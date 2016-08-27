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Барабанов исполнил Дацюка. Как СКА обыграл действующего чемпиона

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Барабанов исполнил Дацюка. Как СКА обыграл действующего чемпиона

СКА одержал вторую домашнюю победу, но в отличие от матча с «Салаватом» три очка в игре с «Магниткой» армейцам достались с большим трудом.

Дуэль столиц

Петербург превращается в хоккейную столицу, если уже ею не стал. Судите сами: здесь теперь работает главный тренер сборной, главные звезды КХЛ играют под его руководством, да еще и сбор национальной команды перед возрожденным Кубком мира проводится именно тут. Уже на матче с «Салаватом Юлаевым» можно было встретить Зайцева, Емелина, Овечкина, Кузнецова, а Панарин с Тарасенко даже провели символическое вбрасывание. Первый гол Дацюка, хет-трик Ковальчука, итоговая победа 7:1 над «Салаватом Юлаевым» - после матча арену с плохим настроением покидали разве что хоккеисты из Уфы и их болельщики.

У петербуржцев есть все, кроме одного – Кубка Гагарина. В апреле трофей официально перехватил другой хоккейный город, сломивший ЦСКА вопреки всем прогнозам. Летом магнитогорцы в отличие от СКА не стали массово подписывать игроков. Яркие новички - разве что можно братья Казионовы, перебравшиеся из Сочи. Политика разная, а старт одинаковый. По победе в основное время и по поражению: СКА в Челябинске уступил в овертайме, а «Магнитка» в Череповце проиграла по буллитам.

Теплый прием «Магнитки»

Ледовый встречает гостей дружелюбно. Особенно тепло – Василия Кошечкина и Сергея Мозякина. В КХЛ есть один город, где игроков «Металлурга» так приветствуют регулярно – собственно, Магнитогорск. Вот и начинают подопечные Ильи Воробьева по-хозяйски. За первые пять минут Коскинен тащит пару бросков в упор. Этому не может не радоваться Евгений Малкин – еще один будущий участник Кубка мира, который пришел на матч в Петербурге.

Первый опасный момент СКА – только после рекламной паузы, когда Дадонов вытаскивает на себя Кошечкина, пытается обойти его. Но вратарь-гигант не пускает. Звено Дацюка в отличие от прошлого матча начинает не так удачно. Плотников, наконец-то забивший гол после годового молчания, сбивает на синей линии Мозякина, а через 15 секунд Коварж добивает шайбу после броска капитана «Магнитки».

Магнитогорцев лидерство устраивает, они спокойны. Воробьев тоже сначала не показывает нервов. Тренер взрывается только когда со средней дистанции счет сравнивает Антон Белов. Илья Петрович подбегает к одному из подопечных и жестко высказывает претензии.

Но почти сразу Мозякин подбирает отскок и бросает мимо Коскинена. Знарок в этой ситуации, в отличие от Воробьева, сохраняет спокойствие. Возможно, просто экономит слова для разговора в раздевалке, а может ощущает значимость момента. Это 427-я шайба десятого номера «Магнитки» в чемпионатах страны. До Бориса Михайлова остается всего один гол. 

Столько же нужно отыграть СКА. Казалось бы, надо проявлять себя Дацюку, Ковальчуку и Плотникову. Но вместо них на виду звено Шипачева. Вот только Дадонов не реализует буллит, а сам Шипачев не забивает в пустые ворота – Кошечкин с линии выносит шайбу ловушкой.

Такой разный СКА

Третий период – совсем другая история для СКА. Но игру делают снова не те, от кого этого ждут. Топовая шестерка Олега Знарка не использует большинство «пять на три», зато преимущество реализует Александр Барабанов. Бросок с неудобной руки из круга вбрасывания – точь-в-точь как Дацюк в ворота Сведберга два дня назад.

«Магнитка» сыпется. Дадонов со второго раза переигрывает Кошечкина в дуэли один на один: укладывает вратаря и забивает в пустые ворота. Добивает «Металлург» второй гол Барабанова. Воробьев пытается спасти игру тренерским челленджем: его смущает, что рядом с площадью ворот находился партнер Александра по звену. Арбитры решения не меняют, а гости еще и теряют тайм-аут. Последний шанс – удаления Дацюка и Широкова в заключительную пятиминутку. В итоге единственный запоминающийся момент – стычка Оскара Осалы с Дмитрием Юдиным, которому не понравилась активность Коваржа на пятачке.

За три матча мы увидели разный СКА. Невнятный в Челябинске, мощный с «Салаватом» и с характером - против «Металлурга». Остается только гадать, какая из этих команд предстанет против «Ак Барса».

Матч

СКА - Металлург Мг - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы:

Коварж (Мозякин, Ли), 14:42 (0:1 - бол.). Белов (Яковлев, Прохоркин), 24:35 (1:1). Мозякин (Зарипов), 26:22 (1:2). Барабанов (Коскинен, Чудинов), 44:05 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Войнов), 47:04 (3:2). Барабанов (Войнов, Широков), 52:45 (4:2).

Место и дата

27 августа 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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