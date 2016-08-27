«Боялась Винер, хотела от нее спрятаться». Кудрявцева – о серебре Рио и Юсупове
Серебряный призер Рио-2016
Яна Кудрявцева встретилась с воспитанницами школы «Жемчужина» в Петербурге, где
и сама когда-то тренировалась.
«В детстве раздражало, что не все получалось»
Первое, что встречает Кудрявцева в здании школы – живой коридор из совсем юных гимнасток, танцующих с цветами. Розы в их руках – больше для красоты, а не для вручения вице-чемпионке Олимпийских игр. Свою порцию букетов она получает уже в зале для занятий. От представителей спорткомитета, университета имени Лесгафта, где она учится вне соревнований, и, конечно же, от самих воспитанниц школы. Дети буквально прилипают к Яне: желают сфотографироваться, взять автограф или просто обнять серебряного призера Олимпиады. Вот только прикоснуться к медали не удалось, спортсменка ее с собой не привезла.
Юные гимнастки не выпускают Кудрявцеву из своих рук. В один момент директор школы Татьяна Колесникова – по совместительству вице-президент Федерации художественной гимнастики России – просит детей уйти на трибуны, чтобы был хоть какой-то порядок, и устраивает своеобразную пресс-конференцию, где в роли репортеров – опять же дети.
– Яна, когда была
первая Олимпиада? – первый вопрос сразу вызывает широченную улыбку.
Кудрявцева как будто теряется, за нее отвечает Колесникова.
– Гимнастки впервые выступили на Олимпиаде в 1984-м году, но как вы знаете, наши спортсмены из-за бойкота в Лос-Анджелес не поехали.
Дальше Кудрявцева уже отвечает сама.
О первом занятии
– Эмоции от первого похода на занятия по гимнастике я забыла,
но мне было трудно, потому что были девочки в моей группе уже занимались. Раздражало,
что у меня не все получалось, но потом мы стали коллективом, и все пошло.
О том, как пробивалась
– Было много хороших людей, которые много вкладывали в меня.
Мне пришлось отказаться от многого, школы, сада, это не зря. Я очень рада, что
у меня есть спорт. Слушайте родителей, тренеров, и все будет хорошо.
О том, когда стала первой
– В детстве постоянно была третьей-четвертой, третьей даже реже. Второе место впервые заняла в 10, а потом все шло по нарастающей. Стабильно первой не всегда была.
Маргарита Мамун: Тренер сказала - из-за тебя я не снимала шляпу дачника!
О любви к сладостям
– Не назову себя любителем сладкого. Люблю тортики, обожаю
сгущенку, могу хоть целую банку съесть.
О волнении
– Я никогда не боялась, нервничала если только вечером
накануне выступления. Последний раз я волновалась в Киеве на чемпионате мира.
Тогда для меня все было новое.
Об Ирине Винер-Усмановой
– Я ее боялась. Когда готовилась к своему первому чемпионату
Европы, она заходила в зал, и мне хотелось спрятаться. Были замечания, ошибки
О жизни после спорта
– Не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры, пока собираюсь продолжать тренироваться.
«Юсупов поздравил с серебром»
– Безумно приятно, что любят дети, пытаются быть похожими на тебя, – говорит Кудрявцева уже в разговоре с журналистами, ненадолго оторвавшись от детей во время автограф-сессии. – Это значит, что я занимаюсь не просто так. Очень приятно, что так тепло встретили.
– В Рио удалось что-то посмотреть?
– Вообще ничего, мы только сходили на закрытие Олимпиады. Нас никуда не отпускали, было очень опасно, родители и тренеры говорили, чтобы мы никуда не ходили. От Рио впечатления хорошие, но мы, наверное, не видели плохую сторону. Многие жаловались, но все жили в одних условиях. Я не имею права жаловаться на город, соревнования. Все очень понравилось, выступлением тоже довольна.
– Вы рассказывали, что дружите с Артуром Юсуповым из «Зенита». Он вас поздравил, пожелал всех обыграть в Токио?
– Поздравил, но не говорил про победу на следующей Олимпиаде.
– На футбол вас звал?
– Много раз приходила.
– А вы его приглашали на свои выступления?
– Нет, я очень редко выступаю в Москве и вообще в России.
– Давно знакомы?
– Больше года.