ЦСКА перед Лигой чемпионов: Пасмурно, возможны грозы. Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель Sovsport.ru Юрий Цыбанев о матче 5-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА обыграл «Томь».



У команды Слуцкого - такой же джокер, как 30 лет назад у команды Бескова.

Чемпион завершил летние гастроли по просторам отечества, превратившиеся в акцию по отъему очков у премьер-лиговых разночинцев. Применив самые скупые из способов отъема, известных Остапу Бендеру. Любопытствующим не обязательно смотреть все. В Екатеринбурге было почти как в Оренбурге. В Томске – почти как в Екатеринбурге. Использовано козырей – раз, два и обчелся. Пушка Романа Еременко да стандарты.

Вот в Махачкале случилась, правда, неувязка. Там в стартовом матче мяч после импровизаций Ласины Траоре облизал весь каркас ворот да в них не забрался. Эх, Траоре, не на того ставку делали…

В Томске Леонид Слуцкий решил сыграть вовсе без форварда - Ионова работником передовой даже с натяжкой не назовешь. Что отнюдь не сократило цеэсковских шансов в привычном жанре минимализма.

Дзагоев метров с 35 нанес подкрученный, Еременко с близи добавил Коченкову косоприцельный. Плюс пять очочков (учтем и гол в Питере) в пяти матчах доложил в копилку ЦСКА Роман Алексеевич. Прямо-таки исполняет – избавившись от последствий травмы паха, похоже, окончательно - вариацию на тему тридцатилетней давности.

…Сезон-1986 давался бесковскому «Спартаку» со скрипом, как мало какой другой. Фирменная комбинаторика испытывала сбои. Тут-то и появился в составе хав Алексей Еременко. Не то чтобы органично вписался. Но какова пушка! Заряжал он, когда, как говорится, ничто не предвещало – и палил сугубо по углам.

Вот и Еременко-самый младший (не забудем, был еще и Алексей Алексеич) исполняет сейчас такого джокера. Кто, если не он? От комбинаторики Слуцкого, чуть похожей на ту бесковскую, сегодня, в отсутствие Мусы и Тошича (еще и Фернандес, получив удар в колено, выбыл) остались ничтожные накопления. Два компетентных разводящих в центральной зоне – Дзагоев поглубже, Еременко перед штрафной – своими силами не могут обеспечить бесперебойную пасовую разнарядку. Вот и палят по воротам собственноножно (голевой эпизод не был у них в матче единственным по этой части ).

Но в целом все у ЦСКА уж больно на тоненького. И молнии томские над воротами Акинфеева посверкали (на его долю выпали посложнее моменты, чем тот, где не выручил Коченков, - многозначительная деталь). И повод обратить на арбитра Вилкова гнев за не назначенный в концовке пенальти у Валерия Петракова нашелся.

По-простому говоря, исполнительские возможности томичей никак не могли догнать их же порыв, которым особенно выделялся знакомый Петракову еще по «Торпедо» Пугин. Но сквознячок по армейским коммуникациям гулял приличный. И в преддверии Лиги чемпионов пугающий. Даже Вернблум частенько не успевал вовремя обернуться назад и пресечь.

… Когда на 93-й минуте вышедший на замену Страндберг убежал на оперативный простор и выразил готовность преодолеть возникшего на пути соперника, он, может быть, подал тем самым какую-никакую заявку на участие в дебютном лигочемпионском матче сезона с «Байером». Ничего другого, пригодного для противодействия соперникам из большой Европы, у ЦСКА пока не просматривается. Отдельно - великолепный Акинфеев. Отдельно - замечательный Еременко. Но в целом лигочемпионский прогноз для команды пока что – пасмурно, очень возможны грозы.