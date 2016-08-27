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«Замена Лодыгина не связана с ошибками». Луческу и Гаджиев - о победе «Зенита»

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Мирча Луческу
Мирча ЛуческуИсточник: ФК «Зенит»

Гаджи Гаджиев сетовал на ошибки обороны, а Мирча Луческу хвалил Александра Кержакова после матча «Зенит» - «Амкар».

Гаджи Гаджиев: Хотели бы удержать Селихова, но его переход будет естественным

 Оказались не готовы с первых минут, были чрезмерно зажаты, - лаконично и спокойно рассуждает о крупном поражении Гаджи Муслимович. - Мы должны были по-другому построить игру изначально. Были грубые ошибки в обороне, которые нельзя допускать в Премьер-лиге. Когда «Зенит» повел 2:0, им стало проще проявлять свое превосходство.

 Удивил ли «Зенит»? Все-таки в первых играх петербуржцы выглядели не так ярко.
 Эту игру они провели лучше, сильнее. После старта чемпионата у «Зенита» не так много очков, а это высокая мотивация. Взаимодействия их игроков были более слаженные, чем в предыдущих матчах. Хотя, может, мы давали им пространство. Мы после пропущенного гола стали играть хуже. Но и до него – не могу сказать, что играли в обороне без издержек, допускали индивидуальные ошибки. Мы не допускали их в предыдущих играх. Но я понимаю, что и таких соперников не было.

 Вы сказали про ошибки в обороне, но все-таки и ударов по воротам совсем не было.
 Вы правы, в атаке получалось мало, но это из-за того, что в простых ситуациях нужно было делать точные передачи. В самом конце откровенно выгодная позиция была у Шиндера, и вместо того, чтобы вложить в ногу, ему дают на ход. Мы тренировались на естественном газоне, но там трава совсем другая, здесь она ниже постриженная, более быстрая. И много таких передач срывалось в концовке. Если делать такие неточные передачи в матче с «Зенитом»  моментов не создашь.

- Селихова удастся сохранить в команде? - вопрос закономерен: за несколько дней до матча вратаря «Амкара» сватали именно в «Зенит».
- Мы бы хотели его удержать. Но талантливых игроков забирают более именитые клубы  это естественный процесс во всем футбольном мире, не только в «Амкаре». Для нас хорошо, что пока он у нас. Но мы понимаем, что Селихов  одаренный игрок, и может играть за другие, именитые клубы,  честно отвечает Гаджиев. На этом его часть пресс-конференции заканчивается: Мирча Луческу уже ждет своей очереди.

«Семерка» – за десятку! Жулиано разбил «Амкар» в Петербурге

Мирча Луческу: Чувствую, что публика любит Кержакова

 Как и в предыдущих играх, имели преимущество во владении мячомСегодня больше повезло: много забили, это придало уверенности, позволило атакующим действиям быть более опасными,  главный тренер «Зенита» и после неудач не показывает огорчения, но сегодня он в особо приподнятом настроении.  Счет соответствует тому, что было на футбольном поле. Я доволен, что увидел свежую команду, которая хорошо двигалась, готова физически. Чувствовалось хорошее возвращение Дзюбы, а Жулиано адаптируется быстрыми темпами.

После дубля - в сборную. Побег Жулиано и три кандидата на трансфер [цитаты игроков после матча «Зенит» - «Амкар»]

 Такая легкая игра  это результат нагрузок?
 Пока не могу сказать, что я доволен на сто процентов и что игроки готовы на сто процентов. Есть над чем работать. Главное, чтобы игроки верили в те методы, которые мы предлагаем. А эти методы позволяют контролировать игру, как мы делаем это на протяжении всех матчей. Мы будем продолжать работать, хоть это и нелегко. Все привыкли играть в другой футбол. У меня другая философия, другие идеи, иногда приходится заставлять игроков перестраиваться. Важно добиваться результатов  тогда это легче воспринимается.

 Прокомментируйте замену вратаря.
 Замена сделана не из-за ошибок Лодыгина. Она сделана потому, что после сборной у нас будут игры каждые три дня. Нужно, чтобы все имели игровую практику  мало ли что может случиться. Были выпущены на замену Юсупов, Анюков, Кержаков. Хочется, чтобы они все почувствовали, что принадлежат команде.

 Будут ли тренировки во время паузы на игры сборной?
 Сейчас дам игрокам три дня отдыха, потом будет серия тренировок: в среду, четверг и пятницу. В субботу попытаемся сыграть с «Уфой» на базе. Всего 10 игроков остается, возьмем кого-то из молодежи, чтобы дополнить состав.

 Многие эксперты говорят, что Кержакову нужно играть не классического форварда, а отходить назад. Сегодняшний голевой пас это доказывает, ведь года три назад он ударил бы из этой позиции сам.
 Я чувствую, что публика его любит,  добродушно, хоть и не по теме, говорит Луческу. – Я доволен тем, как он работает. У него профессиональное отношение к делу, не зря Александр – один из вице-капитанов. Он тренируется, ждет шанса сыграть. Наверняка он будет играть больше. Я доверяю молодым, но уверен, что Александр всегда будет на уровне. 

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