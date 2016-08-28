Как остановить «Тоттенхэм». Разбор соперника ЦСКА

В центральном матче английского уик-энда сошлись «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Sovsport.ru разбирает игру лондонской команды, с которой осенью ЦСКА встретится в Лиге чемпионов.

Прессингует соперник? Ищем Кейна!

Все команды Юргена Клоппа славятся прессингом – стоит сопернику зазеваться, как голевой момент у его ворот обеспечен. «Ливерпуль» - не исключение. У «Тоттенхэма» полузащитник Эриксен понял это уже на пятой минуте: после потери мяча недалеко от своей штрафной площади «шпор» спас лишь голкипер Ворм, отразивший удар Коутиньо.

Чтобы не допускать подобного впредь, «Тоттенхэм» упростил свою игру. Видишь рядом игроков в красном – значит, ищи партнера длинной передачей. В общей сложности два центральных защитника лондонцев – Фертонген и Алдервейрелд – сделали 35 таких пасов!

Один из главных адресатов подобных передач - нападающий Кейн. Но ему мало было выиграть борьбу за мяч, нужно было удачно скинуть его партнеру. В итоге из четырех скидок в первом тайме точной оказалась лишь одна. Как итог – из игры выпал не только Кейн (восемь передач за 45 минут) но и атакующий полузащитник Алли (девять передач). Неудивительно, что на перерыв хозяева ушли ни с чем. Зато много дров у своих ворот не наломали – лишь одно полено имени Эриксена.

Фланги – сила «Тоттенхэма»

Другими адресатами длинных переводов в «Тоттенхэме» являются высоко играющие фланговые защитники, создающие ширину атаки. Правда, для этого им нужно до чужой половины поля успеть добежать. Это трудно, если соперник вцепляется в тебя клещами сразу после того, как теряет мяч. «Ливерпуль» в первой половине матча выключил крайних защитников хозяев из атакующей игры.

Второй тайм, когда «Ливерпуль» вел в счете и начал позволять защитникам соперника дышать свободнее, показал, что фланговые игроки «шпор» могут быть предельно опасны. Именно так был забит гол – перешедший после травмы Уокера на позицию правого защитника Дайер выполнил навес, а завершил атаку левый защитник Роуз. Их одновременное нахождение у чужой штрафной – особенность команды Маурисио Покеттино.

В позиционных атаках на флангах творят у «Тоттенхэма» не только крайние защитники - сюда же сваливаются и хавбеки. А потому уже сейчас можно сказать, что крайкам ЦСКА – Марио Фернандесу и Щенникову - придется сложно.

Насыщение центральной зоны – прием против схемы 4-4-2

При обороне «Тоттенхэм» использовал схему 4-4-2. Главный минус в ней – соперник может создать численный перевес в середине поля, где у «шпор» всего две центральных полузащитника.

У «Ливерпуля» есть два хорошо действующих в атаке центральных полузащитника – Вайналдум и Лаллана. Они совместно с тройкой нападающих – Фирмино, Мане, Коутиньо - и занимались раскачиванием оборонительных построений соперника в центре. И их действия могли закончиться голом, но на стороне «Тоттенхэма» была удача. Об этом наиболее ярко свидетельствуют два момента с участием Вайналдума: один его удар прошел рядом со штангой, другой принял на себя защитник, отбив мяч прижатой к телу рукой.

Насыщенный центр – возможность ударить по флангам

Когда соперник обороняется по схеме 4-4-2, то помимо насыщения центра поля можно активнее использовать фланги, ведь противник вынужден защищаться компактно, оттягивая за линию мяча всего восемь игроков.

Так пришел гол «Ливерпуля» – Ламела нарушил правила на Коутиньо в своей штрафной площади. Один атакующий полузащитник оказался против другого! Конечно же, тот, кто занимался прямыми обязанностями, решил эпизод в свою пользу. Что интересно, перед этим «Тоттенхэм» уже получил предупреждение – с фланга в штрафную под заброс из центральной зоны забежал все тот же Коутиньо, но с его ударом справился вратарь.

Чтобы давать атакующим игрокам возможности обыгрывать соперника один в один на фланге, не придумано ничего лучше, как длинные переводы мяча. У «Ливерпуля» главным ответственным за них был Хендерсон (7 точных таких пасов из 15). У ЦСКА ими могут стать Натхо или Еременко.

Ворм играет в стиле Нойера

Несколько раз центральные полузащитники «Ливерпуля» пытались вывести своих нападающих один на один с вратарем «Тоттенхэма» длинными продольными передачами. Был это в тех случаях, когда «шпоры» оборонялись далеко от своих ворот. Но тут свои умения показал Ворм – вратарь не только хорошо читает игру, но и ускоряется так, что сам Нойер мог бы поаплодировать. Поэтому даже если ЦСКА решит закрыться на своей половине поля и сыграть в подобном стиле – выводя нападающего в свободные зоны, то на успех рассчитывать будет трудно. Тем более что Муса уже в «Лестере».