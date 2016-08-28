Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболОренбург1 : 1Рубин
ФутболТомь0 : 1ЦСКА
ХоккейСКА4 : 2Металлург
ФутболХалл Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
ФутболНаполи4 : 2Милан
ФутболТоттенхэм1 : 1Ливерпуль
ХоккейСпартак4 : 3Динамо Рига
ФутболЗенит3 : 0Амкар
ФутболРеал2 : 1Сельта
ФутболЛеганес0 : 0Атлетико
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо- : -Тосно
ФутболБалтика- : -Спартак-2
ФутболТерек- : -Ростов
ФутболАтлетик- : -Барселона
ФутболУрал- : -Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити- : -Вест Хэм
ФутболЗенит-2- : -Луч-Энергия
ФутболКраснодар- : -Локомотив
ФутболАнжи- : -Спартак

Как остановить «Тоттенхэм». Разбор соперника ЦСКА

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Как остановить «Тоттенхэм». Разбор соперника ЦСКА
Источник: Reuters

В центральном матче английского уик-энда сошлись «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Sovsport.ru разбирает игру лондонской команды, с которой осенью ЦСКА встретится в Лиге чемпионов.

Прессингует соперник? Ищем Кейна!

Все команды Юргена Клоппа славятся прессингом – стоит сопернику зазеваться, как голевой момент у его ворот обеспечен. «Ливерпуль» - не исключение. У «Тоттенхэма» полузащитник Эриксен понял это уже на пятой минуте: после потери мяча недалеко от своей штрафной площади «шпор» спас лишь голкипер Ворм, отразивший удар Коутиньо.

Чтобы не допускать подобного впредь, «Тоттенхэм» упростил свою игру. Видишь рядом игроков в красном – значит, ищи партнера длинной передачей. В общей сложности два центральных защитника лондонцев – Фертонген и Алдервейрелд – сделали 35 таких пасов!

Один из главных адресатов подобных передач - нападающий Кейн. Но ему мало было выиграть борьбу за мяч, нужно было удачно скинуть его партнеру. В итоге из четырех скидок в первом тайме точной оказалась лишь одна. Как итог – из игры выпал не только Кейн (восемь передач за 45 минут) но и атакующий полузащитник Алли (девять передач). Неудивительно, что на перерыв хозяева ушли ни с чем. Зато много дров у своих ворот не наломали – лишь одно полено имени Эриксена.

Фланги – сила «Тоттенхэма»

Другими адресатами длинных переводов в «Тоттенхэме» являются высоко играющие фланговые защитники, создающие ширину атаки. Правда, для этого им нужно до чужой половины поля успеть добежать. Это трудно, если соперник вцепляется в тебя клещами сразу после того, как теряет мяч. «Ливерпуль» в первой половине матча выключил крайних защитников хозяев из атакующей игры.

Второй тайм, когда «Ливерпуль» вел в счете и начал позволять защитникам соперника дышать свободнее, показал, что фланговые игроки «шпор» могут быть предельно опасны. Именно так был забит гол – перешедший после травмы Уокера на позицию правого защитника Дайер выполнил навес, а завершил атаку левый защитник Роуз. Их одновременное нахождение у чужой штрафной – особенность команды Маурисио Покеттино.

В позиционных атаках на флангах творят у «Тоттенхэма» не только крайние защитники - сюда же сваливаются и хавбеки. А потому уже сейчас можно сказать, что крайкам ЦСКА – Марио Фернандесу и Щенникову - придется сложно.

Насыщение центральной зоны – прием против схемы 4-4-2

При обороне «Тоттенхэм» использовал схему 4-4-2. Главный минус в ней – соперник может создать численный перевес в середине поля, где у «шпор» всего две центральных полузащитника.

У «Ливерпуля» есть два хорошо действующих в атаке центральных полузащитника – Вайналдум и Лаллана. Они совместно с тройкой нападающих – Фирмино, Мане, Коутиньо - и занимались раскачиванием оборонительных построений соперника в центре. И их действия могли закончиться голом, но на стороне «Тоттенхэма» была удача. Об этом наиболее ярко свидетельствуют два момента с участием Вайналдума: один его удар прошел рядом со штангой, другой принял на себя защитник, отбив мяч прижатой к телу рукой.

Насыщенный центр – возможность ударить по флангам

Когда соперник обороняется по схеме 4-4-2, то помимо насыщения центра поля можно активнее использовать фланги, ведь противник вынужден защищаться компактно, оттягивая за линию мяча всего восемь игроков.

Так пришел гол «Ливерпуля» – Ламела нарушил правила на Коутиньо в своей штрафной площади. Один атакующий полузащитник оказался против другого! Конечно же, тот, кто занимался прямыми обязанностями, решил эпизод в свою пользу. Что интересно, перед этим «Тоттенхэм» уже получил предупреждение – с фланга в штрафную под заброс из центральной зоны забежал все тот же Коутиньо, но с его ударом справился вратарь.

