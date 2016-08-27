«Семерка» – за десятку! Жулиано разбил «Амкар» в Петербурге

«Зенит» легко и уверенно выиграл у «Амкара»: Пермь пропустила первые мячи в сезоне, а бразилец Жулиано отпраздновал вызов в сборную дублем.

Один Кержаков с нулем, другой – с голевым пасом

Мы привыкли шутить над «Спартаком», который воспитывает игроков, отпускает их в другие клубы, а потом страдает от них же в очных матчах. «Зенит» тоже отпускает многих, и некоторые потом раскрываются – до такой степени, что появляются слухи об обратном переезде в Петербург: это про Александра Селихова, например. Он провел в зенитовской Академии несколько лет, а потом уехал за игровой практикой в «Амкар». После четырех туров это единственный вратарь в чемпионате без пропущенных мячей.

У «Зенита» вдруг вратарский вопрос – один из проблемных на старте чемпионата. Юрий Лодыгин много ошибался в матче с «Ростовом» – но остался на ЦСКА. С армейцами он отыграл без видимых ляпов, однако на пятый тур не вышел. Причем нервы, напряжение Лодыгина проявились почти сразу.

В прошлое воскресенье он был гостем детского турнира «Кубок дружбы»: поздравлял 12-летних детишек-победителей. А после – согласился поговорить с журналистами. Но высказался только о развитии Академии, а вопросы про матч с ЦСКА достаточно жестко пресек. Тогда это не показалось таким уж важным. Теперь, задним числом, похоже на цепь событий: Лодыгин знал, что тренерский штаб им не очень доволен, а потому не горел желанием обсуждать игру команды и свою.

Проверить Михаила Кержакова матчем с «Амкаром» не очень получается: пермяки почти не атакуют, за первый тайм у них вообще ни одного удара по воротам. Как будто от безысходности Гаджи Гаджиев уже на 35-й минуте меняет основного форварда Дарко Бодула – но и это не особо помогает.

Во второй половине Кержаков уверенно, кулаками, играет на угловом – и на этом все. Больше за свои пятнадцать минут успеет Александр Кержаков – просто потому, что мяч в его районе проведет больше времени, чем рядом со штрафной площадкой Михаила за весь матч. На последних минутах Кержаков-форвард сделает голевой пас, а Кержаков вратарь сохранит свои ворота на нуле.

Дубль из вторжений Жулиано

Как бы то ни было, решают игру не местные, а приезжие. У Жулиано дебют в стартовом составе – и он в паре с Акселем Витселем отвечает за придумку чего-то оригинального в центре поля. Правда, еще до по-настоящему свежих решений бразилец забивает сам: головой, и с паса Олега Шатова после вторжения в чужую штрафную.

Десять минут – и еще гол Жулиано! Свой мяч открытия он забил на пятой минуте игры за «Зенит», первый дубль укладывается в 120. Где-то в Южной Америке за этим следит новый главный тренер сборной Бразилии Тите и радуется правильному выбору: на неделе между ЦСКА и «Амкаром» Жулиано получил вызов в национальную сборную после перерыва в три с половиной года.

Шутки и вполне серьезная аналитика о том, что новая «семерка» делает теперь в «Зените» то же самое, что и предыдущая, такими темпами станут вполне обоснованными. Говорить, что Жулиано уже единолично решает – пока неправда, конечно. Потому что его голы – это пенальти и два успешных точечных подключения, а не яркие индивидуальные действия. Однако прогресс в таком бешеном ритме быстро сделает бразильца максимально уверенным в себе – и уже из этого вполне могут получиться индивидуальные выступления.

«В Питере – пить!» и «Кокорин не может забить»

- Игор! Игор! – Мирча Луческу на бровке в огне, хотя у его команды многое получается, все в целом идет по плану. Смольников, к которому обращается тренер, берется вбрасывать мяч из-за боковой – и румын тут же переключается на кого-то другого. Подсказывать он, конечно, хочет сразу всем – но повода для серьезной коррекции игроки «Зенита» не дают.

Болельщики вдруг откровенно травят Александра Кокорина: у зенитовцев уже четвертый домашний матч в сезоне, и на предыдущих такой агрессии и таких громких – во всех смыслах – выражений не было. Даже хит «Ленинграда» переделывают для того, чтобы Кокорина ткнуть. Рифма там такая: В Питере – пить и Кокорин не может забить.

У Кокорина действительно мало что получается: при здоровом Дзюбе он на не самой любимой позиции крайнего атакующего – и бегает в основном мимо эпизодов со своего правого фланга. Александру важно освобождать бровку для Игоря Смольникова – это лучшая, самая успешная часть работы Кокорина.

А для «Зенита» в целом игра против «Амкара» – самый уверенный матч при Мирче Луческу. Не самый яркий, потому что камбэк с «Ростовом» побить в этом плане сложновато, но точно максимально получившийся целиком.