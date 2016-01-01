«Не скажу, что выглядели мощно». Дадонов, Дацюк, Знарок – о матче с «Магниткой»
Капитан СКА
рассказал, в чем надо прибавить армейцам, а главный тренер команды похвалил
подопечных за проявленный характер.
Зарипов: Кошечкин ничего не смог поделать с Дадоновым
Евгений Малкин, приехавший в Петербург готовиться к Кубку
мира, не мог не воспользоваться шансом заглянуть в гости к магнитогорцам.
Возможно, его появление как–то приподняло настроение в раздевалке «Металлурга»
после упущенной победы. Гости выходили на третий период, ведя 2:1, а ушли со
льда в качестве проигравших.
Общение с игроками продолжается около 20 минут, после чего
Малкин спешно покидает Ледовый дворец, попутно отказывая прессе в интервью и
болельщице – в совместной фотографии. Зато успевает ненадолго прервать разговор
Даниса Зарипова с журналистами.
– Давай, Малыч, удачи! – отвечает форвард, приобнимая
Малкина.
Теперь Зарипову ничего не мешает вспоминать третий гол СКА в
ворота Кошечкина.
– В первую очередь, хочется отметить шикарную передачу
Шипачева и нерасторопность наших защитников. Шайба точно легла на клюшку
Дадонова, он вышел один на один с вратарем. Мы все прекрасно знаем, что Женя
может со всеми разобраться на раз-два, и даже Кошечкин ничего не смог поделать.
Дадонов: Было не
очень хорошо после незабитого буллита
– Я бы не сказал, что мои шайбы вытащили игру, – скромничает
в микст–зоне автор дубля Александр Барабанов и напоминает. – Еще забросил
Дадонов. Мои голы – заслуга целого звена.
– Вы забили
практически копию гола Дацюка. Вы подсматривали за ним, отрабатывали на
тренировках?
– Нет, Максим Чудинов дал обзор, я сделал наброс на ворота. Шайба зашла хорошо. Там партнеры бежали на добивание.
Когда хоккеисты СКА приехали на матч, их встречали фанаты армейцев.
Если такое и бывает, то крайне редко, и игроков это удивило.
– Было очень приятно, мы были в шоке. Не ожидали, –
признается Барабанов.
– Насколько было
принципиально «раздеть» Кошечкина? – вопрос Евгению Дадонову, который не забил
вратарю «Металлургу» буллит, но переиграл его в третьем периоде.
– Было не очень хорошо после буллита. Конечно, хотелось забить.
– Игра была непростой.
Чего не хватало в первых двух периодах?
– Если сравнивать с прошлым матчем, много чего не получалось. Соперник серьезный, началась нервозность после 0:1. Но команда вытащила матч.
Дацюк: В начале
сезона все команды сильны
– За счет таких игр как с «Магниткой» образуется команда, подобные
матчи однозначно нужны, – говорит в раздевалке капитан СКА Павел Дацюк.
– Каково стартовать в
КХЛ с игр против топ–клубов?
– В начале турнира все команды сильны, готовы себя проявить. Всегда нелегко стартовать. У наших соперников двойная отдача, им также тяжело играть против СКА.
– Перед третьим
периодом кто взял слово в раздевалке?
– Конечно же, тренер. Просил играть по системе, и это дает плоды.
– Что случилось с
командой при игре пять на три? Игроки в паре моментов просто не попадали по
шайбам, что странно.
– У игроков в каждом матче есть большое желание забить гол. Было много эмоций, но все хорошо закончилось. В третьем периоде мы начали играть в свой хоккей и забили важные голы.
– В чем еще нужно
прибавлять СКА?
– В обороне, меньше надо делать ошибок, чтобы не было контратак. Если от этого избавимся – станет легче играть.
Воробьев: Знаю, как
отец волнуется
– СКА с победой. Соперник выглядел мощно на всех
направлениях, – традиционно краток на пресс-конференции Илья Воробьев.
– Я бы не сказал, что мы выглядели мощно, – отвечает Олег
Знарок. – Мне понравился характер команды, ребята с 1:2 вытащили матч, бились.
Это было здорово. После победы 7:1 это был сложный матч. Нам пришлось очень
хорошо потрудиться. Илья Воробьев хорошо подготовил команду.
– С отцом советовались
по поводу матча со СКА? – предсказуемый вопрос тренеру «Магнитки».
– Второй год один и тот же вопрос. Он работает в системе СКА, поэтому не имеет права советовать.
– Я советовался, – признается Знарок.
– Вам было бы
интересно сыграть против СКА в середине сентября, когда он бы возглавил
команду?
– Это очень сложная тема, – после паузы отвечает Воробьев. – Я знаю, как он переживает. Помню несколько лет назад отец был на лавке «Локомотива», а я – на лавке «Металлурга». С одной стороны, это хорошо, с другой – переживаю за отца. Знаю, как он волнуется.