«Семерка» – за десятку! Жулиано разбил «Амкар» в Петербурге
«Зенит» легко и
уверенно выиграл у «Амкара»: Пермь пропустила первые мячи в сезоне, а бразилец Жулиано
отпраздновал вызов в сборную дублем.
Один Кержаков с нулем, другой – с голевым пасом
Мы привыкли шутить над «Спартаком», который воспитывает
игроков, отпускает их в другие клубы, а потом страдает от них же в очных
матчах. «Зенит» тоже отпускает многих, и некоторые потом раскрываются – до такой
степени, что появляются слухи об обратном переезде в Петербург: это про
Александра Селихова, например. Он провел в зенитовской
Академии несколько лет, а потом уехал за игровой практикой в «Амкар». После
четырех туров это единственный вратарь в чемпионате без пропущенных мячей.
У «Зенита» вдруг вратарский вопрос – один из проблемных на
старте чемпионата. Юрий Лодыгин много ошибался в матче с «Ростовом» – но
остался на ЦСКА. С армейцами он отыграл без видимых ляпов, однако на пятый тур
не вышел. Причем нервы, напряжение Лодыгина проявились почти сразу.
В прошлое воскресенье он был гостем детского турнира «Кубок
дружбы»: поздравлял 12-летних детишек-победителей. А после – согласился поговорить
с журналистами. Но высказался только о развитии Академии,
а вопросы про матч с ЦСКА достаточно жестко пресек. Тогда это не показалось
таким уж важным. Теперь, задним числом, похоже на цепь событий: Лодыгин знал,
что тренерский штаб им не очень доволен, а потому не горел желанием обсуждать
игру команды и свою.
Проверить Михаила Кержакова матчем с «Амкаром» не очень
получается: пермяки почти не атакуют, за первый тайм у них вообще ни одного
удара по воротам. Как будто от безысходности Гаджи Гаджиев уже на 35-й минуте
меняет основного форварда Дарко Бодула – но и это не особо помогает.
Во второй половине Кержаков уверенно, кулаками, играет на
угловом – и на этом все. Больше за свои пятнадцать минут успеет Александр
Кержаков – просто потому, что мяч в его районе проведет больше времени, чем
рядом со штрафной площадкой Михаила за весь матч. На последних минутах
Кержаков-форвард сделает голевой пас, а Кержаков вратарь сохранит свои ворота
на нуле.
Дубль из вторжений Жулиано
Как бы то ни было, решают игру не местные, а приезжие. У
Жулиано дебют в стартовом составе – и он в паре с Акселем Витселем отвечает за
придумку чего-то оригинального в центре поля. Правда, еще до по-настоящему
свежих решений бразилец забивает сам: головой, и с паса Олега Шатова после
вторжения в чужую штрафную.
Десять минут – и еще гол Жулиано! Свой мяч открытия он забил
на пятой минуте игры за «Зенит», первый дубль укладывается в 120. Где-то в
Южной Америке за этим следит новый главный тренер сборной Бразилии Тите и
радуется правильному выбору: на неделе между ЦСКА и «Амкаром» Жулиано получил
вызов в национальную сборную после перерыва в три с половиной года.
Шутки и вполне серьезная аналитика о том, что новая «семерка»
делает теперь в «Зените» то же самое, что и предыдущая, такими темпами станут
вполне обоснованными. Говорить, что Жулиано уже единолично решает – пока неправда,
конечно. Потому что его голы – это пенальти и два успешных точечных
подключения, а не яркие индивидуальные действия. Однако прогресс в таком
бешеном ритме быстро сделает бразильца максимально уверенным в себе – и уже из
этого вполне могут получиться индивидуальные выступления.
«В Питере – пить!» и «Кокорин не может забить»
- Игор! Игор! – Мирча Луческу на бровке в огне, хотя у его
команды многое получается, все в целом идет по плану. Смольников, к которому
обращается тренер, берется вбрасывать мяч из-за боковой – и румын тут же
переключается на кого-то другого. Подсказывать он, конечно, хочет сразу всем –
но повода для серьезной коррекции игроки «Зенита» не дают.
Болельщики вдруг откровенно травят Александра Кокорина: у зенитовцев
уже четвертый домашний матч в сезоне, и на предыдущих такой агрессии и таких громких
– во всех смыслах – выражений не было. Даже хит «Ленинграда» переделывают для
того, чтобы Кокорина ткнуть. Рифма там такая: В Питере – пить и Кокорин не
может забить.
У Кокорина действительно мало что получается: при здоровом
Дзюбе он на не самой любимой позиции крайнего атакующего – и бегает в основном
мимо эпизодов со своего правого фланга. Александру важно освобождать бровку для
Игоря Смольникова – это лучшая, самая успешная часть работы Кокорина.
А для «Зенита» в целом игра против «Амкара» – самый уверенный матч при Мирче Луческу. Не самый яркий, потому что камбэк с «Ростовом» побить в этом плане сложновато, но точно максимально получившийся целиком.
Матч
Голы
Жулиано 22 (1:0). Жулиано 32 (2:0). Кришито 89 (3:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Кришито, Гарай, Смольников (Анюков, 68), Шатов, Хави Гарсия, Жулиано, Витсель, Дзюба (Кержаков А., 75), Кокорин (Юсупов, 68)
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Огуде, Баланович, Комолов (Гиголаев, 59), Бодул (Йовичич, 36), Анене (Шиндер, 73)
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 18:00, Петровский, Текстовая трансляция