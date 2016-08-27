Валерий Рейнгольд: Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед

Артем Дзюба и Александр Кокорин Источник: ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о победе «Зенита» над «Амкаром» (3:0) в 5-м туре РФПЛ.

– Какое впечатление у вас оставил «Зенит» по этой игре?

– Неправильно сформулирован вопрос. Нужно спрашивать, какое впечатление произвел «Амкар»? А он вообще никакого впечатления не оставил. Команда забыла куда приехала. Было полное преимущество «Зенита». Неприятно смотреть такие игры, когда одна команда выкладывается полностью, а вторая играет на авось. 3:0 – это еще по-божески. «Зенит» наголову сильнее.

– После прошлого матча от вас досталось Александру Кокорину и Артему Дзюбе. Сейчас они сыграли лучше?

– Лучше. Согласен. Но сколько раз вы видели Кокорина в игре? Он продолжает играть эпизодами. Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед. С такими футболистами не на что рассчитывать в матчах против сильных команда в Лиге чемпионов. Да, с «Амкаром» сыграли нормально. Но с каким пор мы стали по «Амкару» определять силу того или иного футболиста? Кокорин и Дзюба играют пассивно, а вокруг них крутятся другие футболисты. Поэтому они и выглядели неплохо. Но этого недостаточно.

– Сегодня Олег Романцев сказал про Кокорина, что есть таланты, которые вечно остаются перспективными…

– Олег Иванович фактически повторил мои слова. Я давно говорю об этом. От Кокорина много ждут непонятно по каким причинам, а отдачи у него 10 процентов, как бы его не поддерживал комментатор Геннадий Орлов. За прошлый сезон Кокорин забил 3 мяча – стыд и позор. Крайний ты нападающий или центральный, о твоем классе говорят только забитые мячи.

– Жулиано приживается в «Зените»?

– Мне кажется, что у него остается лишний вес. По игре – вроде ничего. Играет на месте опорного полузащитника, но часто удачно подключается к атаке. Хорошо читает игру. Забил два хороших мяча, потому что оказался в нужном месте. Помогает команде. Но тренер не будет оценивать игроков по «Амкару».

– Сегодня место в воротах занял Михаил Кержаков. Юрий Лодыгин потерял доверие?

– Лодыгину вообще не место в «Зените». Я давно говорил, что он не игрок для такой команды. Ни класса, ни вратарской школы. Это дело время, когда он окончательно потеряет место в основном составе. Я сравниваю его с Вячеславом Малафеевым – это небо и земля. Кержаков же сегодня два раза до мяча дотронулся. В игру он не вступал. Желаю ему успеха и стать основным вратарем.

– Вас удивляет, что «Зенит» взял словака Роберта Мака и не выпускает его даже на замену?

– Значит, он не готов играть. Может, пришел с лишним весом. Вышел же сегодня Александр Анюков. И ничего – игры не испортил, а не играют многие – это и Александр Рязанцев и Виктор Файзулин.

– А как вам появление на поле Александра Кержакова?

– Он понравился несколькими моментами. Пытался бить сходу. Может, в силу возраста у него стало меньше движения, но самоотдача потрясающая.