Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейАдмирал3 : 4 БЛокомотив
ФутболКрылья Советов0 : 1Уфа
ХоккейАк Барс1 : 3Медвешчак
ФутболБавария6 : 0Вердер
ФутболБетис0 : 0Депортиво
ХоккейАмур2 : 3Динамо Москва
ФутболДнепр2 : 0Заря
ФутболЗенит (мол)7 : 0Амкар (мол)
ФутболМарсель2 : 0Лорьян
ФутболЭспаньол2 : 2Малага
ФутболОренбург1 : 1Рубин
ФутболТомь0 : 1ЦСКА
ХоккейСКА4 : 2Металлург
ФутболЗенит3 : 0Амкар
ФутболРеал0 : 0Сельта
ФутболТоттенхэм1 : 1Ливерпуль
ХоккейСпартак4 : 3Динамо Рига
ХоккейЦСКА3 : 1Салават Юлаев
ФутболХалл Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
ФутболНаполи- : -Милан
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо- : -Тосно
ФутболБалтика- : -Спартак-2
ФутболТерек- : -Ростов
ФутболАтлетик- : -Барселона
ФутболУрал- : -Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити- : -Вест Хэм
ФутболЗенит-2- : -Луч-Энергия
ФутболКраснодар- : -Локомотив
ФутболАнжи- : -Спартак

Валерий Рейнгольд: Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Артем Дзюба и Александр Кокорин
Артем Дзюба и Александр КокоринИсточник: ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о победе «Зенита» над «Амкаром» (3:0) в 5-м туре РФПЛ.

– Какое впечатление у вас оставил «Зенит» по этой игре?
– Неправильно сформулирован вопрос. Нужно спрашивать, какое впечатление произвел «Амкар»? А он вообще никакого впечатления не оставил. Команда забыла куда приехала. Было полное преимущество «Зенита». Неприятно смотреть такие игры, когда одна команда выкладывается полностью, а вторая играет на авось. 3:0 – это еще по-божески. «Зенит» наголову сильнее.

– После прошлого матча от вас досталось Александру Кокорину и Артему Дзюбе. Сейчас они сыграли лучше?
– Лучше. Согласен. Но сколько раз вы видели Кокорина в игре? Он продолжает играть эпизодами. Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших побед. С такими футболистами не на что рассчитывать в матчах против сильных команда в Лиге чемпионов. Да, с «Амкаром» сыграли нормально. Но с каким пор мы стали по «Амкару» определять силу того или иного футболиста? Кокорин и Дзюба играют пассивно, а вокруг них крутятся другие футболисты. Поэтому они и выглядели неплохо. Но этого недостаточно.

– Сегодня Олег Романцев сказал про Кокорина, что есть таланты, которые вечно остаются перспективными…
– Олег Иванович фактически повторил мои слова. Я давно говорю об этом. От Кокорина много ждут непонятно по каким причинам, а отдачи у него 10 процентов, как бы его не поддерживал комментатор Геннадий Орлов. За прошлый сезон Кокорин забил 3 мяча – стыд и позор. Крайний ты нападающий или центральный, о твоем классе говорят только забитые мячи.

– Жулиано приживается в «Зените»?
– Мне кажется, что у него остается лишний вес. По игре – вроде ничего. Играет на месте опорного полузащитника, но часто удачно подключается к атаке. Хорошо читает игру. Забил два хороших мяча, потому что оказался в нужном месте. Помогает команде. Но тренер не будет оценивать игроков по «Амкару».

– Сегодня место в воротах занял Михаил Кержаков. Юрий Лодыгин потерял доверие?
Лодыгину вообще не место в «Зените». Я давно говорил, что он не игрок для такой команды. Ни класса, ни вратарской школы. Это дело время, когда он окончательно потеряет место в основном составе. Я сравниваю его с Вячеславом Малафеевым – это небо и земля. Кержаков же сегодня два раза до мяча дотронулся. В игру он не вступал. Желаю ему успеха и стать основным вратарем.

– Вас удивляет, что «Зенит» взял словака Роберта Мака и не выпускает его даже на замену?
– Значит, он не готов играть. Может, пришел с лишним весом. Вышел же сегодня Александр Анюков. И ничего – игры не испортил, а не играют многие – это и Александр Рязанцев и Виктор Файзулин.

– А как вам появление на поле Александра Кержакова?
– Он понравился несколькими моментами. Пытался бить сходу. Может, в силу возраста у него стало меньше  движения, но самоотдача потрясающая. 

