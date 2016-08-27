Волевая победа СКА и победный дубль Калинина за «Спартак». Видеообзор матчей КХЛ

В субботу состоялись очередные матчи чемпионата КХЛ. В семи из девяти матчей верх взяли хозяева площадки, и лишь «Кузня» и «Северсталь» проявили «гостеприимство», уступив на домашнем льду.

Красивый розыгрыш «Адмирала» «2 в 1»

В заключительной части встречи с «Витязем» хоккеисты «Адмирала» показали болельщикам настоящий триллер. После двух периодов «дальневосточники» спокойно вели 4:1. Ничто не предвещало осложнений. Однако, всего за пять минут, благодаря шайбам Алексея Копейкина и Максима Афиногенова, «витязи» сократили счет до минимального. «Адмирал» ответил красивым выходом «2 в 1», завершившимся точным броском Дмитрия Саюстова. В ответ на это за полторы минуты до конца Копейкин оформляет дубль в матче. На минуту показалось, что команду из Владивостока в третьей игре подряд ждет дополнительное время. Но «Адмирал» устоял, одержав первую победу в сезоне (5:4).





Одной левой

Капитан «Витязя» Алексей Семенов вступился за партнера после грубого силового приема Самвела Мнацяна. Разница в весовых категориях была ощутима. Но Семенову хватило одной левой, чтобы удержать агрессивного Мнацяна на безопасном расстоянии от себя.





Дубль Калинина

Не менее драматичной получилась встреча в Москве, где играли «Спартак» и рижское «Динамо». К середине первого периода красно-белые поигрывали 0:2. В начале второго, менее чем за минуту, хоккеисты «Спартака» смогли выровнять положение. Тем не менее, третий отрезок времени рижане начали с преимуществом в одну шайбу. Но в концовке встречи два броска Дмитрия Калинина в большинстве приносят волевую победу москвичам.

Роскошный пас Шипачева и шайба Дадонова

Великолепный пас форварда питерских армейцев Вадима Шипачева оставил не у дел всю пятерку магнитогорцев. Не подвел и партнер по команде Евгений Дадонов, красиво переигравший вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина. Шайба Дадонова впервые за матч вывела питерский клуб вперед. А СКА довел встречу до победы со счетом 4:2.







Курьез дня

Защитник «ястребов» Юнас Анелев зарядил от синей линии. Шайба прошла мимо, отскочила от борта, задела клюшку форварда «Авангарда» Николая Лемтюгова, и выкатилась во вратарскую зону. Где рикошетом от голкипера «Барыса» Виталия Колесника, влетела в ворота.



