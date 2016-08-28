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«Давай таблицу в конце чемпионата посмотрим». Как Оздоев поговорил с фанатами

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Давай таблицу в конце чемпионата посмотрим». Как Оздоев поговорил с фанатами
Источник: ФК «Рубин»

Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев после матча с «Оренбургом» (1:1) подошел к гостевой трибуне и поговорил с фанатами. Болельщики, как это часто бывает, не стеснялись в выражениях в таких случаях, и Оздоев попытался донести им свою позицию на их языке.

Видео начинается с громкой перепалки Оздоева с фанатом.

– Выдумаете мы не хотим играть? – кричит Магомед. – Вы думаете, что мы домой приезжаем и ... (не слышно). Мы за эмблему играем! Мы за вас играем!

– Ну это же не футбол. Это же позор, – доказывает свою точку зрения фанат.

– Я понимаю ваши претензии. Я поэтому и пришел сюда. Вы думаете парни не хотят играть? Дайте время, просто пока не получается. Они переживают, просто сказать не могут (неразборчиво из-за шума).

– Команда только из ФНЛ вышла, а вы ее обыграть не можете (крик из толпы). – Вы постоянно говорите, что надо подождать, а страдаете ...

– Мы же не специально ей страдаем, друг, – отвечает Оздоев. – Нам же не нравится ей страдать.

– Для них (иностранцев) «Рубин» ничего не значит!

– Вы чего? Как не значит? Я сам видел, как «Рубин» два раза был чемпионом. Вы чего? ...Давай таблицу в конце чемпионата посмотрим, встретимся и поговорим. Сейчас всего пять туров прошло. У нас три очка, парни бьются. Еще весь чемпионат впереди. Деньги? Ты что, думаешь, что я сюда пришел чтобы сидеть и получать деньги? Я пришел добиваться результата. Люди тоже. Когда не получается – это уже другое. Парни с шести лет футболом занимаются. Они 10 лет рубятся и рубятся. Бывает, что в 16 ты приходишь домой, а у тебя ничего нет!

Видео заканчивается аплодисментами в адрес Магомеда.


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