Матч

Зенит - Амкар - 3:0 (2:0)

Голы

Жулиано 22 (1:0). Жулиано 32 (2:0). Кришито 89 (3:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Нету, Кришито, Гарай, Смольников (Анюков, 68), Шатов, Хави Гарсия, Жулиано, Витсель, Дзюба (Кержаков А., 75), Кокорин (Юсупов, 68)

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Огуде, Баланович, Комолов (Гиголаев, 59), Бодул (Йовичич, 36), Анене (Шиндер, 73)

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 августа 18:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Семерка» – за десятку! Жулиано разбил «Амкар» в Петербурге«Семерка» – за десятку! Жулиано разбил «Амкар» в Петербурге«Зенит» легко и уверенно выиграл у «Амкара»: Пермь пропустила первые мячи в сезоне, а бразилец Жулиано отпраздновал вызов в сборную дублем.Мирча Луческу: У Лодыгина несколько дней болела нога, хочется посмотреть на КержаковаГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу объяснил, появление голкипера Михаила Кержакова в стартовом составе команды в матче пятого тура премьер-лиги с «Амкаром».Олег Романцев: Есть таланты, которые остаются вечно перспективными. Боюсь, Кокорин из такихБывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев высказал свое мнение о форварде «Зенита» Александре Кокорине.Футболист «Зенита» Маурисио примет участие в благотворительной акции и станет таксистомПолузащитник «Зенита» Маурисио примет участие в благотворительной акции «Давай-давай!» - совместном проекте клуба и «Русфонда».Валерий Рейнгольд: Не удивлюсь, если «Ростов» выступит лучше ЦСКА в ЛЧВалерий Рейнгольд: Не удивлюсь, если «Ростов» выступит лучше ЦСКА в ЛЧБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что разочарован игрой «Аякса» в матче с «Ростовом» и оценил шансы российской команды.Валерий Рейнгольд: «Краснодар» не пройдет «Партизани» только в том случае, если будет гулять в парке ГорькогоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что «Краснодар» без проблем одержит вторую победу над албанским «Партизани» в ответном матче отборочного раунда Лиги Европы.«Трефилов – мой кумир!» Дзюба перед матчем с «Амкаром» – о футболе и не только«Трефилов – мой кумир!» Дзюба перед матчем с «Амкаром» – о футболе и не толькоSpb.Sovsport.ru побывал на открытой тренировке «Зенита», где главным героем был Артем Дзюба.Артем Дзюба: Не стоит делать какие-то выводы, сколько игроков «Зенита» в сборной РоссииНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о формировании состава сборной России на товарищеские матчи.Артем Дзюба: Выход «Ростова» в Лигу чемпионов - потрясающее событие для городаНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от выхода «Ростова» в групповой этап Лиги чемпионов.Артем Дзюба: Надеюсь, удастся выйти в старте на матч с «Амкаром»Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о подготовке команды к матчу пятого тура РФПЛ против «Амкара».Александр Файфман: У футбольной сборной России проблемы с имиджемАлександр Файфман: У футбольной сборной России проблемы с имиджемКорреспондент Sovsport.ru взял интервью у генпродюсера Первого канала – о ЦСКА, трансляциях матчей сборной России и Олимпиады.Неманья Пейчинович: Дзюбе до Ибрагимовича очень далекоЗащитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, что швед Златан Ибрагимович довольно жестко ведет себя в единоборствах и провоцирует соперников.Юрий Лодыгин: Не скажу, что испытал шок, когда узнал, что меня не вызвали в сборную РоссииГолкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал невызов в сборную России на товарищеские матчи с командами Ганы и Турции.Кевин Кураньи: В Германии хорошего борща не найдешьКевин Кураньи: В Германии хорошего борща не найдешьЭкс-нападающий «Динамо» поздравляет своего бывшего тренера Станислава Черчесова с назначением в сборную и признается в любви футболу.Тите вызвал Кариоку и Жулиано в сборную БразилииГлавный тренер сборной Бразилии Тите назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Эквадором (1 сентября) и Колумбии (7 сентября). В состав команды вошли полузащитник «Зенита» Жулиано и бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока.Валерий Рейнгольд: Какой же контраст между Аленичевым и Каррерой!Валерий Рейнгольд: Какой же контраст между Аленичевым и Каррерой!Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал игру красно-белых в матче с «Краснодаром» одной из лучших за последние годы.«Проблемы у «Зенита» и ЦСКА схожие». Включение Геннадия Орлова«Проблемы у «Зенита» и ЦСКА схожие». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о сложностях «Зенита» и ЦСКА в атаке, втором спектакле Жулиано и стыде Александра Кокорина.«Зенит» поздравил Дзюбу с днем рождения«Зенит» на своем официальном сайте поздравил нападающего Артема Дзюбу с днем рождения.Валерий Рейнгольд: Если «Спартак» продолжит играть с горящими глазами, то станет конкурентом в борьбе за медалиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру красно-белых в матче с «Краснодаром» (2:0) в четвертом туре РФПЛ.Валерий Рейнгольд: Пашинина уберут из «Локомотива» при первой возможностиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что руководство «Локомотива» активно занято поисками специалиста, который должен в ближайшее время возглавить команду.

Юрий Лодыгин
Юрий Лодыгинвсе новости
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Жулиано
Жулиановсе новости

Cпецпредложения