «опережением графика».

В Казани уже подается как новость, то, что тренер не будет уволен вне зависимости от результата в Оренбурге. До чего дожили!

Матч

Оренбург - Рубин - 1:1 (1:0)

Голы

Ефремов 45 (1:0). Канунников 90 (1:1).

Состав

Оренбург: Абакумов, Кацалапов, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Померко, Бамба (Маркелов, 89), Воробьёв (Шогенов, 77), Афонин, Ефремов, Саная (Делькин, 83)

Рубин: Рыжиков, Камболов, Самбрано, Санчес, Бауэр (Жемалетдинов, 81), Бергстрём, Ахметов (Гарсия, 46), Оздоев (Рочина, 65), Ткачук, Портнягин, Канунников

Предупреждения:

Саная, 23; Кацалапов, 38; Афонин, 66; Маркелов, 90 - Бауэр, 26

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

27 августа 13:00, Газовик, Текстовая трансляция

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