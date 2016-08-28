Как остановить «Тоттенхэм». Разбор соперника ЦСКА
В центральном матче английского уик-энда сошлись «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Sovsport.ru разбирает игру лондонской команды, с которой осенью ЦСКА встретится в Лиге чемпионов.
Прессингует соперник? Ищем Кейна!
Все команды Юргена Клоппа славятся прессингом – стоит сопернику зазеваться, как голевой момент у его ворот обеспечен. «Ливерпуль» - не исключение. У «Тоттенхэма» полузащитник Эриксен понял это уже на пятой минуте: после потери мяча недалеко от своей штрафной площади «шпор» спас лишь голкипер Ворм, отразивший удар Коутиньо.
Чтобы не допускать подобного впредь, «Тоттенхэм» упростил свою игру. Видишь рядом игроков в красном – значит, ищи партнера длинной передачей. В общей сложности два центральных защитника лондонцев – Фертонген и Алдервейрелд – сделали 35 таких пасов!
Один из главных адресатов подобных передач - нападающий Кейн. Но ему мало было выиграть борьбу за мяч, нужно было удачно скинуть его партнеру. В итоге из четырех скидок в первом тайме точной оказалась лишь одна. Как итог – из игры выпал не только Кейн (восемь передач за 45 минут) но и атакующий полузащитник Алли (девять передач). Неудивительно, что на перерыв хозяева ушли ни с чем. Зато много дров у своих ворот не наломали – лишь одно полено имени Эриксена.
Фланги – сила «Тоттенхэма»
Другими адресатами длинных переводов в «Тоттенхэме» являются высоко играющие фланговые защитники, создающие ширину атаки. Правда, для этого им нужно до чужой половины поля успеть добежать. Это трудно, если соперник вцепляется в тебя клещами сразу после того, как теряет мяч. «Ливерпуль» в первой половине матча выключил крайних защитников хозяев из атакующей игры.
Второй тайм, когда «Ливерпуль» вел в счете и начал позволять защитникам соперника дышать свободнее, показал, что фланговые игроки «шпор» могут быть предельно опасны. Именно так был забит гол – перешедший после травмы Уокера на позицию правого защитника Дайер выполнил навес, а завершил атаку левый защитник Роуз. Их одновременное нахождение у чужой штрафной – особенность команды Маурисио Покеттино.
В позиционных атаках на флангах творят у «Тоттенхэма» не только крайние защитники - сюда же сваливаются и хавбеки. А потому уже сейчас можно сказать, что крайкам ЦСКА – Марио Фернандесу и Щенникову - придется сложно.
Насыщение центральной зоны – прием против схемы 4-4-2
При обороне «Тоттенхэм» использовал схему 4-4-2. Главный минус в ней – соперник может создать численный перевес в середине поля, где у «шпор» всего две центральных полузащитника.
У «Ливерпуля» есть два хорошо действующих в атаке центральных полузащитника – Вайналдум и Лаллана. Они совместно с тройкой нападающих – Фирмино, Мане, Коутиньо - и занимались раскачиванием оборонительных построений соперника в центре. И их действия могли закончиться голом, но на стороне «Тоттенхэма» была удача. Об этом наиболее ярко свидетельствуют два момента с участием Вайналдума: один его удар прошел рядом со штангой, другой принял на себя защитник, отбив мяч прижатой к телу рукой.
Насыщенный центр – возможность ударить по флангам
Когда соперник обороняется по схеме 4-4-2, то помимо насыщения центра поля можно активнее использовать фланги, ведь противник вынужден защищаться компактно, оттягивая за линию мяча всего восемь игроков.
Так пришел гол «Ливерпуля» – Ламела нарушил правила на Коутиньо в своей штрафной площади. Один атакующий полузащитник оказался против другого! Конечно же, тот, кто занимался прямыми обязанностями, решил эпизод в свою пользу. Что интересно, перед этим «Тоттенхэм» уже получил предупреждение – с фланга в штрафную под заброс из центральной зоны забежал все тот же Коутиньо, но с его ударом справился вратарь.
Чтобы давать атакующим игрокам возможности обыгрывать соперника один в один на фланге, не придумано ничего лучше, как длинные переводы мяча. У «Ливерпуля» главным ответственным за них был Хендерсон (7 точных таких пасов из 15). У ЦСКА ими могут стать Натхо или Еременко.
Ворм играет в стиле Нойера
Несколько раз центральные полузащитники «Ливерпуля» пытались вывести своих нападающих один на один с вратарем «Тоттенхэма» длинными продольными передачами. Был это в тех случаях, когда «шпоры» оборонялись далеко от своих ворот. Но тут свои умения показал Ворм – вратарь не только хорошо читает игру, но и ускоряется так, что сам Нойер мог бы поаплодировать. Поэтому даже если ЦСКА решит закрыться на своей половине поля и сыграть в подобном стиле – выводя нападающего в свободные зоны, то на успех рассчитывать будет трудно. Тем более что Муса уже в «Лестере».
Матч
Тоттенхэм - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 43 (0:1 - пен.). Роуз 72 (1:1).
Состав
Тоттенхэм: Ворм, Роуз, Уокер (Янссен, 28), Вертонген, Алдервейрельд, Дайер, Эриксен (Уинкс, 90), Ваньяма, Алли, Ламела, Кейн (Онома, 83)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Лаллана (Стюарт, 90), Хендерсон, Мане (Старридж, 88), Вейналдум, Милнер, Коутиньо (Ориги, 69), Фирмино
Предупреждения:
Роуз, 29; Вертонген, 51; Алли, 77 - Мане, 32; Коутиньо, 45; Ловрен, 63; Хендерсон, 86; Матип, 90
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
27 августа 14:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция