«Замена Лодыгина не связана с ошибками». Луческу и Гаджиев - о победе «Зенита»

Гаджи Гаджиев сетовал на ошибки обороны, а Мирча Луческу хвалил Александра Кержакова после матча «Зенит» - «Амкар».



Гаджи Гаджиев: Хотели бы удержать Селихова, но его переход будет естественным

– Оказались не готовы с первых минут, были чрезмерно зажаты, - лаконично и спокойно рассуждает о крупном поражении Гаджи Муслимович. - Мы должны были по-другому построить игру изначально. Были грубые ошибки в обороне, которые нельзя допускать в Премьер-лиге. Когда «Зенит» повел 2:0, им стало проще проявлять свое превосходство.

– Удивил ли «Зенит»? Все-таки в первых играх петербуржцы выглядели не так ярко.

– Эту игру они провели лучше, сильнее. После старта чемпионата у «Зенита» не так много очков, а это высокая мотивация. Взаимодействия их игроков были более слаженные, чем в предыдущих матчах. Хотя, может, мы давали им пространство. Мы после пропущенного гола стали играть хуже. Но и до него – не могу сказать, что играли в обороне без издержек, допускали индивидуальные ошибки. Мы не допускали их в предыдущих играх. Но я понимаю, что и таких соперников не было.

– Вы сказали про ошибки в обороне, но все-таки и ударов по воротам совсем не было.

– Вы правы, в атаке получалось мало, но это из-за того, что в простых ситуациях нужно было делать точные передачи. В самом конце откровенно выгодная позиция была у Шиндера, и вместо того, чтобы вложить в ногу, ему дают на ход. Мы тренировались на естественном газоне, но там трава совсем другая, здесь она ниже постриженная, более быстрая. И много таких передач срывалось в концовке. Если делать такие неточные передачи в матче с «Зенитом» – моментов не создашь.

- Селихова удастся сохранить в команде? - вопрос закономерен: за несколько дней до матча вратаря «Амкара» сватали именно в «Зенит».

- Мы бы хотели его удержать. Но талантливых игроков забирают более именитые клубы – это естественный процесс во всем футбольном мире, не только в «Амкаре». Для нас хорошо, что пока он у нас. Но мы понимаем, что Селихов – одаренный игрок, и может играть за другие, именитые клубы, – честно отвечает Гаджиев. На этом его часть пресс-конференции заканчивается: Мирча Луческу уже ждет своей очереди.

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Мирча Луческу: Чувствую, что публика любит Кержакова

– Как и в предыдущих играх, имели преимущество во владении мячом. Сегодня больше повезло: много забили, это придало уверенности, позволило атакующим действиям быть более опасными, – главный тренер «Зенита» и после неудач не показывает огорчения, но сегодня он в особо приподнятом настроении. – Счет соответствует тому, что было на футбольном поле. Я доволен, что увидел свежую команду, которая хорошо двигалась, готова физически. Чувствовалось хорошее возвращение Дзюбы, а Жулиано адаптируется быстрыми темпами.

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– Такая легкая игра – это результат нагрузок?

– Пока не могу сказать, что я доволен на сто процентов и что игроки готовы на сто процентов. Есть над чем работать. Главное, чтобы игроки верили в те методы, которые мы предлагаем. А эти методы позволяют контролировать игру, как мы делаем это на протяжении всех матчей. Мы будем продолжать работать, хоть это и нелегко. Все привыкли играть в другой футбол. У меня другая философия, другие идеи, иногда приходится заставлять игроков перестраиваться. Важно добиваться результатов – тогда это легче воспринимается.

– Прокомментируйте замену вратаря.

– Замена сделана не из-за ошибок Лодыгина. Она сделана потому, что после сборной у нас будут игры каждые три дня. Нужно, чтобы все имели игровую практику – мало ли что может случиться. Были выпущены на замену Юсупов, Анюков, Кержаков. Хочется, чтобы они все почувствовали, что принадлежат команде.

– Будут ли тренировки во время паузы на игры сборной?

– Сейчас дам игрокам три дня отдыха, потом будет серия тренировок: в среду, четверг и пятницу. В субботу попытаемся сыграть с «Уфой» на базе. Всего 10 игроков остается, возьмем кого-то из молодежи, чтобы дополнить состав.

– Многие эксперты говорят, что Кержакову нужно играть не классического форварда, а отходить назад. Сегодняшний голевой пас это доказывает, ведь года три назад он ударил бы из этой позиции сам.

– Я чувствую, что публика его любит, – добродушно, хоть и не по теме, говорит Луческу. – Я доволен тем, как он работает. У него профессиональное отношение к делу, не зря Александр – один из вице-капитанов. Он тренируется, ждет шанса сыграть. Наверняка он будет играть больше. Я доверяю молодым, но уверен, что Александр всегда будет на уровне.