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После дубля – в сборную. Побег Жулиано и три кандидата на трансфер

Константин Белюков, Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Зенитовцы праздную гол в ворота "Амкара"
Зенитовцы праздную гол в ворота "Амкара"Источник: ФК «Зенит»

Главные слова героев крупной победы «Зенита» над «Амкаром».

Кришито и Ломбертс ждут четыре дня, Жулиано убегает в сборную

– «Зенит» победил заслуженно, – утверждает единственная говорящая голова петербуржцев Доменико Кришито. То, что единственная – после лучшего матча сезона и крупной победы – нонсенс, конечно.

– Что для вас лично значит забитый гол?
– Я рад, что забил. Я защитник, и у меня нечасто есть такая возможность, благодарю Сашу Кержакова за пас, который он мне отдал.

– Сейчас в чемпионате России наступит перерыв. Это преимущество для «Зенита» или лучше все-таки играть?
– Это непринципиально. У нас будет три дня выходных, после паузы мы должны сконцентрироваться на Лиге Европы и начать тренироваться.

– Снова появились слухи о вашем переходе в «Наполи», «Интер. Вы остаетесь в «Зените»?
– Посмотрим, что случится в ближайшие четыре дня, – итальянец в целом уходит от ответа, однако выражается так, как будто шансы на его уход по-прежнему есть. Честно говоря, окончания этой саги хочется.

Нико Ломбертс основательно выпал из стартового состава, его замена Луиш Нету играет на отличном уровне и снова входит в сборную Португалии.

– Николас, вы остаетесь в команде? – и тут, после вопроса, выясняется, что у Ломбертса с Кришито телепатическая связь. Потому что говорит он практически параллельно с Доменико – и почти то же самое.
– Посмотрим, впереди же еще четыре дня до конца трансферного окна, – правда, чтобы назвать точное количество дней, Нико артистично достает телефон и проверяет сегодняшнее число.

У главного героя матча Жулиано самая шикарная отговорка дня.

– Я в сборную! – бросает бразилец на бегу. И непонятно, то ли отшутился, то ли действительно торопится на самолет в сторону Южной Америки.

«Судьи испугались голубых маек»

Главная статистическая деталь о матче в исполнении «Амкара» – ни одного удара по воротам «Зенита».

– Получается, соперник полностью нас переиграл, – признает полузащитник «Амкара» Сергей Баланович. – Мы уже играли против «Зенита», когда не было Данни, а с командой без Халка встретились впервые. Футболисты остались те же, хорошо держат мяч, у них всегда в защите остаются два-три человека, а остальные шесть-семь атакуют, и против них сложно оборонятся.

– Вы не раз конфликтовали с лайнсменом на бровке.
– Я так понимаю, что эти судьи раньше не работали на матчах РФПЛ. За третий год игры ни разу не видел в лицо главного арбитра, – переходит в контратаку на арбитров Баланович. На самом деле судья Владимир Сельдяков провел в Петербурге третий матч на высшем уровне в жизни. – Мне кажется, они немного испугались голубых маек с надписью «Зенит». Не говорю, чтобы «Амкару» подсуживали, но мелкие фолы, которые были в нашу пользу, не надо было свистеть в сторону «Зенита». Не надо «Зениту» помогать. Угловые, толчок в спину – все свистелось в пользу «Зенита». Это еще больше сил забирал, поэтому был заведен. Мне кажется, судьи немножко поплыли. Хотя это нормально, будем двигаться дальше.

«Семерка» – за десятку! Жулиано разбил «Амкар» в Петербурге 

«Не буду утверждать, что останусь в «Амкаре»

Грустный Александр Селихов вальяжно бредет по микст-зоне, но тормозит, чтобы лаконично – но высказаться о крупном поражении.

– Александр, вы могли спасти команду?
– Теоретически нет неберущихся мячей, – философствует Селихов.

– «Амкар» долго не выходил из раздевалки. Что там происходило?
– Был разговор с тренером. Не буду говорить, о чем.

– Как думаете, Жулиано – замена Халку?
– Уровень футболиста другой, Жулиано играет в центре. Хотя футболист хороший, качественный.

– Слухи о возможном переходе в «Зенит» давили на вас?
– Нет, никак не давили.

– Можете точно утверждать, что останетесь в «Амкаре» в это трансферное окно?
– Не буду этого утверждать.

– Кто на старте сезона показывает лучший футбол? – вопрос для защитника пермяков Николая Зайцева.
– Пока и «Амкар» был неплох. «Зенит» есть «Зенит», ЦСКА в лидерах. «Спартак» блеснул, но они спотыкаться будут, потому что перестановки постоянные. Фавориты в целом те же.

– Что вы так долго делали в раздевалке?
– С Муслимычем разговаривали, – так по отчеству Зайцев говорит о Гаджи Гаджиеве. – Он сказал, что сегодня мы попали – но посмотрим, что в мае будет.

– Вас удивила замена вратаря в «Зените»?
– Мишка – тоже хороший вратарь, надо давать ему играть. Ведь перед заменой были ошибки – за них наказывают. Видимо, это как раз тот случай.

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