«Не скажу, что выглядели мощно». Дадонов, Дацюк, Знарок – о матче с «Магниткой»

Павел Дацюк против Сергея Мозякина Источник: Sovsport.ru

Капитан СКА рассказал, в чем надо прибавить армейцам, а главный тренер команды похвалил подопечных за проявленный характер.

Зарипов: Кошечкин ничего не смог поделать с Дадоновым

Евгений Малкин, приехавший в Петербург готовиться к Кубку мира, не мог не воспользоваться шансом заглянуть в гости к магнитогорцам. Возможно, его появление как–то приподняло настроение в раздевалке «Металлурга» после упущенной победы. Гости выходили на третий период, ведя 2:1, а ушли со льда в качестве проигравших.

Общение с игроками продолжается около 20 минут, после чего Малкин спешно покидает Ледовый дворец, попутно отказывая прессе в интервью и болельщице – в совместной фотографии. Зато успевает ненадолго прервать разговор Даниса Зарипова с журналистами.

– Давай, Малыч, удачи! – отвечает форвард, приобнимая Малкина.

Теперь Зарипову ничего не мешает вспоминать третий гол СКА в ворота Кошечкина.

– В первую очередь, хочется отметить шикарную передачу Шипачева и нерасторопность наших защитников. Шайба точно легла на клюшку Дадонова, он вышел один на один с вратарем. Мы все прекрасно знаем, что Женя может со всеми разобраться на раз-два, и даже Кошечкин ничего не смог поделать.

Дадонов: Было не очень хорошо после незабитого буллита

– Я бы не сказал, что мои шайбы вытащили игру, – скромничает в микст–зоне автор дубля Александр Барабанов и напоминает. – Еще забросил Дадонов. Мои голы – заслуга целого звена.

– Вы забили практически копию гола Дацюка. Вы подсматривали за ним, отрабатывали на тренировках?

– Нет, Максим Чудинов дал обзор, я сделал наброс на ворота. Шайба зашла хорошо. Там партнеры бежали на добивание.

Когда хоккеисты СКА приехали на матч, их встречали фанаты армейцев. Если такое и бывает, то крайне редко, и игроков это удивило.

– Было очень приятно, мы были в шоке. Не ожидали, – признается Барабанов.

– Насколько было принципиально «раздеть» Кошечкина? – вопрос Евгению Дадонову, который не забил вратарю «Металлургу» буллит, но переиграл его в третьем периоде.

– Было не очень хорошо после буллита. Конечно, хотелось забить.

– Игра была непростой. Чего не хватало в первых двух периодах?

– Если сравнивать с прошлым матчем, много чего не получалось. Соперник серьезный, началась нервозность после 0:1. Но команда вытащила матч.

Дацюк: В начале сезона все команды сильны

– За счет таких игр как с «Магниткой» образуется команда, подобные матчи однозначно нужны, – говорит в раздевалке капитан СКА Павел Дацюк.

– Каково стартовать в КХЛ с игр против топ–клубов?

– В начале турнира все команды сильны, готовы себя проявить. Всегда нелегко стартовать. У наших соперников двойная отдача, им также тяжело играть против СКА.

– Перед третьим периодом кто взял слово в раздевалке?

– Конечно же, тренер. Просил играть по системе, и это дает плоды.

– Что случилось с командой при игре пять на три? Игроки в паре моментов просто не попадали по шайбам, что странно.

– У игроков в каждом матче есть большое желание забить гол. Было много эмоций, но все хорошо закончилось. В третьем периоде мы начали играть в свой хоккей и забили важные голы.

– В чем еще нужно прибавлять СКА?

– В обороне, меньше надо делать ошибок, чтобы не было контратак. Если от этого избавимся – станет легче играть.

Воробьев: Знаю, как отец волнуется

– СКА с победой. Соперник выглядел мощно на всех направлениях, – традиционно краток на пресс-конференции Илья Воробьев.

– Я бы не сказал, что мы выглядели мощно, – отвечает Олег Знарок. – Мне понравился характер команды, ребята с 1:2 вытащили матч, бились. Это было здорово. После победы 7:1 это был сложный матч. Нам пришлось очень хорошо потрудиться. Илья Воробьев хорошо подготовил команду.

– С отцом советовались по поводу матча со СКА? – предсказуемый вопрос тренеру «Магнитки».

– Второй год один и тот же вопрос. Он работает в системе СКА, поэтому не имеет права советовать.

– Я советовался, – признается Знарок.

– Вам было бы интересно сыграть против СКА в середине сентября, когда он бы возглавил команду?

– Это очень сложная тема, – после паузы отвечает Воробьев. – Я знаю, как он переживает. Помню несколько лет назад отец был на лавке «Локомотива», а я – на лавке «Металлурга». С одной стороны, это хорошо, с другой – переживаю за отца. Знаю, как он волнуется.