Валерий Рейнгольд: Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед
Бывший нападающий «Спартака»
Валерий Рейнгольд поделился мнением о победе «Зенита» над «Амкаром» (3:0) в 5-м
туре РФПЛ.
– Какое впечатление у
вас оставил «Зенит» по этой игре?
– Неправильно сформулирован вопрос. Нужно спрашивать, какое впечатление произвел «Амкар»? А он вообще никакого впечатления не оставил. Команда забыла куда приехала. Было полное преимущество «Зенита». Неприятно смотреть такие игры, когда одна команда выкладывается полностью, а вторая играет на авось. 3:0 – это еще по-божески. «Зенит» наголову сильнее.
– После прошлого
матча от вас досталось Александру Кокорину и Артему Дзюбе. Сейчас они сыграли
лучше?
– Лучше. Согласен. Но сколько раз вы видели Кокорина в игре? Он продолжает играть эпизодами. Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед. С такими футболистами не на что рассчитывать в матчах против сильных команда в Лиге чемпионов. Да, с «Амкаром» сыграли нормально. Но с каким пор мы стали по «Амкару» определять силу того или иного футболиста? Кокорин и Дзюба играют пассивно, а вокруг них крутятся другие футболисты. Поэтому они и выглядели неплохо. Но этого недостаточно.
– Сегодня Олег
Романцев сказал про Кокорина, что есть таланты, которые вечно остаются
перспективными…
– Олег Иванович фактически повторил мои слова. Я давно говорю об этом. От Кокорина много ждут непонятно по каким причинам, а отдачи у него 10 процентов, как бы его не поддерживал комментатор Геннадий Орлов. За прошлый сезон Кокорин забил 3 мяча – стыд и позор. Крайний ты нападающий или центральный, о твоем классе говорят только забитые мячи.
– Жулиано приживается
в «Зените»?
– Мне кажется, что у него остается лишний вес. По игре – вроде ничего. Играет на месте опорного полузащитника, но часто удачно подключается к атаке. Хорошо читает игру. Забил два хороших мяча, потому что оказался в нужном месте. Помогает команде. Но тренер не будет оценивать игроков по «Амкару».
– Сегодня место в
воротах занял Михаил Кержаков. Юрий Лодыгин потерял доверие?
– Лодыгину вообще не место в «Зените». Я давно говорил, что он не игрок для такой команды. Ни класса, ни вратарской школы. Это дело время, когда он окончательно потеряет место в основном составе. Я сравниваю его с Вячеславом Малафеевым – это небо и земля. Кержаков же сегодня два раза до мяча дотронулся. В игру он не вступал. Желаю ему успеха и стать основным вратарем.
– Вас удивляет, что «Зенит»
взял словака Роберта Мака и не выпускает его даже на замену?
– Значит, он не готов играть. Может, пришел с лишним весом. Вышел же сегодня Александр Анюков. И ничего – игры не испортил, а не играют многие – это и Александр Рязанцев и Виктор Файзулин.
– А как вам появление
на поле Александра Кержакова?
– Он понравился несколькими моментами. Пытался бить сходу. Может, в силу возраста у него стало меньше движения, но самоотдача потрясающая.
Матч
Голы
Жулиано 22 (1:0). Жулиано 32 (2:0). Кришито 89 (3:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Кришито, Гарай, Смольников (Анюков, 68), Шатов, Хави Гарсия, Жулиано, Витсель, Дзюба (Кержаков А., 75), Кокорин (Юсупов, 68)
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Огуде, Баланович, Комолов (Гиголаев, 59), Бодул (Йовичич, 36), Анене (Шиндер, 73)
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 18:00, Петровский, Текстовая трансляция