Чтобы давать атакующим игрокам возможности обыгрывать соперника один в один на фланге, не придумано ничего лучше, как длинные переводы мяча. У «Ливерпуля» главным ответственным за них был Хендерсон (7 точных таких пасов из 15). У ЦСКА ими могут стать Натхо или Еременко.

Ворм играет в стиле Нойера

Несколько раз центральные полузащитники «Ливерпуля» пытались вывести своих нападающих один на один с вратарем «Тоттенхэма» длинными продольными передачами. Был это в тех случаях, когда «шпоры» оборонялись далеко от своих ворот. Но тут свои умения показал Ворм – вратарь не только хорошо читает игру, но и ускоряется так, что сам Нойер мог бы поаплодировать. Поэтому даже если ЦСКА решит закрыться на своей половине поля и сыграть в подобном стиле – выводя нападающего в свободные зоны, то на успех рассчитывать будет трудно. Тем более что Муса уже в «Лестере».

Матч

Тоттенхэм - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 43 (0:1 - пен.). Роуз 72 (1:1).

Состав

Тоттенхэм: Ворм, Роуз, Уокер (Янссен, 28), Вертонген, Алдервейрельд, Дайер, Эриксен (Уинкс, 90), Ваньяма, Алли, Ламела, Кейн (Онома, 83)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Лаллана (Стюарт, 90), Хендерсон, Мане (Старридж, 88), Вейналдум, Милнер, Коутиньо (Ориги, 69), Фирмино

Предупреждения:

Роуз, 29; Вертонген, 51; Алли, 77 - Мане, 32; Коутиньо, 45; Ловрен, 63; Хендерсон, 86; Матип, 90

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

27 августа 14:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дзадза стал игроком «Вест Хэма»Форвард «Ювентуса» Симоне Дзадза продолжит карьеру в «Вест Хэме». Об этом сообщил сын владельца английского клуба Дэвида Салливана Джек.АПЛ. 3-й тур. «Вест Бромвич» - «Мидлсбро», «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» и другие матчиРезультаты матчей 3-го тура чемпионата Англии.Гол Рэшфорда принес победу «Манчестер Юнайтед» над «Халл Сити»Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу над «Халл Сити» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Англии.«Милан» арендовал Пашалича у «Челси»Полузащитник «Челси» Марио Пашалич проведет сезон 2016/2017 на правах аренды в «Милане».«Челси» разгромил «Бернли» и сохранил лидерство в чемпионате АнглииФутболисты «Челси» нанесли поражение «Бернли» в матче 3-го тура АПЛ (3:0).«Лестер» одержал первую победу в сезоне благодаря голу ВардиДействующий чемпион Англии «Лестер» переиграл «Суонси» (2:1) в матче третьего тура АПЛ.Юрген Клопп: Эмоции после матча с «Тоттенхэмом» не самые приятныеГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча третьего тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1).«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» завершили вничью матч третьего тура премьер-лиги на стадионе «Уайт Харт Лейн».«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн«Тоттенхэм» примет сегодня «Ливерпуль» в третьем туре английской премьер-лиги.Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»Стали известны стартовые составы на матч третьего тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».Жозе Моуринью: Трансферное окно для «Манчестер Юнайтед» закрытоГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объявил, что клуб завершил работу на трансферном рынке.Гвардиола не выпустит Браво на матч с «Вест Хэмом»Подписавший контракт с «Манчестер Сити» голкипер Клаудио Браво не примет участия в матче 3-го тура АПЛ, в котором его новая команда воскресенье примет «Вест Хэм».«Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 19:30 мск«Халл Сити» примет сегодня «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.Вице-президент «Палермо»: Мы сделали предложение «Ливерпулю» по БалотеллиВице-президент «Палермо» Гульельмо Миччике сообщил, что клуб рассчитывает приобрести этим летом форварда «Ливерпуля» Марио Балотелли.Мустафи на фоне слухов о трансфере в «Арсенал» не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Эйбаром»Защитник «Валенсии» Шкодран Мустафи не попал в заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром». Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей».Харт готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Ливерпуль»Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт принял решение покинуть команду этим летом, сообщает The Sun.В случае покупки Мангала «Тоттенхэм» избавится от ВиммераЗащитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала может сменить клубную прописку этим летом.Трансфер Фабиньо обойдется «Манчестер Юнайтед» в 25 млн фунтовЗащитник «Монако» Фабиньо близок к переезду в чемпионат Англии, сообщает L'Equipe.Славен Билич: Насколько знаю, «Вест Хэм» и «Ювентус» согласовали трансфер ДзадзыГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич рассказал об интересе лондонского клуба к нападающему «Ювентуса» Симоне Дзадза.Александр Бубнов: ЦСКА получил группу средней сложности, которая позволяет бороться за выход в плей-офф ЛЧФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов.

Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения